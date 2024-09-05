На Рождество – экскурсии в Дохе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Дохе на русском языке, цены от $438. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
39 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе: Катар, Жемчужина, Мшейреб и Лусаил
Погрузитесь в атмосферу Дохи, посетив культурный центр Катара, искусственный остров Жемчужина, современный район Мшейреб и футуристический Лусаил
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$438 за всё до 6 чел.
Открываем Доху - город контрастов
На машине
На яхте
52 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$438 за всё до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
На машине
17 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Всё и сразу - если говорить коротко об этой экскурсии! Погрузитесь в атмосферу одного из красивейших мегаполисов арабского мира
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асель
    5 сентября 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    Мы были в Дохе всего один день, решили посетить знаменитый город, потому что всегда были транзитом. Нурбек всего за один
    читать дальше

    день смог рассказать и показать все самое интересное о городе, людях и культуре, что после его экскурсии у нас появилось представление о стране и народе. Также было очень комфортно находится с Нурбеком. Очень были рады и довольны после его экскурсии!

  • Y
    Yulia
    3 сентября 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    Прекрасная экскурсия. Мы успели посмотреть все интересные места в Катаре. Остались очень довольны.
    Прекрасная экскурсия. Мы успели посмотреть все интересные места в Катаре. Остались очень довольныПрекрасная экскурсия. Мы успели посмотреть все интересные места в Катаре. Остались очень довольныПрекрасная экскурсия. Мы успели посмотреть все интересные места в Катаре. Остались очень довольныПрекрасная экскурсия. Мы успели посмотреть все интересные места в Катаре. Остались очень довольныПрекрасная экскурсия. Мы успели посмотреть все интересные места в Катаре. Остались очень довольныПрекрасная экскурсия. Мы успели посмотреть все интересные места в Катаре. Остались очень довольны
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2024
    На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
    Хочу поблагодарить Нурбека за замечательное путешествие по Дохе! Маршрут и время было подобрано специально под нас. Посмотрели всё, что хотели. Рассказ гида был очень интересный, информативный, много исторических фактов, а также смог ответить на все интересующие нас вопросы))) Рекомендую!!!
    Хочу поблагодарить Нурбека за замечательное путешествие по Дохе! Маршрут и время было подобрано специально под насХочу поблагодарить Нурбека за замечательное путешествие по Дохе! Маршрут и время было подобрано специально под насХочу поблагодарить Нурбека за замечательное путешествие по Дохе! Маршрут и время было подобрано специально под нас
  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Благодарим организатора Альбину за качественную и интересную экскурсию. Приятно общаться с профессионалом своего дела!!!
  • A
    Anna
    30 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
    читать дальше

    посетить в свободное время. Спасибо ей огромное. Экскурсия была насыщенной, покатались по городу, познакомились с историей и основными традициями этой маленькой страны. Все красиво, интересно. Покатались на лодке по заливу (жаль не взяли купальники), ребята угощали всякими местными вкусностями. Посетили рынок. Рынок очень чистый, организованный, все красиво. Далее посетили национальный музей Катара. Я бы назвала его краеведческим. Очень красивое здание в виде кристалла «роза пустыни», просторные залы с интерактивными стенами, экспонатами. Хорошо сделано. Закончили экскурсию в районе Мешереб по нашей просьбе, погуляли там сами. Отдельное спасибо за поздравление с Днем Рождения! Рекомендую к бронированию эту компанию

  • А
    Алексей
    29 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Все отлично! Замечательная экскурсия!!
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
    читать дальше

    вопросы отвечала. Ну и выложив за экскурсию 438 баксов, хотелось бы местный чай карак и пирожок с сыром за 7 реалов (200 рублей) получить как угощение, раз уж вы хотите окунуть немножко в местную кухню. А так Доха и близлежащие городки замечательные.

  • Э
    Эмма
    14 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
  2. Открываем Доху - город контрастов
  3. Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Какие места ещё посмотреть в Дохе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в сентябре 2024
Сейчас в Дохе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 438 до 500. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 108 ⭐ отзывов, цены от $438. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам