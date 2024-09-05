5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе: Катар, Жемчужина, Мшейреб и Лусаил
Погрузитесь в атмосферу Дохи, посетив культурный центр Катара, искусственный остров Жемчужина, современный район Мшейреб и футуристический Лусаил
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$438 за всё до 6 чел.
5 часов
Водная прогулка
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$438 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Всё и сразу - если говорить коротко об этой экскурсии! Погрузитесь в атмосферу одного из красивейших мегаполисов арабского мира
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААсель5 сентября 2024Мы были в Дохе всего один день, решили посетить знаменитый город, потому что всегда были транзитом. Нурбек всего за один
- YYulia3 сентября 2024Прекрасная экскурсия. Мы успели посмотреть все интересные места в Катаре. Остались очень довольны.
- ЮЮлия29 августа 2024Хочу поблагодарить Нурбека за замечательное путешествие по Дохе! Маршрут и время было подобрано специально под нас. Посмотрели всё, что хотели. Рассказ гида был очень интересный, информативный, много исторических фактов, а также смог ответить на все интересующие нас вопросы))) Рекомендую!!!
- ЕЕлена14 июля 2024Благодарим организатора Альбину за качественную и интересную экскурсию. Приятно общаться с профессионалом своего дела!!!
- AAnna30 апреля 2024Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
- ААлексей29 апреля 2024Все отлично! Замечательная экскурсия!!
- ЕЕлена16 апреля 2024В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
- ЭЭмма14 апреля 2024Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
- ИИрина25 марта 2024Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в сентябре 2024
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