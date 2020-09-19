Палермо: автобусный hop-on hop-off тур, билет на 24 часа

Познакомьтесь с главными достопримечательностями Палермо и прокатитесь по 2 маршрутам с 1 билетом! Hop-on hop-off тур на

4.1
243 отзыва
Билет на автобус
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Палермо и прокатитесь по 2 маршрутам с 1 билетом! Hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом включает остановки рядом с площадью Кватро-Канти, виллой Мальфитано, палаццо Стери и другими местами.
Палермо: автобусный hop-on hop-off тур, билет на 24 часа
Палермо: автобусный hop-on hop-off тур, билет на 24 часа
Палермо: автобусный hop-on hop-off тур, билет на 24 часа
Палермо: автобусный hop-on hop-off тур, билет на 24 часа
Палермо: автобусный hop-on hop-off тур, билет на 24 часа
Палермо: автобусный hop-on hop-off тур, билет на 24 часа
Палермо: автобусный hop-on hop-off тур, билет на 24 часа
Палермо: автобусный hop-on hop-off тур, билет на 24 часа
Палермо: автобусный hop-on hop-off тур, билет на 24 часа
Палермо: автобусный hop-on hop-off тур, билет на 24 часа
Палермо: автобусный hop-on hop-off тур, билет на 24 часа
Палермо: автобусный hop-on hop-off тур, билет на 24 часа

Что вы увидите 🤩

  • Ботанический сад Палермо
  • Кафедральный собор Палермо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте Палермо в удобном для себя темпе
  2. Прокатитесь по городу по 2 разным маршрутам
  3. Сходите с автобуса и садитесь на другой на любой из указанных остановок
Откройте для себя Палермо, главный город Сицилии, во время автобусного тура с открытым верхом!
Начните с терминала возле театра Политеама, пройдите мимо театра Массимо и продолжайте движение в сторону площади Пьяцца Кватро Канти и близлежащего рынка Вуччирия. Экскурсия продолжается в сторону ботанических садов, проходящих возле Палаццо Стери. Бегло взглянув на центральный вокзал, вы окажетесь в непосредственной близости от Королевского дворца, блошиного рынка и собора. Затем вернитесь к терминалу по древней Виа Рома.
Второй маршрут приведет вас к красивым виллам Палермо. Начиная с терминала возле театра Политеама, полюбуйтесь великолепным английским садом, а затем продолжайте движение к вилле Мальфитано и прекрасному замку Зиза. Тур проходит возле Меркато дель Капо и театра Массимо, в сторону порта, а затем возвращается к терминалу на площади Политеама.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аудиогид на нескольких языках
  • Бесплатный Wi-Fi на борту. Бесплатное мобильное приложение Sighseeing Experience
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Билеты на аттракционы не включены
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 243 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
100
4
78
3
45
2
7
1
13
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
19 сен 2020
(Швейцария)
Было два маршрута, и оба они были очень короткими, всего по 1 часу каждый. Но они были очень информативными, и из автобуса вы видите основные достопримечательности. Единственная проблема заключалась в том, чтобы найти первоначальную автобусную остановку. В основном это связано со строительством дорог. Но CitySightseeing Parlermo не предоставила дополнительной информации о том, как найти автобус из-за строительства. Также женщина в офисе не помогла.
N
13 июня 2019
(Ирландия)
Хорошая экскурсия по городу, рассказывающая об его истории и важных исторических местах на обоих маршрутах. Мы советуем начинать как можно раньше, чтобы пройти оба маршрута, и дать время, чтобы сесть на них, отскочить в выбранных вами местах. Это очень быстро, поэтому возьмите с собой ручку и бумагу, чтобы записать места, которые вы хотели бы посетить на маршруте. Билет не ограничен на обоих маршрутах в течение 24 часов с момента въезда в автобус. Вы можете начать в любой точке на удобных для вас цепях - оба начинаются / заканчиваются в Театре Политеама. Отметьте, где находится ваша остановка, обратите внимание на расположение указателей - они не всегда четко видны, так как иногда автобус должен останавливаться как можно ближе из-за пробок / парковки. Если вы остановитесь на несколько дней в Палермо - очень полезно, это даст вам рекомендации для дальнейшего изучения. Оба маршрута пересекаются в театре Массимо - в нескольких минутах ходьбы вы найдете множество магазинов и ресторанов. Ве
J
22 мая 2015
(США)
Центр города Палермо больше, чем мы думали, и бронирование этого тура было отличной идеей! Кроме того, бронирование билетов онлайн рекомендуется, потому что касса не работает во второй половине дня. Минусы: - Во время первой поездки мне пришлось отправить по электронной почте мое бронирование одному из сотрудников компании. - Несколько пассажиров хотели занять одну и ту же линию на одной линии, вероятно, потому что они прибыли вместе с круизом. Мы избежали этого, взяв другую линию, и компания отреагировала добавлением дополнительных автобусов к маршруту. Они также неплохо организовали очередь, предоставив номера пассажирам, поэтому, кто бы ни прибыл первым, первым вошел в автобус. - Один из сотрудников был довольно грубым и не всем помогал.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Палермо

