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Пафос: Круиз Веселого Роджера на полдня

TicketsS
TicketsS – Гид из Пафоса
Отправляйтесь на единственный пиратский корабль в Пафосе с настоящими пиратами и акробатическим шоу, которое нельзя пропустить в этом полдневном семейном приключении!
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €44 за человека

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Пафос: Круиз Веселого Роджера на полдня
Пафос: Круиз Веселого Роджера на полдня

Что вы увидите

  • Побережье Пафоса

Что вас ожидает:

    Начните свое путешествие с освежающего напитка для пиратов и насладитесь прослушиванием знаменитых пиратских гимнов. Корабль Ахой, и вы отправляетесь на единственный пиратский корабль в Пафосе!
    Поднимите паруса и отправляйтесь в путешествие по береговой линии Пафоса с настоящими пиратами. Этот круиз является семейным фаворитом и приглашает всех возрастов насладиться захватывающим пиратским шоу. Сделайте большую часть захватывающей раскраски лица, игр и удивительного шоу в четырехчасовом фантастическом пиратском приключении.
    Возьмите с собой
    • Паспорт или удостоверение личности
    • Комфортная обувь
    • Солнцезащитные очки
    • Летняя шляпа
    • Полотенце
    • Внимание! Запрещено брать с собой домашних животных.
    Что входит
    • трансфер в / из вашего отеля
    • приветственный напиток
    • свежие сезонные фрукты
    • пиратское шоу
    • раскраска лица
    • маг
    Что не входит
    • питание
    • личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в центре Пафоса.
    Пафос: Круиз Веселого Роджера на полдня
    Пафос: Круиз Веселого Роджера на полдня
    Пафос: Круиз Веселого Роджера на полдня
    Пафос: Круиз Веселого Роджера на полдня

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
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