Мумбаи – экскурсии в Гоа

Найдено 5 экскурсий в категории «Мумбаи» в Гоа на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рукотворные сокровища Гоа
На машине
9 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$70 за человека
Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
На машине
13 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку
Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$75 за человека
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
На машине
13 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
Отправиться в индийский мегаполис на слипербасе и посетить знаковые места с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$170 за человека
Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
На машине
Джиппинг
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
$350 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 ноября 2025
    Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
    Был в прошлом году в Гоа, но не получилось слетать в Мумбай. В этот раз на Tripster заказал тур самолетом
    читать дальше

    и не пожалел. Эмоций целый вагон, гид была Светлана, отличный рассказчик. Если попадется экскурсия с ней - сами убедитесь. Очень большие эмоции оставили - посещение трущеб, также остановились у частного небоскреба самого богатого человека в Индии, отель Тадж-Махал Палас, ж/д вокзал Виктории, прачечная. Пешком намотали около 10 км, но это того стоило. Берите экскурсию - не пожалеете🔥

  • Е
    Егор
    1 ноября 2025
    Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
    Если вы сомневаетесь ехать или нет. То нужно ехать однозначно. Такая поездка даст представление о настоящей Индии. Гид Наталья разбирается во всем: от индийских богов до лучших чайных мест.
  • Ф
    Федор
    10 октября 2025
    Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
    Отличный тур, нам все понравилось.
    Слипербас очень удобный и комфортный,не смотря на мои 185 см роста +дают литрушку воды на человека
    читать дальше

    и пледы. Гид Ольга большая умничка, очень интересно и подробно провела всю экскурсию. Сильно впечатлили трущебы, т. к. посмотрели на них не только со стороны, но и погуляли внутри. Огромное спасибо, впечатления остались на долгие годы.

  • Ф
    ФАНИЛЬ
    15 апреля 2025
    Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
    Были в Мумбаи из Гоа 2 апреля вдвоем с супругой. Нас забрали из Арамболя на легковой машине с кондиционером, привезли
    читать дальше

    к Sleeperbus (автобус со спальными местами). Ехали ночью около 13 часов, утром в Мумбаи нас встретил гид Саит (родом из Крыма). Машина была тоже с кондиционером. Гид дал много полезной информации, посетили много локаций согласно программы, отработал он на 5+. По погоде: 35°С, высокая влажность, кондиционер наше всё. Вечером гид посадил нас на обратный Sleeperbus, утром были "дома". Экскурсия очень понравлась, рекомендуем.

  • Г
    Георгий
    27 февраля 2025
    Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
    ….. Пока летели в самолете пытался вспомнить, что я знаю о Мумбае, но воображение настойчиво подсовывало мне образы сформировавшиеся после
    читать дальше

    прочтения книги под названием «Шантарам». Я представлял себе город где рафинированные миллионеры, чистота и порядок в одних районах граничат с зловонными мусорками и нищетой в других. И я со всей душевной простотой был уверен, что между этими социальными сословиями существует некая физическая граница. Но все совсем не так! Трущобы это практически центр города и они стена к стене стоят со зданиями современных деловых центров.
    Здесь вообще в порядке вещей, что рядом с парадным входом в 27-ми этажный частный дом одного из самых богатых людей Индии, располагается палатка по приему макулатуры, а чуть дальше индус ремонтирует обувь. И тут же, прямо на тротуаре, индийская семья, с аппетитом уплетает свою нехитрую еду. Все это нам удалось увидеть благодаря нашему экскурсоводу - Ольге, которая смело водила нас по закоулкам трущоб, знакомя с бытом аборигенов, знакомила с роскошью отеля Мумбай, бесподобной архитектурой центрального вокзала и угощала настоящей индийской едой в кафешка для местных, а еще очень красочно сочно рассказывала о быте и нравах жителей этого города. ОГРОМНОЕ ей спасибо!
    Это замечательная поездка, которая оставила незабываемые впечатления. Бомбей - действительно мегаполис контрастов! Я о-очень рекомендую эту экскурсию!

  • А
    Анжелика
    5 февраля 2025
    Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
    Экскурсия прошла супер, организация на высшем уровне! Отдельное спасибо нашему гиду Ольге, очень грамотно и интересно рассказывала и показывала все достопримечательные места! Было легко и ненавязчиво! Еще спасибо нашему водителю! Обязательно воспользуемся еще услугами лотос тур!!!
  • З
    Злата
    14 декабря 2024
    Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
    Мумбай прекрасен, как его ни крути)
    Потрясающий город с очень уютной и теплой атмосферой.
    Советую брать с собой удобную обувь, одежду, собрать
    читать дальше

    волосы девушкам и быть готовыми ходить много и не в самых чистых местах) а еще заряжайте технику - фотографировать будете много! И еще много влажных салфеток с собой - поверьте, закончите все). Возьмите с собой снеки и воду - в автобусе делать нечего, и дают одну бутылочку воды, на станциях где делают остановки - не всегда хороший выбор.
    Из минусов - очень выматывает автобус, 12 часов тебя трясет, в автобусе холодно, из него ты выходишь помятый, осипший и просто хочешь помыться.
    Но город сам по себе - невероятный 😍
    Деньги с собой берите - ибо кушать в кафе и спускаться в прачечные надо будет платить. 300 рупий за спуск в прачечные и еда по меню в заведениях, куда поведет гид:)

  • Е
    Евгений
    14 декабря 2024
    Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
    Отличная экскурсия, все супер организовано! Отличный гид, интересные локации 👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Мумбаи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Рукотворные сокровища Гоа
  2. Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
  3. Из Гоа в Мумбаи в мини-группе
  4. Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
  5. Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Гоа
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Мумбаи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 350. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Мумбаи», 48 ⭐ отзывов, цены от $70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль