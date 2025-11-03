Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$70 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку
Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$75 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Отправиться в индийский мегаполис на слипербасе и посетить знаковые места с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$170 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 ноября 2025Был в прошлом году в Гоа, но не получилось слетать в Мумбай. В этот раз на Tripster заказал тур самолетом
- ЕЕгор1 ноября 2025Если вы сомневаетесь ехать или нет. То нужно ехать однозначно. Такая поездка даст представление о настоящей Индии. Гид Наталья разбирается во всем: от индийских богов до лучших чайных мест.
- ФФедор10 октября 2025Отличный тур, нам все понравилось.
Слипербас очень удобный и комфортный,не смотря на мои 185 см роста +дают литрушку воды на человека
- ФФАНИЛЬ15 апреля 2025Были в Мумбаи из Гоа 2 апреля вдвоем с супругой. Нас забрали из Арамболя на легковой машине с кондиционером, привезли
- ГГеоргий27 февраля 2025….. Пока летели в самолете пытался вспомнить, что я знаю о Мумбае, но воображение настойчиво подсовывало мне образы сформировавшиеся после
- ААнжелика5 февраля 2025Экскурсия прошла супер, организация на высшем уровне! Отдельное спасибо нашему гиду Ольге, очень грамотно и интересно рассказывала и показывала все достопримечательные места! Было легко и ненавязчиво! Еще спасибо нашему водителю! Обязательно воспользуемся еще услугами лотос тур!!!
- ЗЗлата14 декабря 2024Мумбай прекрасен, как его ни крути)
Потрясающий город с очень уютной и теплой атмосферой.
Советую брать с собой удобную обувь, одежду, собрать
- ЕЕвгений14 декабря 2024Отличная экскурсия, все супер организовано! Отличный гид, интересные локации 👍🏻
