Следы колонизаторов средней Азии в архитектуре Дели

Индивидуальная экскурсия в Дели
Отправляйтесь в уникальное путешествие по истории и культурному многообразию Дели — города, ставшего живым музеем семи великих империй.

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, где каждый уголок города раскроет перед вами пестрое лоскутное одеяло исторических событий, политических перемен и удивительных местных традиций.

Дели — это не просто столица Индии, но и удивительное сочетание многонациональности, где вы сможете ощутить наследие разных культур и погрузиться в мозаичную красоту этого удивительного города.
Следы колонизаторов средней Азии в архитектуре Дели
Следы колонизаторов средней Азии в архитектуре Дели
Следы колонизаторов средней Азии в архитектуре Дели
Следы колонизаторов средней Азии в архитектуре Дели
Следы колонизаторов средней Азии в архитектуре Дели
Следы колонизаторов средней Азии в архитектуре Дели
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Минарет Кутуб
  • Сад Лоди
  • Грабница Сафадарджанг
  • Грабница Гумаюна
  • Мечеть Джама
  • Красный форт (со стороны)

Описание

Почти каждый город представляет собой пёстрое лоскутное одеяло, сшитое из истории, политики, местных традиций и инициатив. Дели похож на многие индийские города в этом плане. Многонациональный город Дели, в котором перемешанаы разные культуры. Дели когда-то назвался «столицей семи империй» — разные колонизаторы оставляли свои следы в культуре и архитектуре Дели.

Минарет Кутб и Железная колонна

Минарет Кутб — самая высокая достопримечательность. Эта башня символизирует победу ислама, а в Средние века считалась одним из чудес света. Кутб-Минаром называют не только сам минарет, но и комплекс сооружений, центральным звеном которых он является. Еще одна загадочная достопримечательность, привлекающая в архитектурный комплекс Кутб-Минар в Нью-Дели разнообразных ученых, мистиков и даже уфологов — это Железная колонна, которая была воздвигнута в V веке в честь индийского царя. Она почти не подвергалась коррозии, хотя простояла полторы тысячи лет под открытым небом, и наука до сих пор не может точно определить, что же стало причиной уникального явления.

Мраморный мавзолей и Сады Лодхи

Далее посетим гробницу «Сафадарджанг». Мраморный мавзолей Сафдарджанга был посторен для премьер-министра могольского императора Мухаммад Шаха. Он был построен в 1754 году в стиле могольской архитектуры. Мавзолей окружает большой сад, созданный в стиле, известном сейчас как «могольские сады» или «чарбагх». Фасад мавзолея украшен сложными узорами на штукатурке. Продолжая нашу экскурсию, мы отправимся в сады Лодхи. Парк занимает площадь около 0,36 км2 и содержит гробницу Мухаммада Шаха, Сикандара Лоди, Шиш Гумбад и Бара Гумбад, примеры архитектуры XV века, когда в Дели господствовали пуштунские династии Саййид и Лоди. Сейчас парк находится под охраной археологического надзора Индии. Один из главных монументов времён колонизаторов это грабница Гумаюна. После обеда продолжаем экскурсию — посетим самую большую мечеть в Индии, которая была построена правителем из династии моголов, Шахджаханом в середине 17ого века напротив Красного форта. Внутренний двор мечети может принять в себе одновременно до двадцати пяти тысяч верующих. Одна из реликвий — копия Корана, написанного на коже оленя.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Машина с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Бутылки мениральной воды во время экскурсии
  • Личная забота и внимание
  • Трансфер из/до гостиницы
Что не входит
  • Входные билеты в памятники
  • Прокат на велорикши
  • Все личные расходы
  • Чаевые Гиду и Водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча состоится В отеле
Завершение: Встреча состоится в лобби отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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