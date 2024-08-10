2 дня
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
18 сен в 08:00
19 сен в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
скидка
15%
2 дня
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
Начало: Ваш отель/дом в Бишкеке, утро
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
635$540 за всё до 2 чел.
2 дня
Индивидуальный тур на внедорожниках вокруг Иссык-Куля
Понаблюдать за охотой с беркутами и полюбоваться необычными ландшафтами каньонов и ущелий
Начало: Бишкек, утро, точное время - по договорённости
21 сен в 10:00
28 сен в 10:00
€630 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ООльга10 августа 2024Путешествовали с Константином 7-8 августа. Маршрут составлен прекрасно, передвижение очень комфортное и в плане логистики и в плане комфорта. Молодец,
- ИИван12 июля 2024За два дня проехали по самым красивым местам, покатались на лошади, искупались в горячих бассейнах. Приятная съёмка с дрона. Константин
- ММарина8 июня 2024Выбрали с мужем этот тур за удобный и живописный маршрут, подходящие даты и цену. Организатор тура и водитель Константин оказался
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На 2 дня»
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