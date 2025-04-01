Музей индийской истории – экскурсии в Дели

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей индийской истории» в Дели на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Экскурсия по Дели: всё включено
Насладитесь уникальной экскурсией по Дели, где величие прошлого встречается с современностью. Посетите знаковые места и ощутите колорит Индии
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
11 апр в 08:30
12 апр в 08:30
$95 за человека
Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле (все включено)
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Экскурсия по Джайпуру из Дели: все включено, индивидуальный тур
Ощутите дух Джайпура, исследуя его богатую историю и архитектуру. Частный тур включает посещение форта Амбер, Городского дворца и обсерватории Джантар-Мантар
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
11 апр в 05:00
12 апр в 05:00
$139 за человека
Величественный Тадж-Махал и мастер-класс «Индийская кухня»
12 часов
Индивидуальная
Тадж-Махал и секреты индийской кухни: мастер-класс
Индивидуальная экскурсия с посещением Тадж-Махала и форта Агры, а также кулинарный мастер-класс по приготовлению индийских блюд
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно (кроме пятницы) в 7:00
12 апр в 07:00
13 апр в 07:00
$189 за человека
Сказочный «розовый» город Джайпур: из Дели и обратно
Пешая
14 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Сказочный «розовый» город Джайпур: из Дели и обратно
Индивидуальный трансфер в Дели: Амбер-форт, дворец Джал-Махал, обед в уютном кафе, Городской дворец, обсерватория Джантар-Мантар
Начало: Около вашего отеля в Дели
Расписание: Проводим каждый день индивидуально: оптимальное время с 9:00 до 17:00, но время можно поменять.
Завтра в 12:00
11 апр в 09:00
$330 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vinod
    1 апреля 2025
    Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
    The best tour with guide Sanjay very respectful and provide all the information about temples and fort and daily life in Delhi. Thankyou so much Abhinav for arranging the tour for you
  • V
    Vinod
    24 октября 2024
    Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
    Have no words to appreciate the way itinerary designed which resulted in enjoyable trip during peak season of tourists. The guide
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    and driver both are good i like the service offered by abhinav and i will definitely book Taj Mahal tour with him again in future

  • В
    Валентина
    27 мая 2024
    Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле (все включено)
    Экскурсия оставила только положительные эмоции. Джайпур - удивительное место с множеством достопримечательностей, который стоит посетить уж точно больше одного дня.
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    Под чутким руководством эрудированного гида все места были изучены и просмотрены вдоль и поперёк, сделаны тонны фотографий и видео. Интересные рассказы гида сопровождались потрясающими видами города. Однозначно рекомендую. P. S. Экскурсия была на английском, особенно подойдёт людям, увлеченным изучением этого иностранного языка.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Музей индийской истории»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
  2. Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле (все включено)
  3. Величественный Тадж-Махал и мастер-класс «Индийская кухня»
  4. Сказочный «розовый» город Джайпур: из Дели и обратно
Какие места ещё посмотреть в Дели
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Тадж-Махал
  3. Агра-форт
  4. Храм Лотоса
  5. Президентский дворец
  6. Кутб-Минар
Сколько стоит экскурсия по Дели в апреле 2025
Сейчас в Дели в категории "Музей индийской истории" можно забронировать 4 экскурсии от 95 до 330. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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