Начните свое путешествие с освежающего напитка для пиратов и насладитесь прослушиванием знаменитых пиратских гимнов. Корабль Ахой, и вы отправляетесь на единственный пиратский корабль в Пафосе!
Поднимите паруса и отправляйтесь в путешествие по береговой линии Пафоса с настоящими пиратами. Этот круиз является семейным фаворитом и приглашает всех возрастов насладиться захватывающим пиратским шоу. Сделайте большую часть захватывающей раскраски лица, игр и удивительного шоу в четырехчасовом фантастическом пиратском приключении.
Возьмите с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Полотенце
Внимание! Запрещено брать с собой домашних животных.
Что входит
трансфер в / из вашего отеля
приветственный напиток
свежие сезонные фрукты
пиратское шоу
раскраска лица
маг
Что не входит
питание
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в центре Пафоса.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.