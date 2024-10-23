читать дальше пейзажи её включают в число красивейших дорог мира. Но это не всё.



Трасса между Тбилиси и Владикавказом — это невероятное сочетание инженерных технологий и неожиданных фактов, о которых мы и поговорим на экскурсии.

Что мы знаем о Военно-Грузинской дороге? Что она ведёт к духовной столице страны и тому самому храму на фоне Казбека. Что по ней прошёл Пушкин и Остап Бендер. А за