Отправляйтесь в уникальное путешествие по истории и культурному многообразию Дели — города, ставшего живым музеем семи великих империй.
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, где каждый уголок города раскроет перед вами пестрое лоскутное одеяло исторических событий, политических перемен и удивительных местных традиций.
Дели — это не просто столица Индии, но и удивительное сочетание многонациональности, где вы сможете ощутить наследие разных культур и погрузиться в мозаичную красоту этого удивительного города.
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, где каждый уголок города раскроет перед вами пестрое лоскутное одеяло исторических событий, политических перемен и удивительных местных традиций.
Дели — это не просто столица Индии, но и удивительное сочетание многонациональности, где вы сможете ощутить наследие разных культур и погрузиться в мозаичную красоту этого удивительного города.
Ближайшие даты:
27
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Что вас ожидает:
- Минарет Кутуб
- Сад Лоди
- Грабница Сафадарджанг
- Грабница Гумаюна
- Мечеть Джама
- Красный форт (со стороны)
Описание
Почти каждый город представляет собой пёстрое лоскутное одеяло, сшитое из истории, политики, местных традиций и инициатив. Дели похож на многие индийские города в этом плане. Многонациональный город Дели, в котором перемешанаы разные культуры. Дели когда-то назвался «столицей семи империй» — разные колонизаторы оставляли свои следы в культуре и архитектуре Дели.
Минарет Кутб и Железная колонна
Минарет Кутб — самая высокая достопримечательность. Эта башня символизирует победу ислама, а в Средние века считалась одним из чудес света. Кутб-Минаром называют не только сам минарет, но и комплекс сооружений, центральным звеном которых он является. Еще одна загадочная достопримечательность, привлекающая в архитектурный комплекс Кутб-Минар в Нью-Дели разнообразных ученых, мистиков и даже уфологов — это Железная колонна, которая была воздвигнута в V веке в честь индийского царя. Она почти не подвергалась коррозии, хотя простояла полторы тысячи лет под открытым небом, и наука до сих пор не может точно определить, что же стало причиной уникального явления.
Мраморный мавзолей и Сады Лодхи
Далее посетим гробницу «Сафадарджанг». Мраморный мавзолей Сафдарджанга был посторен для премьер-министра могольского императора Мухаммад Шаха. Он был построен в 1754 году в стиле могольской архитектуры. Мавзолей окружает большой сад, созданный в стиле, известном сейчас как «могольские сады» или «чарбагх». Фасад мавзолея украшен сложными узорами на штукатурке. Продолжая нашу экскурсию, мы отправимся в сады Лодхи. Парк занимает площадь около 0,36 км2 и содержит гробницу Мухаммада Шаха, Сикандара Лоди, Шиш Гумбад и Бара Гумбад, примеры архитектуры XV века, когда в Дели господствовали пуштунские династии Саййид и Лоди. Сейчас парк находится под охраной археологического надзора Индии. Один из главных монументов времён колонизаторов это грабница Гумаюна. После обеда продолжаем экскурсию — посетим самую большую мечеть в Индии, которая была построена правителем из династии моголов, Шахджаханом в середине 17ого века напротив Красного форта. Внутренний двор мечети может принять в себе одновременно до двадцати пяти тысяч верующих. Одна из реликвий — копия Корана, написанного на коже оленя.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Машина с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Бутылки мениральной воды во время экскурсии
- Личная забота и внимание
- Трансфер из/до гостиницы
- Что не входит
- Входные билеты в памятники
- Прокат на велорикши
- Все личные расходы
- Чаевые Гиду и Водителю
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча состоится В отелеЗавершение: Встреча состоится в лобби отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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