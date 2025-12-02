Мои заказы

Храм Шри Шантадурга – экскурсии в Гоа

Найдено 4 экскурсии в категории «Храм Шри Шантадурга» в Гоа на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рукотворные сокровища Гоа
На машине
9 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$70 за человека
Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
На машине
13 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку
Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$75 за человека
Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
На машине
Джиппинг
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
$350 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    2 декабря 2025
    Рукотворные сокровища Гоа
    Чудесная экскурсия! Гид Екатерина очень интересно и понятно излагала материал, провела нас по красивым улицам, позволила вкусить местный колорит переправой на пароме. Ну а форт, благодаря её рассказу, оставил неизгладимое впечатление. Нам очень понравилось!
  • Я
    Яковлева
    5 ноября 2025
    Рукотворные сокровища Гоа
    Всё было здорово. Гид Михаил очень хорошо и грамотно раскрыл тему. Нам было интересно его слушать, к тому же, он веселый и коммуникабельный человек. Всем советуем побывать на этой экскурсии.
  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Рукотворные сокровища Гоа
    Замечательно экскурсия, большое спасибо Екатерине!
    Немного утомили местные дороги, но экскурсия того стоила.
  • Е
    Елена
    3 января 2025
    Рукотворные сокровища Гоа
    Прекрасная экскурсия! Очень насыщенная интересная программа! Брали индивидуальный формат, т. к. путешествуем с двумя детьми. Всё очень комфортно, детям тоже
    читать дальше

    понравилось, что очень важно, т. к. заинтересовать детей не так просто. Наша гид - Валерия, очень интересно всё рассказала, показала, окунула нас в мир индийский религий, традиций и образа жизни этого прекрасного народа. Однозначно рекомендуем! День прошёл незаметно!

  • Y
    Yuliya
    6 декабря 2024
    Рукотворные сокровища Гоа
    Очень содержательная и насыщенная экскурсия, лучшая -если вы хотите познать историю, архитектуру, разнообразие религиозных верований. Гид Валерия -браво, все аплодировали и не хотели расставаться. Спасибо 🙏
  • А
    Анна
    12 августа 2024
    Рукотворные сокровища Гоа
    Мне всë понравилось, гид Екатерина рассказывала интересно и по теме, маршрут составлен оптимально, пожелания учитывались. Увидела и узнала много интересного. Рекомендую всем экскурсии с этой компанией!
  • А
    Анна
    24 января 2024
    Рукотворные сокровища Гоа
    Советую! Однозначно! 🔥❤️
    Мы провели невероятно насыщенный день с чудесным гидом Линой! 💔
    Да ещё в «девчачьей» компании 👀
    Посетили храмы, форт, прогулялись
    читать дальше

    по «португальскому» городку, зашли попить кофе просто в потрясающее кафе по совету гида Лины ☕️

    Мы не торопились, шли комфортным темпом, будто жизнь остановилась, послушали историю индийских Богов, насладились атмосферой городов, особенно маленьких улочек Индии… ох, любовь!
    Мы успели сфотографироваться везде, где хотели, успели купить всё, что хотели 😅

    Лина учитывала пожелания каждого, спасибо ей огромное за тот день, мудрая женщина! ❤️
    Прикрепляю несколько фотографий с плёнки и обычные кадры 🎞

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Храм Шри Шантадурга»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Рукотворные сокровища Гоа
  2. Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
  3. Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
  4. Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Гоа
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Храм Шри Шантадурга" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 350. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Храм Шри Шантадурга», 40 ⭐ отзывов, цены от $70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль