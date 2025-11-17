Мои заказы

Неспешное путешествие по Грузии с мастер-классом и дегустацией вина: Тбилиси, Казбеги и Кахетия

Научиться готовить традиционный хлеб, побывать в городе любви Сигнахи и увидеть храм Гергети
Приглашаем в душевное, вкусное и интересное путешествие по гостеприимной Грузии.

Вы увидите главные достопримечательности Тбилиси, проедете по знаменитой Военно-Грузинской дороге, осмотрите старинную крепость Ананури и побываете у храма Гергети на высоте
читать дальше

2200 метров.

Целый день посвятим шопингу: будем бродить по базарам и рынкам, арт-бутикам и антикварным лавкам в поисках необычных сувениров и украшений. И, конечно же, не обойдёмся без дегустаций. За ними отправимся в Кахетию — винный регион. Здесь вы сами приготовите хлеб, отведаете сыра и вина.

А ещё погуляете по улочкам самого романтичного города в стране — Сигнахи, посетите Телави и полюбуетесь Алазанской долиной.

Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

По желанию гостей возможны корректировки: смена очерёдности, замена локаций на другие (обсуждается отдельно).

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Также вас ждёт дегустация сыра, вина и чурчхелы и мастер-класс по выпечке хлеба. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. До 4 человек — Toyota Prius; до 10 человек — минивэн Mercedes (кондиционер, Wi-Fi).

Дети. Участие возможно с любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Виза. Гражданам России не требуется.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и обзорная экскурсия по столице

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Затем вас ждёт обзорная экскурсия «Душа Тбилиси»: вы увидите храм Метехи, крепость Нарикала и Сионский собор. После обеда с национальными блюдами и вином поднимемся на гору Мтацминда, чтобы полюбоваться панорамой города.

2 день

Военно-Грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм Гергети

Сегодня отправимся в путешествие по живописной Военно-Грузинской дороге. Полюбуемся лазурью Жинвальского водохранилища, осмотрим крепость Ананури и увидим слияние рек Арагви и Ведзатхеви. Остановимся у арки Дружбы с ярким мозаичным панно, созданной скульптором Зурабом Церетели.

Прибудем к храму в Гергети на высоту 2200 метров, сделаем эффектные фотографии и насладимся видами гор.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

3 день

День шопинга

Весь день посвятим ярмаркам и маркетам Тбилиси, где можно найти уникальные сувениры и местное вино. На рынке «Мейдан Базар», например, продают роскошные традиционные ковры. Пройдёмся по улочкам, антикварным лавкам и арт-бутикам в поисках украшений и ремесленных изделий. Конечно же, закупимся вином.

4 день

Кахетия - родина виноделия

Утром отправимся в Кахетию, в село Манави, чтобы продегустировать домашнее вино, чурчхелу и пряности. Дальше переедем в село Бадиури, где нас уже ждут на мастер-класс по приготовлению грузинского хлеба и дегустацию сыра. Полюбуемся Бобдийским монастырём и видами Алазанской долины. Посетим город любви Сигнахи и узнаем, за что он получил такой статус. Заедем и в столицу региона — городок Телави.

5 день

Отъезд

Свободный день. До отъезда в аэропорт, если у вас будет время, вы сможете купить сувениры, заглянуть в ресторан или выпить вина. Затем — трансфер к вашему рейсу.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту с гидом-водителем (до 10 человек) или с отдельным гидом (более 10 человек)
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Входные билеты в музеи
  • Дегустации
  • Мастер-класс по выпечке хлеба
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины
  • Стоимость тура без проживания (если отель вы бронируете самостоятельно) - $350
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3053 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
читать дальше

на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

Задать вопрос