👥Групповые🚌Hop-on hop-offАвтобусы и минивэныКультура и историяИскусство и музеиПрирода и приключения🎧АудиогидыЭкскурсии на побережьеДля посетителей на инвалидном креслеТолько для взрослых🗽ДостопримечательностиБотанический сад ПалермоКафедральный собор Палермо🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Палермо

Палермо: эксклюзивный тур по истории искусств
Индивидуально
для 8 чел.
4.8
65
21 877
за 1-8 чел.
Палермо: эксклюзивный тур по истории искусств
Осмотрите достопримечательности Палермо на 4-часовой экскурсии с гидом, которая разработана специально для небольших
Золото Палермо и Монреале
Индивидуально
для 4 чел.
5
6
300
за 1-4 чел.
Золото Палермо и Монреале
🚘 Трансфер
Всего в нескольких минутах езды от Палермо расположен городок Монреале, с его известным прекрасным главным собором,
4 дек
11 дек
18 дек
ещё...
В субботу в 10.00 (собор закрывается в 12.45)
Палермо как на ладони
Индивидуально
для 4 чел.
5
9
4ч 30м
250
за 1-4 чел.
Палермо как на ладони
🚗 На машине
Прокатиться на автомобиле с панорамной крышей и погулять по старинным кварталам
4 дек
5 дек
8 дек
ещё...
Влюбиться в Палермо за 3 часа
Индивидуально
для 6 чел.
5
9
162.5
за 1-6 чел.
Влюбиться в Палермо за 3 часа
👣 Пешеходная
4 дек
5 дек
11 дек
ещё...
В субботу или воскресенье в 10.00
Первое свидание с Палермо
Индивидуально
для 6 чел.
5
32
2ч 30м
169
за 1-6 чел.
Первое свидание с Палермо
👣 Пешеходная
Насыщенная обзорная прогулка по историческому центру
4 дек
5 дек
8 дек
ещё...
Катакомбы Палермо. Экскурсия в музей мертвых
В группе
до 12 чел.
5
5
20
за 1 чел.
Катакомбы Палермо. Экскурсия в музей мертвых
👣 Пешеходная
Любителям мистики и загадочных историй о загробном мире обязательно стоит побывать в этом музее
На данный момент экскурсия не проводится
Палермо: множество лиц одного города
Индивидуально
до 8 чел.
5
34
3ч 30м
250
за 1-8 чел.
Палермо: множество лиц одного города
👣 Пешеходная
Объемная экскурсия по городу на целый день
7 дек
8 дек
9 дек
ещё...
Арабо-норманнское наследие Палермо
Индивидуально
300
за 1 чел.
Арабо-норманнское наследие Палермо
по договоренности
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
Индивидуально
75
за 1 чел.
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
В любой день. 19.00
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
Круиз
5
1
75
за 1 чел.
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
👣 Пешеходная
Первая половина дня - начало 10.00 или 11.00.
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Индивидуально
для 3 чел.
250
за 1-3 чел.
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
🚗 На машине
Поездка из Палермо в Багерию за таинственными историями и зрелищами
7 дек
8 дек
9 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Палермо. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Палермо
🇮🇹