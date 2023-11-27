Мои заказы

Улица Алкала – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Алкала» в Мадриде на русском языке, цены от €340.
Ночная экскурсия по Мадриду
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 21:00 до 8:00.
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
Мадрид + Толедо
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€450 за всё до 3 чел.
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: В холле Вашего отеля, если отель в пределах города
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€340 за всё до 6 чел.

Сколько стоит экскурсия по Мадриду в сентябре 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Улица Алкала" можно забронировать 3 экскурсии от 340 до 450. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) по теме «Улица Алкала», 3 ⭐ отзыва, цены от €340.