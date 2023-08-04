Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале

Пройти на верблюдах по пустыне, побывать в «городе озёр» и увидеть старинные фрески

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Соберём всю палитру Индии: посетим «розовый», «голубой» и даже «золотой» города! Сделаем обязательные фото Тадж-Махала на рассвете, увидим Дворец Ветра и храм Лотоса.

А ещё проедемся по необычным локациям: побываем в пустыне Тхар и в октябре-ноябре попадём на фестиваль верблюдов в Пушкаре, поплаваем на лодке по озеру Пичола, прогуляемся среди роскошных особняков в деревушке Мандава и заглянем на верблюжью ферму. 15 дней, 9 городов и море приключений!
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Ближайшие даты:
4
авг
11
авг
18
авг
25
авг
1
сен
8
сен
15
сен
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Выездные
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