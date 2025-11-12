Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+.
Проживание. 2-местное размещение в отелях Nicolas, Vita Plaza, Tiflis Corner, Aventus, Kvareli. Если вы едете в одиночку, можем подобрать вам пару. За доплату возможно 1-местное заселение. Ребёнка до 10 лет можно разместить со скидкой на основном или дополнительном месте в 2-местном номере с родителями.
Питание. Включены все завтраки, ужин с вином в 1-й день, дегустация вин и коньяков в 3-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Менее 6 участников — минивэн, более 6 участников — микроавтобус.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Приветственный ужин
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером сходим на приветственный ужин с национальными песнями и танцами.
Прогулки по столице
Познакомимся с Тбилиси, гуляя по старому центру. Рассмотрим колоритные домики с резными балконами и театр марионеток Резо Габриадзе, пройдём по набережной вдоль Куры и ажурному мосту Мира. Увидим знаменитые серные бани, устроим фотосессию у храма Метехи, купим сувенир в подземном рынке «Мейдан Базар». Пешком преодолеем несколько колоритных улочек, проедем по проспекту Руставели и по канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала.
Первая встреча с Кахетией
Ненадолго попрощаемся со столицей и направимся в Кахетию. Первую остановку сделаем на заводе в Велисцихе, чтобы познакомиться с производством и продегустировать вина и коньяки. В Бадиаури увидим, как пекут хлеб в тандыре и делают домашний сыр и чурчхелу. Заедем в Бодбийский монастырь, где похоронена Святая Нино. В Сигнахи услышим красивую легенду, послужившую вдохновением для песни «Миллион алых роз», полюбуемся Алазанской долиной и Кавказским хребтом. Ночевать будем в Кварели.
Продолжение поездки по Кахетии
Продолжим исследовать прекрасную Кахетию. Поднимемся к Некресскому монастырю, живописно вписанному в ландшафт. В Музее кувшина узнаем всё о вине, начиная от сбора урожая и заканчивая процессом ферментации, сможем продегустировать напитки. В Цинандали посетим усадьбу Александра Чавчавадзе, у которого гостили Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и другие великие творцы. В Телави, где снимали комедию «Мимино», увидим 900-летний платан и царскую резиденцию. Преодолеем Гомборский перевал, выпьем родниковой воды и к вечеру вернёмся в Тбилиси.
Достопримечательности Самцхе-Джавахети
Снова отправимся в наполненный впечатляющими уголками путь. В Дашбашском каньоне полюбуемся панорамами и стеклянным мостом со смотровой в форме бриллианта над пропастью. У озера Паравани проникнемся атмосферой умиротворения, сможем отведать сыра и рыбы. Осмотрим высеченные в отвесной туфовой стене помещения пещерного монастыря Вардзиа. Проедем красавицу-крепость Хертвиси и переночуем на родине отца Шарля Азнавура — в Ахалцихе.
Знаковые места на обратном пути в Тбилиси
Впереди последний насыщенный локациями день. В Боржоми пройдём по парку и попробуем знаменитую минеральную воду. В Гори увидим дом, в котором родился Иосиф Сталин. Погуляем по пещерному городу Уплисцихе, высеченному в скалах, и сможем пообедать в семье автора книг об этом удивительном месте. В Мцхете поднимемся к монастырю Джвари над слиянием Арагви и Куры, поговорим о поэме «Мцыри» и становлении христианства в Грузии. Вечером прибудем в столицу.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|79 800 ₽
|1-местное размещение
|95 000 ₽
|2-местный номер, ребёнок до 10 лет
|72 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин, 1 дегустация
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Билет на канатную дорогу к крепости Нарикала
Что не входит в цену
- Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
- Обеды, ужины (кроме одного)
- Дегустации на частных винодельнях
- Доплата за 1-местное размещение - указано в билете