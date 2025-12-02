Д Дарья Рукотворные сокровища Гоа Чудесная экскурсия! Гид Екатерина очень интересно и понятно излагала материал, провела нас по красивым улицам, позволила вкусить местный колорит переправой на пароме. Ну а форт, благодаря её рассказу, оставил неизгладимое впечатление. Нам очень понравилось!

Я Яковлева Рукотворные сокровища Гоа Всё было здорово. Гид Михаил очень хорошо и грамотно раскрыл тему. Нам было интересно его слушать, к тому же, он веселый и коммуникабельный человек. Всем советуем побывать на этой экскурсии.

И Ирина Рукотворные сокровища Гоа Замечательно экскурсия, большое спасибо Екатерине!

Немного утомили местные дороги, но экскурсия того стоила.

Е Елена Рукотворные сокровища Гоа читать дальше понравилось, что очень важно, т. к. заинтересовать детей не так просто. Наша гид - Валерия, очень интересно всё рассказала, показала, окунула нас в мир индийский религий, традиций и образа жизни этого прекрасного народа. Однозначно рекомендуем! День прошёл незаметно! Прекрасная экскурсия! Очень насыщенная интересная программа! Брали индивидуальный формат, т. к. путешествуем с двумя детьми. Всё очень комфортно, детям тоже

Y Yuliya Рукотворные сокровища Гоа Очень содержательная и насыщенная экскурсия, лучшая -если вы хотите познать историю, архитектуру, разнообразие религиозных верований. Гид Валерия -браво, все аплодировали и не хотели расставаться. Спасибо 🙏

А Анна Рукотворные сокровища Гоа Мне всë понравилось, гид Екатерина рассказывала интересно и по теме, маршрут составлен оптимально, пожелания учитывались. Увидела и узнала много интересного. Рекомендую всем экскурсии с этой компанией!