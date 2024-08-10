На 2 дня – туры в Бишкеке

Найдено 3 тура в категории «На 2 дня» в Бишкеке на русском языке, цены от $540, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
На машине
Джиппинг
8 отзывов
2 дня
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
18 сен в 08:00
19 сен в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
На машине
Конные прогулки
скидка
15%
2 дня
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
Начало: Ваш отель/дом в Бишкеке, утро
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
635$540 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур на внедорожниках вокруг Иссык-Куля
На машине
Джиппинг
2 дня
Индивидуальный тур на внедорожниках вокруг Иссык-Куля
Понаблюдать за охотой с беркутами и полюбоваться необычными ландшафтами каньонов и ущелий
Начало: Бишкек, утро, точное время - по договорённости
21 сен в 10:00
28 сен в 10:00
630 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    10 августа 2024
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Путешествовали с Константином 7-8 августа. Маршрут составлен прекрасно, передвижение очень комфортное и в плане логистики и в плане комфорта. Молодец,
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    что подсказывает, где что лучше. Нигде не торопилась, везде все успевали. Константин показал башню Бурана, которой не было в маршруте. В конце довёз нас до нашей следующей локации, хоть её непросто было найти. Мне все понравилось. Кто хочет комфортного интересного путешествия comon.

  • И
    Иван
    12 июля 2024
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    За два дня проехали по самым красивым местам, покатались на лошади, искупались в горячих бассейнах. Приятная съёмка с дрона. Константин
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    очень отзывчивый человек едет и останавливается там, где мы его просим. Советуем. Получите именно то, что указано в описании. +по своему желанию можете немного менять план, Константин ко всему прислушивается

  • М
    Марина
    8 июня 2024
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Выбрали с мужем этот тур за удобный и живописный маршрут, подходящие даты и цену. Организатор тура и водитель Константин оказался
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    пунктуальным, открытым и приятным в общении человеком, многое рассказавшим о стране и местах, которые мы посетили за 2 дня. Он всегда был готов ответить на любые наши вопросы и поддержать разговор. Трасса местами была в состоянии ремонта или грунтовой, но на джипе Toyota Sequoia поездка всегда оставалась комфортной и безопасной, а дорога легкой. Константин показал нам все горные места тура, а также по нашей просьбе отвез на форелевую ферму, где нам приготовили свежую радужную форель в кляре, отличный шашлык из нежнейшего мяса баранины и баурсаки- вкуснейшие пончики во фритюре с густой сметаной. Первую половину второго дня мы провели в парке Сказка у южного берега озера Иссык-Куль и в бассейне у термальных источников Иссык-Суу недалеко от гостевого дома, где остановились на ночь. Озеро поразило своей чистой и прозрачной водой, восхительными видами на заснеженные горные хребты вокруг него. Берег был пустынным и идеальным для спокойного отдыха в единении с окружающей природой перед поездкой обратно в город. В Бишкек мы приехали к 18.00 без задержек. 2 дня погода была теплой и солнечной, и осталось желание продолжить путешествие по Киргизии нашей небольшой компанией. Отдельная благодарность Константину не только за организацию отличного тура и чувство безопасности и комфорта во время поездки, но и за его любезную помощь в выборе отличного отеля, в котором мы в итоге остановились после своего возвращения в город.

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Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На 2 дня»

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  1. Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
  2. На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
  3. Индивидуальный тур на внедорожниках вокруг Иссык-Куля
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Иссык-Куль
  2. Ущелья
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Бишкеке в сентябре 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 540 до 630 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на 2 дня, 8 ⭐ отзывов, цены от $540. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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