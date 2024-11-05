Индивидуальная
до 1 чел.
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€125 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерняя обзорка Флоренции: искусство и история за 2 часа
Начните своё путешествие по Флоренции с вечерней прогулки по самым знаменитым достопримечательностям
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: В любой день во второй половине дня и позже
Сегодня в 20:00
Завтра в 15:00
€125 за экскурсию
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечернее свидание с Флоренцией
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AArtem5 ноября 2024Спасибо огромное Евгении за экскурсию! Два часа пролетели на одном дыхании! Очень четкий и структурированный рассказ о Флоренции, а главное
- IIrina4 ноября 2024Отличная экскурсия! Прекрасная Евгения- ПРФЕССИОНАЛ!
- ЕЕкатерина26 октября 2024Об истории Флоренции и ее атмосфере только самые замечательные воспоминания благодаря Евгении. Очень интересно, динамично, прекрасно рассказывает, подстраивается под темп. Дала прекрасные рекомендации по интересным местам, которые хотели посмотреть. Спасибо за экскурсию!!!
- ДДиляра20 октября 2024Женя - прекрасный гид! Экскурсия прошла легко, весело и очень познавательно. Мы ничего не знали о Флоренции, и Женя сумела
- EElena7 июля 2024Экскурсия прошла прекрасно, мы многое посмотрели, не потеряв вечер первого дня. К тому же, вечером было гораздо приятнее гулять по
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Фонтан Нептун»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в апреле 2025
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