Добрый день мой дорогой турист! Флоренция приветствует тебя! Как и я!

Эта экскурсия ⛳ для тех, кто устал от банальных обзорных экскурсий, кто хочет за 2 часа посмотреть на город 🏙️ и оставить себе самые теплые, интересные впечатления о нем.

Я расскажу легенды и истории 📖 Флоренции и поведу вас по самым незабываемые улочкам Флоренции. Начнем наш путь с центральной площади Санта Мария Новелла и закончим его у Санта Кроче. Так же ты увидишь, знаменитый Дуомо, Палаццо Веккьо и остальные шедевры мировой архитектуры. Почувствуешь и окунешься в средневековые ароматы Флоренции.

Также после экскурсии 🧭 я подарю тебе подарок небольшой но приятный о Флоренции.

Жду тебя путешественник!