По желанию гостей возможны корректировки: смена очерёдности, замена локаций на другие (обсуждается отдельно).

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Также вас ждёт дегустация сыра, вина и чурчхелы и мастер-класс по выпечке хлеба. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. До 4 человек — Toyota Prius; до 10 человек — минивэн Mercedes (кондиционер, Wi-Fi).

Дети. Участие возможно с любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Виза. Гражданам России не требуется.

Тур доступен для бронирования в любой день.