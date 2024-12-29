Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Авторский тур в Тбилиси

Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу

Как Новый год встретим, так его и проведём! Приглашаем ворваться в 2024 весело, вкусно и в дружной компании.

Вас ждёт большое зимнее путешествие: будем гулять по улочкам Тбилиси и побываем в Мцхете, покорим горнолыжные склоны Гудаури и влюбимся в виноградники Кахетии, узнаем, как связаны Кутаиси и мифы Древней Греции, и посетим древний пещерный город, насладимся горными пейзажами гордой Сванетии и современной архитектурой Батуми.

А какой будет фотоконтент! Будем фотографироваться на фоне заснеженных хребтов и тропических лесов, слияния Куры и Арагви и бескрайнего моря.
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Ближайшие даты:
29
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 260
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в отеле отелях 4* по маршруту.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях (шведский стол).

Дети. Участие возможно с 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в гостиницу. Вечером соберёмся все вместе за ужином: будем знакомиться, учиться говорить тосты и наслаждаться грузинской кухней.

2 день

Путешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация вина

Утром отправимся в Кахетию. Будем знакомить вас с нашими добрыми друзьями. Сюда стоит приехать, чтобы полюбоваться бесконечными рядами виноградников и старинными монастырями, увидеть панораму Алазанской долины и побывать в Сигнахи — городе любви.

На обед заглянем в семейный ресторан Ильи и Лии. Вас ждут не только блюда кахетинской кухни, но и местные вина — саперави, киндзмараули и ркацители будут литься рекой. Виноградную тему продолжим на винном заводе Гранели, где продегустируем роскошные марочные вина с редких микрозон Грузии.

Следующая локация — женский монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино. А ещё открывается невероятный вид на Алазанскую долину.

На мастер-классе вы научитесь готовить дедас пури (кахетинский хлеб) и чурчхелу из винограда и орехов. Желающие смогут своими руками приготовить хинкали.

Путешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация винаПутешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация винаПутешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация винаПутешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация вина
3 день

Катание на курорте Гудаури и встреча Нового года

Никакой предпраздничной суеты, нарезки салатов и голубых огоньков — отправимся на горнолыжный курорт Гудаури. Здесь вы сможете покорить снежные склоны на лыжах и сноуборде или прокатиться на санях, согреться ароматным глинтвейном и сделать эффектные кадры.

Вечером вернёмся в Тбилиси. Новогодняя ночь зависит от вашего желания: вы сможете отпраздновать в ресторане с шоу-программой, прогуляться по городу и насладиться концертом на свежем воздухе или встретить 2024 год в романтической обстановке, уединившись с близким человеком.

Катание на курорте Гудаури и встреча Нового годаКатание на курорте Гудаури и встреча Нового годаКатание на курорте Гудаури и встреча Нового годаКатание на курорте Гудаури и встреча Нового года
4 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси

Есть в Грузии поверье: от первого гостя в вашей семье будет зависеть удача всего года! Мы станем гостями столицы. Поспим подольше, а во второй половине дня вас ждёт обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси, который в новогодних украшениях стал ещё более волшебным и завораживающим.

Обзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по Тбилиси
5 день

День Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и Арагви

Новый год прошёл, но праздники не заканчиваются. Сегодня отмечаем Бедобу — День судьбы. Как его проведём, так остальной год и пройдёт! Поэтому программа нас ждёт интересная и насыщенная. Отправляемся в старинный город Мцхету, некогда бывшую столицу Грузии.

Вы увидите монастырь Джвари и сфотографируете один из самых знаменитых видов страны — слияние Куры и Арагви. Полюбуемся кафедральным собором Светицховели, рассмотрим храм Самтавро и прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты.

Вечером весело и с размахом отпразднуем день судьбы.

День Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и АрагвиДень Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и АрагвиДень Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и АрагвиДень Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и Арагви
6 день

Пещерный город Уплисцихе, Кутаиси и монастырь Гелати

Позавтракаем в отеле и поедем на запад. Посетим пещерный город Уплисцихе 2 тыс. до н. э. В пещерных гротах люди высекли жилые комнаты, театр, аптеку и даже храмы!

Через Рикотский перевал доберёмся до Кутаиси, откуда началась эпоха грузинского ренессанса, где возник термин «медицина» и происходили важнейшие исторические события. На экскурсии вы узнаете, как связаны Кутаиси и мифы Древней Греции и почему здесь до сих пор помнят о Геракле и Прометее, а ещё попробуете вкуснейшую местную кухню.

