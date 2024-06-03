Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 8 экскурсий в категории «SPA» в Бишкеке на русском языке, цены от €179, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
169 отзывов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
«А также, по желанию, окунетесь в термальные источники с целебной водой»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
186 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
57 отзывов
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
«Входные билеты не включены в стоимость: термальные источники — 150-200 руб»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
179 за всё до 6 чел.
Гранд-Каньон в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники — мы посетим ущелье Иссык-Ата и окунемся в горячие источники, первые упоминания о которых датируются седьмым веком»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
197 за всё до 4 чел.
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
«А после поедем в один из новейших спа-комплексов, расположенных на берегу озера Иссык-Куль»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335302 за всё до 3 чел.
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
«Термальный источник — по вашему желанию остановимся, чтобы искупаться в целебной горячей воде, которая обладает тонизирующим эффектом»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
338 за всё до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: бурные реки, водопады и древняя башня Бурана ждут вас
«Курорт Иссык-Ата — вы отдохнете в открытых термальных источниках с горячей целебной водой»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
206 за всё до 4 чел.
Поездка на озеро Иссык-Куль и термальные источники
Индивидуальная
12 часов
Поездка на озеро Иссык-Куль и термальные источники: история и релакс
Погрузитесь в красоту Киргизии с экскурсией на Иссык-Куль. Исторические памятники, живописные пейзажи и релакс в термальных источниках ждут вас
Начало: По договоренности
«Термальные источники полезны для здоровья из-за содержания в них природных минералов и солей, они расслабляют мышцы и наполняют энергией всё тело»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $340 за всё до 3 чел.
Каньоны Конорчек и термальные источники
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по каньонам Конорчек с завершением в термальных источниках
Погрузитесь в историю и красоту каньонов Конорчек, окунитесь в термальные источники после увлекательного треккинга
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
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    работу! Машина отличная, чистая, комфортная. Гид приветливый, вежливый, прекрасно знает все маршруты. Рекомендуем от души! С благодарностью, Саид, Дарья и Кира

    Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большоеСегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большоеСегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое
  • Т
    Тамара
    24 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
  • И
    Игорь
    19 мая 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Все было чётко и грамотно организовано, от встречи в аэропорту Манас до возвращения в отель. Огромное спасибо Юрию за увлекательную экскурсию, глубокие познания достопримечательностей и местности. Дождливая погода не оказалась помехой для наслаждения горными пейзажами и бурными реками.
  • А
    Алексей
    18 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Очень интересная и насыщенная экскурсия! Получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления! Юрий - прекрасный гид и просто очень приятный человек! Большое спасибо!!!
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Отличные впечатления от экскурсии с гидом Талантом. Природа и красота Кыргызстана очаровала нас. Столько необыкновенных природных достопримечательностей и мало туристов.
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    Думаю, что никто не пожалеет, выбрав гида Таланта для своего путешествия. У нас большой опыт индивидуальных экскурсий, и Талант несомненно один из лучших гидов. Пунктуальный, интеллигентный, образованный, предугадывающий ваши желания и ненавязчиво предлагающий действительно лучшие варианты для маршрута, фото, точек питания и пр. Отдельное спасибо Людмиле за помощь в организационных вопросах. Искренне рекомендуем.

  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Посетили данный тур вдвоём с супругой. Перед поездкой проговорили все детали, подстроили тур под наши пожелания. На ходу поменяли планы
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    из-за огромного количества людей, которые уехали в Ала-Арчу, и есть подозрение, что тур из-за этого получился даже лучше! Дмитрий провез нас по ущельям, показал местные красоты, очень подробно рассказал про историю этих мест, про их настоящее и будущее. Даже несмотря на то, что мы живём два года в Алмате и горами нас не удивить - горы в Кыргызстане превзошли все ожидания. Было очень красиво, интересно и познавательно. Теперь планируем вернуться осенью на более длительный тур:)

  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Спасибо большое команде тура! Были переживания по поводу погоды в горах, менеджер Мила и Дмитрий все объяснили, успокоили, коммуникация и
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    организация на высшем уровне) Отдельное спасибо гиду Бакыту, все рассказал, ехал очень комфортно и аккуратно, подстроился под наши пожелания!) Получили только положительные впечатления и обязательно вернемся еще!)

  • В
    Виталий
    8 мая 2024
    Северный берег Иссык-Куля за 1 день
    Одно слово, ПРЕКРАСНО!!!!!!!!!!!!!
  • О
    Ольга
    16 апреля 2024
    Северный берег Иссык-Куля за 1 день
    Есть ощущение, что случайно наткнувшись на Юрия получилось сорвать "джек-пот" и найти, возможно, лучшего в Кыргызстане гида. Кроме интереснейшей экскурсии,
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    мы получили какой-то нереальный уровень комфорта, в котором предусмотрено все (вплоть до вайфая в машине). Потрясающая предусмотрительность и внимание к клиентам-пассажирам из-за которых даже усталость после долгого дня воспринимается как что-то положительное и часть приключения. По самим локациям на маршруте даже говорить нечего - природа крышесносная, еда вкуснейшая, горячие источники по итогу дня - восхитительный способ расслабиться. Экскурсия, которую не просто рекомендуешь, но хочется еще раз попасть. Спасибо огромное за нее.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «SPA»

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  3. Гранд-Каньон в миниатюре
  4. Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  5. Северный берег Иссык-Куля за 1 день
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  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "SPA" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 179 до 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «SPA», 269 ⭐ отзывов, цены от €179. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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