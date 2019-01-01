Что вас ожидает:

Начните свое путешествие с освежающего напитка для пиратов и насладитесь прослушиванием знаменитых пиратских гимнов. Корабль Ахой, и вы отправляетесь на единственный пиратский корабль в Пафосе!

Поднимите паруса и отправляйтесь в путешествие по береговой линии Пафоса с настоящими пиратами. Этот круиз является семейным фаворитом и приглашает всех возрастов насладиться захватывающим пиратским шоу. Сделайте большую часть захватывающей раскраски лица, игр и удивительного шоу в четырехчасовом фантастическом пиратском приключении.

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