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в Батуми прекрасный вид на море. Экскурсии тоже очень понравились, в особенности Кахетия и горная Аджария. Очень удобные автобусы на всех экскурсиях. На некоторых водители даже бесплатно воду давали. Экскурсоводы все местные жители и очень интересно рассказывают. Единственное, что не советую - экскурсию в пешеру Прометея. Она сама по себе неплохая, но не настолько интересная, что бы ехать ради нее 3 часа в одну сторону.