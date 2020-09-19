Откройте для себя Палермо, главный город Сицилии, во время автобусного тура с открытым верхом!

Начните с терминала возле театра Политеама, пройдите мимо театра Массимо и продолжайте движение в сторону площади Пьяцца Кватро Канти и близлежащего рынка Вуччирия. Экскурсия продолжается в сторону ботанических садов, проходящих возле Палаццо Стери. Бегло взглянув на центральный вокзал, вы окажетесь в непосредственной близости от Королевского дворца, блошиного рынка и собора. Затем вернитесь к терминалу по древней Виа Рома.

Второй маршрут приведет вас к красивым виллам Палермо. Начиная с терминала возле театра Политеама, полюбуйтесь великолепным английским садом, а затем продолжайте движение к вилле Мальфитано и прекрасному замку Зиза. Тур проходит возле Меркато дель Капо и театра Массимо, в сторону порта, а затем возвращается к терминалу на площади Политеама.