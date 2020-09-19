Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте Палермо в удобном для себя темпе
Прокатитесь по городу по 2 разным маршрутам
Сходите с автобуса и садитесь на другой на любой из указанных остановок
Откройте для себя Палермо, главный город Сицилии, во время автобусного тура с открытым верхом!
Начните с терминала возле театра Политеама, пройдите мимо театра Массимо и продолжайте движение в сторону площади Пьяцца Кватро Канти и близлежащего рынка Вуччирия. Экскурсия продолжается в сторону ботанических садов, проходящих возле Палаццо Стери. Бегло взглянув на центральный вокзал, вы окажетесь в непосредственной близости от Королевского дворца, блошиного рынка и собора. Затем вернитесь к терминалу по древней Виа Рома.
Второй маршрут приведет вас к красивым виллам Палермо. Начиная с терминала возле театра Политеама, полюбуйтесь великолепным английским садом, а затем продолжайте движение к вилле Мальфитано и прекрасному замку Зиза. Тур проходит возле Меркато дель Капо и театра Массимо, в сторону порта, а затем возвращается к терминалу на площади Политеама.
Ответы на вопросы
Что входит
Аудиогид на нескольких языках
Бесплатный Wi-Fi на борту. Бесплатное мобильное приложение Sighseeing Experience
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Билеты на аттракционы не включены
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 243 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
100
4
78
3
45
2
7
1
13
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
Jürg
19 сен 2020
(Швейцария)
Было два маршрута, и оба они были очень короткими, всего по 1 часу каждый. Но они были очень информативными, и из автобуса вы видите основные достопримечательности. Единственная проблема заключалась в том, чтобы найти первоначальную автобусную остановку. В основном это связано со строительством дорог. Но CitySightseeing Parlermo не предоставила дополнительной информации о том, как найти автобус из-за строительства. Также женщина в офисе не помогла.
N
Noel
13 июня 2019
(Ирландия)
Хорошая экскурсия по городу, рассказывающая об его истории и важных исторических местах на обоих маршрутах. Мы советуем начинать как можно раньше, чтобы пройти оба маршрута, и дать время, чтобы сесть на них, отскочить в выбранных вами местах. Это очень быстро, поэтому возьмите с собой ручку и бумагу, чтобы записать места, которые вы хотели бы посетить на маршруте. Билет не ограничен на обоих маршрутах в течение 24 часов с момента въезда в автобус. Вы можете начать в любой точке на удобных для вас цепях - оба начинаются / заканчиваются в Театре Политеама. Отметьте, где находится ваша остановка, обратите внимание на расположение указателей - они не всегда четко видны, так как иногда автобус должен останавливаться как можно ближе из-за пробок / парковки. Если вы остановитесь на несколько дней в Палермо - очень полезно, это даст вам рекомендации для дальнейшего изучения. Оба маршрута пересекаются в театре Массимо - в нескольких минутах ходьбы вы найдете множество магазинов и ресторанов. Ве
J
JOSE LUIS
22 мая 2015
(США)
Центр города Палермо больше, чем мы думали, и бронирование этого тура было отличной идеей! Кроме того, бронирование билетов онлайн рекомендуется, потому что касса не работает во второй половине дня. Минусы: - Во время первой поездки мне пришлось отправить по электронной почте мое бронирование одному из сотрудников компании. - Несколько пассажиров хотели занять одну и ту же линию на одной линии, вероятно, потому что они прибыли вместе с круизом. Мы избежали этого, взяв другую линию, и компания отреагировала добавлением дополнительных автобусов к маршруту. Они также неплохо организовали очередь, предоставив номера пассажирам, поэтому, кто бы ни прибыл первым, первым вошел в автобус. - Один из сотрудников был довольно грубым и не всем помогал.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Палермо