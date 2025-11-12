Возраст участников — 6+.

Проживание. 2-местное размещение в отелях Nicolas, Vita Plaza, Tiflis Corner, Aventus, Kvareli. Если вы едете в одиночку, можем подобрать вам пару. За доплату возможно 1-местное заселение. Ребёнка до 10 лет можно разместить со скидкой на основном или дополнительном месте в 2-местном номере с родителями.

Питание. Включены все завтраки, ужин с вином в 1-й день, дегустация вин и коньяков в 3-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Менее 6 участников — минивэн, более 6 участников — микроавтобус.

Возраст участников. От 6 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.