Добрый день мой дорогой турист! Флоренция приветствует тебя! Как и я!
Эта экскурсия ⛳ для тех, кто устал от банальных обзорных экскурсий, кто хочет за 2 часа посмотреть на город 🏙️ и оставить себе самые теплые, интересные впечатления о нем.
Я расскажу легенды и истории 📖 Флоренции и поведу вас по самым незабываемые улочкам Флоренции. Начнем наш путь с центральной площади Санта Мария Новелла и закончим его у Санта Кроче. Так же ты увидишь, знаменитый Дуомо, Палаццо Веккьо и остальные шедевры мировой архитектуры. Почувствуешь и окунешься в средневековые ароматы Флоренции.
Также после экскурсии 🧭 я подарю тебе подарок небольшой но приятный о Флоренции.
Жду тебя путешественник!
Что входит
Услуги гида и дополнительная информация по Флоренции
Что не входит
Билеты в музей- от 18-26 евро. Обед - от 15-30 евро.
Начало
🚩 Площадь базилики Санта Мария Новелла
Место завершения
🏁 Санта Кроче
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.