Рассмотрим храм Баграта 11 века и монастырь Гелати, где в старину обучали астрономии и астрологии, а ещё сохранились удивительные фрески 13-16 веков.

Заселимся в гостиницу в Кутаиси.

Пещерный город Уплисцихе, Кутаиси и монастырь ГелатиПещерный город Уплисцихе, Кутаиси и монастырь ГелатиПещерный город Уплисцихе, Кутаиси и монастырь ГелатиПещерный город Уплисцихе, Кутаиси и монастырь ГелатиПещерный город Уплисцихе, Кутаиси и монастырь Гелати
7 день

Горы Сванетии

Отправляемся в Сванетию — самый самобытный, гордый и необычный регион Грузии. Местные князья имели родственные связи с европейскими императорами! Здесь до сих пор чтят традиции и соблюдают старинные суровые законы предков.

Пейзажи ждут невероятные: высокие горные хребты, занесённые снегом, бесконечные леса, ледники, реки и затерянные на склонах небольшие селения с высокими сванскими башнями. Жить мы будем в отеле в посёлке Местиа. После заселения прогуляемся по окрестностям и познакомимся с образом жизни местных.

Горы СванетииГоры СванетииГоры СванетииГоры Сванетии
8 день

Горнолыжные курорты Сванетии и этнографический музей

Утро начнётся с невероятного вида за окном, ароматного кофе и вкусного завтрака. У вас будет свободное время, чтобы отправиться на горнолыжные курорты (Зурулди и Тетнулди) и покататься на лыжах или сноуборде. По желанию можем организовать трансфер.

Второй вариант — прогулка по Местии и посещение горнолыжного курорта, чтобы полюбоваться Ушбой. Согреемся глинтвейном, приготовленным на грузинском вине, и во второй половине дня посетим этнографический музей.

За ужином насладимся сванской кухней.

Горнолыжные курорты Сванетии и этнографический музейГорнолыжные курорты Сванетии и этнографический музейГорнолыжные курорты Сванетии и этнографический музейГорнолыжные курорты Сванетии и этнографический музейГорнолыжные курорты Сванетии и этнографический музей
9 день

В гости к сванской семье и празднование Рождества

Сегодня нас в гости ждёт сванская семья. Они до сих пор живут в доме 12 века, а мебель сохранилась с 14 века! А ещё поднимемся на старинную башню 8 столетия, узнаем историю сванской соли и познакомимся с местными обычаями.

Рождество будем встречать по местным традициям.

В гости к сванской семье и празднование РождестваВ гости к сванской семье и празднование РождестваВ гости к сванской семье и празднование Рождества
10 день

Парк Зугдиди и переезд в Батуми

Из гор — прямиком к морю. Сменим снежные пейзажи на тропические заросли. В городе Зугдиди прогуляемся по парку с дворцом князей Дадиани, пообедаем блюдами мегрельской кухни и поедем дальше. По пути будем любоваться мандариновыми, апельсиновыми и лимонными деревьями. Если повезёт, местные разрешат нам тоже пособирать урожай.

Прибудем в Батуми. Вы окажетесь в удивительном городе, созданном как выход в Европу и в европейском стиле. Здесь был построен самый глубоководный порт в Чёрном море!

Парк Зугдиди и переезд в БатумиПарк Зугдиди и переезд в БатумиПарк Зугдиди и переезд в БатумиПарк Зугдиди и переезд в Батуми
11 день

Прогулка по Батуми

Утром прогуляемся по тропическому лесу, услышим гул водопадов и прогуляемся по Батуми. Наделаем сегодня эффектного контента: сфотографируемся в ботаническом саду, на фоне моря и на современных атмосферных улочках.

Обязательно попробуем хачапури по-аджарски и услышим удивительную легенду, связанную с этим блюдом.

Прогулка по БатумиПрогулка по БатумиПрогулка по БатумиПрогулка по Батуми
12 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт Батуми или Тбилиси. Если улетаете из Тбилиси, выбирайте вечерний рейс.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах 4
  • Завтраки в отелях (шведский стол)
  • Сопровождение гида всё путешествие
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дегустация вина
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно (из Тбилиси или Батуми)
  • Обеды и ужины
  • Новогодний ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших рейсов. Заселение в отель - с 14:00
Завершение: Аэропорт Батуми или Тбилиси, время зависит от ваших рейсов. Если вы улетаете из Тбилиси, берите билеты на вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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