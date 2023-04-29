1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
За Крестом! (грузинский след в Иерусалиме)
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив монастырь Креста. Узнайте о грузинском наследии и тайнах, скрытых в этом уникальном месте
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 апреля 2023Очень интересная экскурсия, рекомендую тем, кто хочет ознакомиться с основными достопримечательностями Иерусалима. Гид очень интересно рассказывал про каждую из них.
- ИИнна9 апреля 2023Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит
- ЗЗебницкая1 апреля 2023Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
- RRais23 марта 2023Давно хотели посетить Иерусалим и Израиль, побывать в тех места, где Бог осуществил план спасения человечества. Нам повезло, что нашим
- ФФомина21 ноября 2022Прекрасная и насыщенная экскурсия. Вадим показал нам все достопримечательности согласно маршруту и даже больше. У гида прекрасное чувство юмора, ему
- ИИгорь10 мая 2022Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)Очень профессионально, познавательно и интересно
- ЕЕмельянова13 ноября 2019Гора Фавор и Назарет - по следам ИисусаМоя группа из разных городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар, Владивосток и др.), уже в пятый раз приезжает в Израиль.
- ССветлана10 ноября 2019Гора Фавор и Назарет - по следам ИисусаЭкскурсии, проводимые Эдуардом, очень содержательные и интересные. Это не просто изложение исторических фактов, а живой рассказ о том далёком времени…
- ННаталья4 декабря 2018Гора Фавор и Назарет - по следам ИисусаЭдуард, наша группа целителей из г. Челябинска и г. Москвы благодарна Вам за 3 незабываемых дня экскурсий 2-5.11.2018г! Мы побывали
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Православные»
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