Военно-Грузинская дорога и её удивительные истории

В путь! Который тысячелетиями был главной дорогой Кавказа для завоевателей, купцов и странников
Что мы знаем о Военно-Грузинской дороге? Что она ведёт к духовной столице страны и тому самому храму на фоне Казбека. Что по ней прошёл Пушкин и Остап Бендер. А за
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пейзажи её включают в число красивейших дорог мира. Но это не всё.

Трасса между Тбилиси и Владикавказом — это невероятное сочетание инженерных технологий и неожиданных фактов, о которых мы и поговорим на экскурсии.

5
1 отзыв
Военно-Грузинская дорога и её удивительные истории
Военно-Грузинская дорога и её удивительные истории
Военно-Грузинская дорога и её удивительные истории
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Военно-Грузинская дорога существует благодаря уникальному геологическому рельефу и в то же время будто вопреки законам природы. Она — одна из самых живописных горных дорог в мире, но при этом по ней можно с комфортом проехать на машине. И каждый её участок — это своя история и достопримечательность…

  • По дороге вы изучите архитектуру и то, как вписаны в ландшафт крепость Ананури, Троицкая церковь в Гергети и монастырь Джвари
  • Раскроете подробности о самом проекте дороги: как инженер Статковский (он ввёл в оборот слово «сель») выбирал места для трассы, как динамитом взрывали горы
  • Поразитесь истории недолго просуществовавшей канатной дороги в горах
  • Услышите о затоплении средневекового города при строительстве ГЭС
  • Узнаете, как на трамвае добраться от Тбилиси до Гудаури
  • Выясните, где прятали сокровища от врагов
  • Гид расскажет, кто и зачем поставил каменные лица посреди поля
  • И конечно, не обойдётся без гастрономии — вам откроется тайна настоящих хинкали

Вы увидите:

  • Глубокие ущелья, белоснежные вершины, ледники и горные реки
  • Комплекс Ананурской крепости
  • Жинвальскую ГЭС и голубое водохранилище
  • Две автобусные остановки с советскими мозаиками и Арку дружбы — на всех объектах сюжеты из Руставели и подвиг 300 арагвинцев
  • Слияние двух рек с чёрной и белой водой
  • Высокогорный монастырь 14 века
  • Минеральные источники
  • Пятитысячный Казбек

Организационные детали

  • Мы будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе (Mercedes Sprinter) и выходить на улицу для осмотра объектов
  • В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъём mini jack 3,5 мм)
  • Дополнительные расходы: обед в горах местными специалитетами — 30-35 лари с человека, кофе в отеле Rooms Kazbegi, подъём на джипе к Троицкой церкви — 60 лари с машины (до 7 пассажиров)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 окт 2024
Поездка на целый день, насыщенно как по информации, так и по видам.
Очень понравилось.
Поездка на целый день, насыщенно как по информации, так и по видам.

Входит в следующие категории Тбилиси

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