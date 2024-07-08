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больше 600 лет, все заставлено антиквариатом, старинные балки, портреты и старинные флаги на стенах, просто невероятная, живая история! Еда выше всяких похвал! Я никогда не ела таких вкусных каракатиц, лангустинов и равиоли с крабом!!! Все свежайшее! А классические венецианские закуски - вообще выше всяких похвал! Невероятное просекко с виноградников хозяина дома - это отдельное наслаждение! И все это великолепие - под живую беседу обо всем на свете! И о Венеции, и об аристократии сейчас, о выборах Дожей и почему венецианцы пьют [вино] уже с утра! Чудесный вечер - очень рекомендую!!!