прочтения книги под названием «Шантарам». Я представлял себе город где рафинированные миллионеры, чистота и порядок в одних районах граничат с зловонными мусорками и нищетой в других. И я со всей душевной простотой был уверен, что между этими социальными сословиями существует некая физическая граница. Но все совсем не так! Трущобы это практически центр города и они стена к стене стоят со зданиями современных деловых центров.

Здесь вообще в порядке вещей, что рядом с парадным входом в 27-ми этажный частный дом одного из самых богатых людей Индии, располагается палатка по приему макулатуры, а чуть дальше индус ремонтирует обувь. И тут же, прямо на тротуаре, индийская семья, с аппетитом уплетает свою нехитрую еду. Все это нам удалось увидеть благодаря нашему экскурсоводу - Ольге, которая смело водила нас по закоулкам трущоб, знакомя с бытом аборигенов, знакомила с роскошью отеля Мумбай, бесподобной архитектурой центрального вокзала и угощала настоящей индийской едой в кафешка для местных, а еще очень красочно сочно рассказывала о быте и нравах жителей этого города. ОГРОМНОЕ ей спасибо!

Это замечательная поездка, которая оставила незабываемые впечатления. Бомбей - действительно мегаполис контрастов! Я о-очень рекомендую эту экскурсию!