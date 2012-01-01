Инга А.
Инга А. – Гид из Мадрида
Мадрид + Толедо
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €450 за экскурсию

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Мадрид + Толедо
Мадрид + Толедо

Что вы увидите

  • Площадь Пласа-Майор
  • Рынок сан Мигель
  • Муниципальная площадь
  • Собор Альмудена
  • Королевский дворец в Мадриде
  • Королевский Оперный Театр
  • Сады Сабатини
  • Дебод (по желанию)
  • Кайша Форум
  • Правдо
  • Музей Санта Крус
  • Улицы:
  • Гран Виа
  • Алкала
  • Реколетас
  • Площади:
  • Нептуна
  • Сибелиус
  • Христофора Колумба
  • Пуэрта Алкала
  • Стадион Бернабеу
  • Падающие Башни
  • Пуэрта-дель-Соль
  • Толедский собор
  • Музей Санта-Крус
  • Часовня Санто Томэ
  • Синагога Санта Мария Бланка
  • Сан-Хуан-де-лос-Рейес
Мадрид - столица ⭐️ нынешнего Королевства Испании. В IX в. город 🏙️ был основан арабами. А в 1561 г. Филипп II переводит королевский двор из Толедо в Мадрид.
Во время Обзорной экскурсии 🧭 Вы увидите старую часть города и современный Мадрид.
Мы конечно остановимся на Пурта дель Соль, где находится один из главных символов Мадрида- медведь с земляничным деревом. Пласа Майор- главная площадь города, где происходили самые важные события в жизни столицы. Рынок Сан Мигель, Вы увидите самый старый ресторан в мире, который внесён в книгу рекордов Гиннесса.
Муниципальная площадь, Кафедральный собор, Королевский Дворец, Королевский Оперный Театр, Сады Сабатини, Египетский храм Дебот ( по желанию).
Улицы Гран Виа, Алкала, бульвар Прадо, Реколетас, ж/д вокзал Аточа, выставочный зал Caixa Fórum со своим вертикальным газоном. Прадо и др. музеи 🖼, площадь Нептуна, Сибелиус, Христофора Колумба. Пуэрта Алкала, стадион 🏟️ Бернабеу футбольного клуба Реал Мадрид, «падающие» башни «Ворота Европы» и самые последние небоскрёбы Мадрида.
На выбор: либо Пласа-де торос(арена для коррид, снаружи), либо часовня расписанная фресками Гойи, где и похоронен художник.
Толедо - бывшая столица Испании, бывшая столица вестготского королевства была основана ещё римлянами, о чём свидетельствует надпись при въезде в город — TOLETUM, именно так раньше римляне называли Толедо.
Со времён завоевания Толедо арабами, город начинает развиваться и становится моделью сосуществования трёх культур- мусульманской, христианской и еврейской.
Толедо-сказочный, волшебный город, подобного которому Вы больше не найдёте во всей Испании. Он как будто город-остров, с трёх сторон опоясан рекой Тахо.
В 1986 г. ЮНЕСКО объявляет Толедо достоянием человечества.
Жемчужиной этого удивительного города конечно же является Кафедральный Собор (1226 г. ), один из крупнейших в Европе.
Что там и как, рассказывать не буду, это надо увидеть!
Скажу лишь, что только наличие таких великих художников как: Эль Греко, Джованни Беллини, Гойа, Тициан, Караваджо, Рафаэль, Менгс, Лука Джордано, Педро Берругете и многое другое составляют богатство Кафедрального Собора.
Госпиталь Санта Крус, Часовня Сан Томе (св. Фомы) с единственной картиной Эль Греко «Погребение господина де Оргаса»- являются визитной карточкой города. Синагога Санта Мария Бланка, монастырь Сан Хуан-де лос Рейес — снаружи как будто нарочито неприметный, а изнутри поражает своим великолепием и роскошью из каменных кружев, выполненный в стиле пламенеющей готики.
Но и это ещё не всё!
Куропатки, дикие голуби, косули, дикие кабаны и олени- вот что поставляют в рестораны Толедо с охотничьих угодий, неподалёку от бывшей столицы. Это те блюда, которые непременно нужно попробовать в этом удивительном городе!
Марципаны-даже когда по всей Испании Вы уже не найдёте эти типичные, испанские сладости (если только в лавках для туристов, а то всё съели на Рождественские праздники), в Толедо Вы всегда сможете увидеть, попробовать и приобрести их. Свежие, красивые 🤩, разных форм-их готовят здесь везде, в кондитерских, монастырях, ресторанах.
Сыры, оливковое масло местного производства, вина (свои) из Кастильи-де ла Манча станут хорошим дополнением к прекрасному обеду!
Сувениры, керамика, вышивка ручной работы, изделия из серебра и наконец, знаменитая толедская сталь!
«Дамаскинадо»- изделия ручной работы, где на ваших глазах мастер вставляет золотую нить в украшения или декоративные изделия.
Всё это Вы сможете приобрести в память о путешествии в этот средневековый, сказочный год- Толедо.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт (зависит от количества человек и пожеланий клиентов)
Что не входит
  • входные билеты в монументы в Толедо
  • личные расходы (в том числе обед)
  • сувениры
Начало и место завершения
🚩 Рецепция вашего отеля
Мадрид + Толедо
Мадрид + Толедо
Мадрид + Толедо
Мадрид + Толедо

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Инга А.
Инга А.
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Инга А. проводит ещё 6 экскурсий

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