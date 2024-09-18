скидка
10%
8 дней
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
650$585 за человека
скидка
10%
8 дней
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
632$569 за человека
скидка
10%
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
670$603 за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин18 сентября 2024Тур очень понравился. Отели отличные, полностью соответствуют описанию, которые давали организаторы. В Тбилиси был хорший вид на старый город, а
- ВВалерий4 сентября 2024Тур очень понравился. Все четко, без задержек. Море впечатлений. На контакт организаторы выходили оперативно. Экскурсии шикарные. Отели в туры были подобраны очень хорошие, никаких нареканий к отелям нет. Организаторам огромное спасибо. Однозначно рекомендую тур!
- ЛЛюдмила9 августа 2024Отличная команда, всё чётко организовано, тур у нас очень интересный - 5 дней в Тбилиси и 2 в Батуми, успели
- ААнна7 июня 2024Минусы тура: 1. В автобусе не работал кондиционер 2. автобус задерживался ежедневно - приезжал не вовремя 3. автобус сломался в горах на одной
- ООлеся11 января 2024Грузия - это лучшее, что со мной было! И с моими подружками тоже) Ездили компанией -8 девочек, устроили себе мини
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «В марте»
Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Тбилиси в октябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "В марте" можно забронировать 3 тура от 569 до 603 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2024 год по теме «В марте», 7 ⭐ отзывов, цены от $569. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь