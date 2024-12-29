Утром отправимся в Кахетию. Будем знакомить вас с нашими добрыми друзьями. Сюда стоит приехать, чтобы полюбоваться бесконечными рядами виноградников и старинными монастырями, увидеть панораму Алазанской долины и побывать в Сигнахи — городе любви.

На обед заглянем в семейный ресторан Ильи и Лии. Вас ждут не только блюда кахетинской кухни, но и местные вина — саперави, киндзмараули и ркацители будут литься рекой. Виноградную тему продолжим на винном заводе Гранели, где продегустируем роскошные марочные вина с редких микрозон Грузии.

Следующая локация — женский монастырь Бодбе, где покоится Святая Нино. А ещё открывается невероятный вид на Алазанскую долину.

На мастер-классе вы научитесь готовить дедас пури (кахетинский хлеб) и чурчхелу из винограда и орехов. Желающие смогут своими руками приготовить хинкали.