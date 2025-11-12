Мои заказы

Сокровищница Сакартвело: архитектурные, природные и культурные богатства столицы и регионов

Перепробовать кахетинские вина, погулять по пещерным городам и подняться к крепости Нарикала
Это будет очень насыщенная неделя в Грузии: мы преодолеем большой путь почти до границ Азербайджана и Турции и осмотрим как популярные, так и малоизвестные локации. Побываем в нынешней и бывшей
столицах — Тбилиси и Мцхете.

Задержимся в прекрасной Кахетии, чтобы пить вина Алазанской долины и слушать красивые истории о любви и байки об отдыхе русских писателей в аристократическом имении.

Представим, как люди жили в пещерах, гуляя по высеченным в скалах Вардзии и Уплисцихе, посетим родину Иосифа Сталина и отца Шарля Азнавура. В программе ещё много интересных достопримечательностей, присоединяйтесь!

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+.

Проживание. 2-местное размещение в отелях Nicolas, Vita Plaza, Tiflis Corner, Aventus, Kvareli. Если вы едете в одиночку, можем подобрать вам пару. За доплату возможно 1-местное заселение. Ребёнка до 10 лет можно разместить со скидкой на основном или дополнительном месте в 2-местном номере с родителями.

Питание. Включены все завтраки, ужин с вином в 1-й день, дегустация вин и коньяков в 3-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Менее 6 участников — минивэн, более 6 участников — микроавтобус.

Возраст участников. От 6 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Приветственный ужин

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером сходим на приветственный ужин с национальными песнями и танцами.

2 день

Прогулки по столице

Познакомимся с Тбилиси, гуляя по старому центру. Рассмотрим колоритные домики с резными балконами и театр марионеток Резо Габриадзе, пройдём по набережной вдоль Куры и ажурному мосту Мира. Увидим знаменитые серные бани, устроим фотосессию у храма Метехи, купим сувенир в подземном рынке «Мейдан Базар». Пешком преодолеем несколько колоритных улочек, проедем по проспекту Руставели и по канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала.

3 день

Первая встреча с Кахетией

Ненадолго попрощаемся со столицей и направимся в Кахетию. Первую остановку сделаем на заводе в Велисцихе, чтобы познакомиться с производством и продегустировать вина и коньяки. В Бадиаури увидим, как пекут хлеб в тандыре и делают домашний сыр и чурчхелу. Заедем в Бодбийский монастырь, где похоронена Святая Нино. В Сигнахи услышим красивую легенду, послужившую вдохновением для песни «Миллион алых роз», полюбуемся Алазанской долиной и Кавказским хребтом. Ночевать будем в Кварели.

4 день

Продолжение поездки по Кахетии

Продолжим исследовать прекрасную Кахетию. Поднимемся к Некресскому монастырю, живописно вписанному в ландшафт. В Музее кувшина узнаем всё о вине, начиная от сбора урожая и заканчивая процессом ферментации, сможем продегустировать напитки. В Цинандали посетим усадьбу Александра Чавчавадзе, у которого гостили Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и другие великие творцы. В Телави, где снимали комедию «Мимино», увидим 900-летний платан и царскую резиденцию. Преодолеем Гомборский перевал, выпьем родниковой воды и к вечеру вернёмся в Тбилиси.

5 день

Достопримечательности Самцхе-Джавахети

Снова отправимся в наполненный впечатляющими уголками путь. В Дашбашском каньоне полюбуемся панорамами и стеклянным мостом со смотровой в форме бриллианта над пропастью. У озера Паравани проникнемся атмосферой умиротворения, сможем отведать сыра и рыбы. Осмотрим высеченные в отвесной туфовой стене помещения пещерного монастыря Вардзиа. Проедем красавицу-крепость Хертвиси и переночуем на родине отца Шарля Азнавура — в Ахалцихе.

6 день

Знаковые места на обратном пути в Тбилиси

Впереди последний насыщенный локациями день. В Боржоми пройдём по парку и попробуем знаменитую минеральную воду. В Гори увидим дом, в котором родился Иосиф Сталин. Погуляем по пещерному городу Уплисцихе, высеченному в скалах, и сможем пообедать в семье автора книг об этом удивительном месте. В Мцхете поднимемся к монастырю Джвари над слиянием Арагви и Куры, поговорим о поэме «Мцыри» и становлении христианства в Грузии. Вечером прибудем в столицу.

7 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение79 800 ₽
1-местное размещение95 000 ₽
2-местный номер, ребёнок до 10 лет72 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 ужин, 1 дегустация
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Билет на канатную дорогу к крепости Нарикала
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины (кроме одного)
  • Дегустации на частных винодельнях
  • Доплата за 1-местное размещение - указано в билете
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Тбилиси, день, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 172 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.
