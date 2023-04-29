Православные экскурсии в Иерусалиме

Найдено 5 экскурсий в категории «Православные» в Иерусалиме на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иерусалим - город мира
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Христианские Святыни Иудеи
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Один день в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
За Крестом! (грузинский след в Иерусалиме)
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
За Крестом! (грузинский след в Иерусалиме)
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив монастырь Креста. Узнайте о грузинском наследии и тайнах, скрытых в этом уникальном месте
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2023
    Иерусалим - город мира
    Очень интересная экскурсия, рекомендую тем, кто хочет ознакомиться с основными достопримечательностями Иерусалима. Гид очень интересно рассказывал про каждую из них.
  • И
    Инна
    9 апреля 2023
    Иерусалим - город мира
    Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит
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    впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. С удовольствием рекомендую всем эту экскурсию, а также другие путешествия с Вадимом по Израилю. Инна из Израиля

  • З
    Зебницкая
    1 апреля 2023
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
  • R
    Rais
    23 марта 2023
    Христианские Святыни Иудеи
    Давно хотели посетить Иерусалим и Израиль, побывать в тех места, где Бог осуществил план спасения человечества. Нам повезло, что нашим
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    гидом был Вадим. За те дни, которые мы провели с ним, мы смогли «объять необъятное», получили огромное количество новой информации. Вадим отлично знает историю своей страны и очень любит её, хорошо разбирается в религии. Вадим, большое спасибо Вам. Обязательно будем рекомендовать Вас. Привет из Амберга, Германия.

  • Ф
    Фомина
    21 ноября 2022
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Прекрасная и насыщенная экскурсия. Вадим показал нам все достопримечательности согласно маршруту и даже больше. У гида прекрасное чувство юмора, ему
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    действительно важно интересна ли Вам его манера подачи. Время, проверенное с Вадимом прошло на одном дыхании. Отзывчивый, помог разрешить проблему с трансфером.

  • И
    Игорь
    10 мая 2022
    Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
    Очень профессионально, познавательно и интересно
  • Е
    Емельянова
    13 ноября 2019
    Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
    Моя группа из разных городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар, Владивосток и др.), уже в пятый раз приезжает в Израиль.
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    Благодаря Эдуарду, его знаниям и любви к этой стране, история Израиля оживает. Вместе с ним ощущаешь величие древности, святость этих мест, богатство страны. Эдуард - очень спокойный, тактичный, пунктуальный человек и потрясающий рассказчик.

  • С
    Светлана
    10 ноября 2019
    Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
    Экскурсии, проводимые Эдуардом, очень содержательные и интересные. Это не просто изложение исторических фактов, а живой рассказ о том далёком времени…
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    Отдельно хочется отметить прекрасную организацию экскурсий, добрую атмосферу и море позитива, которые дарит Эдуард на протяжении всего знакомства с этой прекрасной страной!

  • Н
    Наталья
    4 декабря 2018
    Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
    Эдуард, наша группа целителей из г. Челябинска и г. Москвы благодарна Вам за 3 незабываемых дня экскурсий 2-5.11.2018г! Мы побывали
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    с Вами во всех знаковых, исторических местах Иерусалима, Назарета. Было очень приятно, как Вы по-особому умеете подавать материал. Вы проводили параллель между историческими фактами и информацией, взятой из Ветхого и Нового Заветов, открывая глубокий смысл, и история буквально оживала на наших глазах. Мы рады, что нашим гидом в этой поездке были именно Вы!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Православные»

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  4. Один день в Иерусалиме
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Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
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  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Православные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 300 до 350. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Православные», 14 ⭐ отзывов, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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