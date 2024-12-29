Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Вас ждёт большое зимнее путешествие: будем гулять по улочкам Тбилиси и побываем в Мцхете, покорим горнолыжные склоны Гудаури и влюбимся в виноградники Кахетии, узнаем, как связаны Кутаиси и мифы Древней Греции, и посетим древний пещерный город, насладимся горными пейзажами гордой Сванетии и современной архитектурой Батуми.
А какой будет фотоконтент! Будем фотографироваться на фоне заснеженных хребтов и тропических лесов, слияния Куры и Арагви и бескрайнего моря.
дек
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 260
Описание
Организационные детали
.
Проживание. Будем жить в отеле отелях 4* по маршруту.
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях (шведский стол).
Дети. Участие возможно с 10 лет.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в гостиницу. Вечером соберёмся все вместе за ужином: будем знакомиться, учиться говорить тосты и наслаждаться грузинской кухней.
Путешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация вина
Утром отправимся в Кахетию. Будем знакомить вас с нашими добрыми друзьями. Сюда стоит приехать, чтобы полюбоваться бесконечными рядами виноградников и старинными монастырями, увидеть панораму Алазанской долины и побывать в Сигнахи — городе любви.
На обед заглянем в семейный ресторан Ильи и Лии. Вас ждут не только блюда кахетинской кухни, но и местные вина — саперави, киндзмараули и ркацители будут литься рекой. Виноградную тему продолжим на винном заводе Гранели, где продегустируем роскошные марочные вина с редких микрозон Грузии.
Следующая локация — женский монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино. А ещё открывается невероятный вид на Алазанскую долину.
На мастер-классе вы научитесь готовить дедас пури (кахетинский хлеб) и чурчхелу из винограда и орехов. Желающие смогут своими руками приготовить хинкали.
Катание на курорте Гудаури и встреча Нового года
Никакой предпраздничной суеты, нарезки салатов и голубых огоньков — отправимся на горнолыжный курорт Гудаури. Здесь вы сможете покорить снежные склоны на лыжах и сноуборде или прокатиться на санях, согреться ароматным глинтвейном и сделать эффектные кадры.
Вечером вернёмся в Тбилиси. Новогодняя ночь зависит от вашего желания: вы сможете отпраздновать в ресторане с шоу-программой, прогуляться по городу и насладиться концертом на свежем воздухе или встретить 2024 год в романтической обстановке, уединившись с близким человеком.
Обзорная экскурсия по Тбилиси
Есть в Грузии поверье: от первого гостя в вашей семье будет зависеть удача всего года! Мы станем гостями столицы. Поспим подольше, а во второй половине дня вас ждёт обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси, который в новогодних украшениях стал ещё более волшебным и завораживающим.
День Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и Арагви
Новый год прошёл, но праздники не заканчиваются. Сегодня отмечаем Бедобу — День судьбы. Как его проведём, так остальной год и пройдёт! Поэтому программа нас ждёт интересная и насыщенная. Отправляемся в старинный город Мцхету, некогда бывшую столицу Грузии.
Вы увидите монастырь Джвари и сфотографируете один из самых знаменитых видов страны — слияние Куры и Арагви. Полюбуемся кафедральным собором Светицховели, рассмотрим храм Самтавро и прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты.
Вечером весело и с размахом отпразднуем день судьбы.
Пещерный город Уплисцихе, Кутаиси и монастырь Гелати
Позавтракаем в отеле и поедем на запад. Посетим пещерный город Уплисцихе 2 тыс. до н. э. В пещерных гротах люди высекли жилые комнаты, театр, аптеку и даже храмы!
Через Рикотский перевал доберёмся до Кутаиси, откуда началась эпоха грузинского ренессанса, где возник термин «медицина» и происходили важнейшие исторические события. На экскурсии вы узнаете, как связаны Кутаиси и мифы Древней Греции и почему здесь до сих пор помнят о Геракле и Прометее, а ещё попробуете вкуснейшую местную кухню.
Рассмотрим храм Баграта 11 века и монастырь Гелати, где в старину обучали астрономии и астрологии, а ещё сохранились удивительные фрески 13-16 веков.
Заселимся в гостиницу в Кутаиси.
Горы Сванетии
Отправляемся в Сванетию — самый самобытный, гордый и необычный регион Грузии. Местные князья имели родственные связи с европейскими императорами! Здесь до сих пор чтят традиции и соблюдают старинные суровые законы предков.
Пейзажи ждут невероятные: высокие горные хребты, занесённые снегом, бесконечные леса, ледники, реки и затерянные на склонах небольшие селения с высокими сванскими башнями. Жить мы будем в отеле в посёлке Местиа. После заселения прогуляемся по окрестностям и познакомимся с образом жизни местных.
Горнолыжные курорты Сванетии и этнографический музей
Утро начнётся с невероятного вида за окном, ароматного кофе и вкусного завтрака. У вас будет свободное время, чтобы отправиться на горнолыжные курорты (Зурулди и Тетнулди) и покататься на лыжах или сноуборде. По желанию можем организовать трансфер.
Второй вариант — прогулка по Местии и посещение горнолыжного курорта, чтобы полюбоваться Ушбой. Согреемся глинтвейном, приготовленным на грузинском вине, и во второй половине дня посетим этнографический музей.
За ужином насладимся сванской кухней.
В гости к сванской семье и празднование Рождества
Сегодня нас в гости ждёт сванская семья. Они до сих пор живут в доме 12 века, а мебель сохранилась с 14 века! А ещё поднимемся на старинную башню 8 столетия, узнаем историю сванской соли и познакомимся с местными обычаями.
Рождество будем встречать по местным традициям.
Парк Зугдиди и переезд в Батуми
Из гор — прямиком к морю. Сменим снежные пейзажи на тропические заросли. В городе Зугдиди прогуляемся по парку с дворцом князей Дадиани, пообедаем блюдами мегрельской кухни и поедем дальше. По пути будем любоваться мандариновыми, апельсиновыми и лимонными деревьями. Если повезёт, местные разрешат нам тоже пособирать урожай.
Прибудем в Батуми. Вы окажетесь в удивительном городе, созданном как выход в Европу и в европейском стиле. Здесь был построен самый глубоководный порт в Чёрном море!
Прогулка по Батуми
Утром прогуляемся по тропическому лесу, услышим гул водопадов и прогуляемся по Батуми. Наделаем сегодня эффектного контента: сфотографируемся в ботаническом саду, на фоне моря и на современных атмосферных улочках.
Обязательно попробуем хачапури по-аджарски и услышим удивительную легенду, связанную с этим блюдом.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт Батуми или Тбилиси. Если улетаете из Тбилиси, выбирайте вечерний рейс.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах 4
- Завтраки в отелях (шведский стол)
- Сопровождение гида всё путешествие
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Дегустация вина
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно (из Тбилиси или Батуми)
- Обеды и ужины
- Новогодний ужин