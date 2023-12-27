Почти каждый город представляет собой пёстрое лоскутное одеяло, сшитое из истории, политики, местных традиций и инициатив. Дели похож на многие индийские города в этом плане. Многонациональный город Дели, в котором перемешанаы разные культуры. Дели когда-то назвался «столицей семи империй» — разные колонизаторы оставляли свои следы в культуре и архитектуре Дели.

Минарет Кутб и Железная колонна

Минарет Кутб — самая высокая достопримечательность. Эта башня символизирует победу ислама, а в Средние века считалась одним из чудес света. Кутб-Минаром называют не только сам минарет, но и комплекс сооружений, центральным звеном которых он является. Еще одна загадочная достопримечательность, привлекающая в архитектурный комплекс Кутб-Минар в Нью-Дели разнообразных ученых, мистиков и даже уфологов — это Железная колонна, которая была воздвигнута в V веке в честь индийского царя. Она почти не подвергалась коррозии, хотя простояла полторы тысячи лет под открытым небом, и наука до сих пор не может точно определить, что же стало причиной уникального явления.

Мраморный мавзолей и Сады Лодхи

Далее посетим гробницу «Сафадарджанг». Мраморный мавзолей Сафдарджанга был посторен для премьер-министра могольского императора Мухаммад Шаха. Он был построен в 1754 году в стиле могольской архитектуры. Мавзолей окружает большой сад, созданный в стиле, известном сейчас как «могольские сады» или «чарбагх». Фасад мавзолея украшен сложными узорами на штукатурке. Продолжая нашу экскурсию, мы отправимся в сады Лодхи. Парк занимает площадь около 0,36 км2 и содержит гробницу Мухаммада Шаха, Сикандара Лоди, Шиш Гумбад и Бара Гумбад, примеры архитектуры XV века, когда в Дели господствовали пуштунские династии Саййид и Лоди. Сейчас парк находится под охраной археологического надзора Индии. Один из главных монументов времён колонизаторов это грабница Гумаюна. После обеда продолжаем экскурсию — посетим самую большую мечеть в Индии, которая была построена правителем из династии моголов, Шахджаханом в середине 17ого века напротив Красного форта. Внутренний двор мечети может принять в себе одновременно до двадцати пяти тысяч верующих. Одна из реликвий — копия Корана, написанного на коже оленя.