На древней византийской карте наш мир изображен в виде трилистника.

Три лепестка на карте символизируют три материка: Европа, Азия и Африка, а Иерусалим, как связующая точка, центр мира.

Сегодня мы воспринимаем Иерусалим, как духовный центр, место где сплелись в один узел три религии (иудаизм, христианство и ислам).

Каким образом и когда возникла святость Иерусалима? Что послужило причиной того, что именно Иерусалим неразрывно связан с развитием каждой из этих трёх религий?

Обо всем этом Вы узнаете на экскурсии 🧭 “Иерусалим - у истоков религии”.

Места, которые мы посетим: