4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
В гости к венецианским аристократам - ужинать
Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа
Начало: По договорённости (у моста Риальто или вашего отел...
Завтра в 19:00
28 июл в 19:00
€230 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас
Провести время с удовольствием, без усталости от «забега по достопримечательностям»
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
28 июл в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда8 июля 2024Огромное спасибо Анжеле за прекрасную экскурсию по островам Венеции! Обязательно вернемся🥰
- ННадежда8 июля 2024Мы отмечали годовщину свадьбы и хотелось не просто в ресторан сходить, а провести запоминающийся вечер! Это был отличный, не стандартный ужин в прекрасной компании и с возможностью погрузиться в настоящую Венецию! Очень рекомендуем🥰
- ААртём16 июня 2024Прекрасный гид и отличный собеседник!) Анжела изменила свой тур под наши желания, рассказала множество интересных фактов и показала очень вкусные места,
- ТТатьяна9 июня 2024Благодарим Анжелу за один из самых прекрасных и насыщенных дней в Венеции! Сами мы дальше одного острова не уплыли бы,
- ВВиктория26 ноября 2023Отличный вечер! Прекрасная компания: Гоа и графиня - очень простые и приятные люди! У них такая интересная квартира - дому
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2024
Сейчас в Венеции в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 230. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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