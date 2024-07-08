Экскурсии от вашего отеля в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Венеции на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Пешая
55 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
220 за всё до 4 чел.
В гости к венецианским аристократам - ужинать
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
В гости к венецианским аристократам - ужинать
Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа
Начало: По договорённости (у моста Риальто или вашего отел...
Завтра в 19:00
28 июл в 19:00
230 за человека
Ciao, Венеция, встречай нас
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас
Провести время с удовольствием, без усталости от «забега по достопримечательностям»
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
28 июл в 09:00
110 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    8 июля 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Огромное спасибо Анжеле за прекрасную экскурсию по островам Венеции! Обязательно вернемся🥰
  • Н
    Надежда
    8 июля 2024
    В гости к венецианским аристократам - ужинать
    Мы отмечали годовщину свадьбы и хотелось не просто в ресторан сходить, а провести запоминающийся вечер! Это был отличный, не стандартный ужин в прекрасной компании и с возможностью погрузиться в настоящую Венецию! Очень рекомендуем🥰
    Мы отмечали годовщину свадьбы и хотелось не просто в ресторан сходить, а провести запоминающийся вечер!
  • А
    Артём
    16 июня 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Прекрасный гид и отличный собеседник!) Анжела изменила свой тур под наши желания, рассказала множество интересных фактов и показала очень вкусные места,
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    куда мы возвращались каждый день до нашего отъезда!) Это было чудесно и мы обязательно вернёмся в Венецию и попробуем другие туры у этого замечательного гида)

  • Т
    Татьяна
    9 июня 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Благодарим Анжелу за один из самых прекрасных и насыщенных дней в Венеции! Сами мы дальше одного острова не уплыли бы,
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    логика движения вапоретто там не самая очевидная:) Экскурсия хорошо структурирована, информации много, но она грамотно выстроена в интересный рассказ. А Анжела - очень приятный в общении собеседник! Посещение семейного ресторанчика - это отдельное удовольствие, рекомендуем!

  • В
    Виктория
    26 ноября 2023
    В гости к венецианским аристократам - ужинать
    Отличный вечер! Прекрасная компания: Гоа и графиня - очень простые и приятные люди! У них такая интересная квартира - дому
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    больше 600 лет, все заставлено антиквариатом, старинные балки, портреты и старинные флаги на стенах, просто невероятная, живая история! Еда выше всяких похвал! Я никогда не ела таких вкусных каракатиц, лангустинов и равиоли с крабом!!! Все свежайшее! А классические венецианские закуски - вообще выше всяких похвал! Невероятное просекко с виноградников хозяина дома - это отдельное наслаждение! И все это великолепие - под живую беседу обо всем на свете! И о Венеции, и об аристократии сейчас, о выборах Дожей и почему венецианцы пьют [вино] уже с утра! Чудесный вечер - очень рекомендую!!!

    Отличный вечер! Прекрасная компания: Гоа и графиня - очень простые и приятные люди! У них такаяОтличный вечер! Прекрасная компания: Гоа и графиня - очень простые и приятные люди! У них такаяОтличный вечер! Прекрасная компания: Гоа и графиня - очень простые и приятные люди! У них такая

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
  2. В гости к венецианским аристократам - ужинать
  3. Ciao, Венеция, встречай нас
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2024
Сейчас в Венеции в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 230. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 57 ⭐ отзывов, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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