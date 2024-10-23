Что мы знаем о Военно-Грузинской дороге? Что она ведёт к духовной столице страны и тому самому храму на фоне Казбека. Что по ней прошёл Пушкин и Остап Бендер. А за
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Военно-Грузинская дорога существует благодаря уникальному геологическому рельефу и в то же время будто вопреки законам природы. Она — одна из самых живописных горных дорог в мире, но при этом по ней можно с комфортом проехать на машине. И каждый её участок — это своя история и достопримечательность…
- По дороге вы изучите архитектуру и то, как вписаны в ландшафт крепость Ананури, Троицкая церковь в Гергети и монастырь Джвари
- Раскроете подробности о самом проекте дороги: как инженер Статковский (он ввёл в оборот слово «сель») выбирал места для трассы, как динамитом взрывали горы
- Поразитесь истории недолго просуществовавшей канатной дороги в горах
- Услышите о затоплении средневекового города при строительстве ГЭС
- Узнаете, как на трамвае добраться от Тбилиси до Гудаури
- Выясните, где прятали сокровища от врагов
- Гид расскажет, кто и зачем поставил каменные лица посреди поля
- И конечно, не обойдётся без гастрономии — вам откроется тайна настоящих хинкали
Вы увидите:
- Глубокие ущелья, белоснежные вершины, ледники и горные реки
- Комплекс Ананурской крепости
- Жинвальскую ГЭС и голубое водохранилище
- Две автобусные остановки с советскими мозаиками и Арку дружбы — на всех объектах сюжеты из Руставели и подвиг 300 арагвинцев
- Слияние двух рек с чёрной и белой водой
- Высокогорный монастырь 14 века
- Минеральные источники
- Пятитысячный Казбек
Организационные детали
- Мы будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе (Mercedes Sprinter) и выходить на улицу для осмотра объектов
- В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъём mini jack 3,5 мм)
- Дополнительные расходы: обед в горах местными специалитетами — 30-35 лари с человека, кофе в отеле Rooms Kazbegi, подъём на джипе к Троицкой церкви — 60 лари с машины (до 7 пассажиров)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 231 туриста
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
23 окт 2024
Поездка на целый день, насыщенно как по информации, так и по видам.
Очень понравилось.
Очень понравилось.
Входит в следующие категории Тбилиси
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