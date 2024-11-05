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нас заинтересовать. Узнали много про историю Флоренции, Медичей и пр. Прошли по основным достопримечательностям и обычным улицам. Женя также посоветовала, где что можно купить, что ещё посмотреть и куда сходить поесть. Однозначно рекомендуем эту экскурсию и Женю))