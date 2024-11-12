На каникулы – туры в Бишкеке

Найдено 3 тура в категории «На каникулы» в Бишкеке на русском языке, цены от €530. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Увидеть главное в Киргизии в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
На машине
1 отзыв
5 дней
Увидеть главное в Киргизии в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
Подняться к леднику, погулять по каньону Сказка и провести ночь в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
17 дек в 08:00
10 янв в 08:00
530 за человека
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
На машине
3 отзыва
2 дня
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
Начало: Г. Бишкек, место по договорённости, 07:00
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
49 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
На машине
3 отзыва
3 дня
Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
Увидеть петроглифы, погулять по каньону Сказка и побывать в Караколе
Начало: Бишкек, 8:00, заберём вас от вашего отеля
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
841 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на туры

  • С
    Света
    12 ноября 2024
    Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
    Съездили в трехдневное путешествие вокруг Иссык-Куля в конце сентября, на озере и в горах была отличная солнечная погода! Места необыкновенной
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    красоты - для знакомства с Кыргызстаном обязательно стоит посетить! У нас был гид Талант, он показал нам всё, что только можно было успеть за три дня, а еще на память у нас осталось очень много красочных фотографий!

    Съездили в трехдневное путешествие вокруг Иссык-Куля в конце сентября, на озере и в горах была отличнаяСъездили в трехдневное путешествие вокруг Иссык-Куля в конце сентября, на озере и в горах была отличнаяСъездили в трехдневное путешествие вокруг Иссык-Куля в конце сентября, на озере и в горах была отличнаяСъездили в трехдневное путешествие вокруг Иссык-Куля в конце сентября, на озере и в горах была отличнаяСъездили в трехдневное путешествие вокруг Иссык-Куля в конце сентября, на озере и в горах была отличнаяСъездили в трехдневное путешествие вокруг Иссык-Куля в конце сентября, на озере и в горах была отличнаяСъездили в трехдневное путешествие вокруг Иссык-Куля в конце сентября, на озере и в горах была отличнаяСъездили в трехдневное путешествие вокруг Иссык-Куля в конце сентября, на озере и в горах была отличнаяСъездили в трехдневное путешествие вокруг Иссык-Куля в конце сентября, на озере и в горах была отличнаяСъездили в трехдневное путешествие вокруг Иссык-Куля в конце сентября, на озере и в горах была отличная
  • Г
    Галина
    28 октября 2024
    Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
    Это было замечательное путешествие!!! Наш гид Ришад встретил нас как родных, учел все пожелания и возможности. Мы провели прекрасные 3 дня в горах. Оценка 5+++
  • Н
    Наталья
    28 октября 2024
    Увидеть главное в Киргизии в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
    Добрый день! Тур очень понравился! Рекомендую для всех кто хочет посмотреть красоты Киргизии. Гид замечательный: интересно и с душой рассказывал о стране. И гостевые дома хорошие. Все было на высшем уровне!
  • С
    Света
    8 сентября 2024
    Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
    Спасибо за эти прекрасные выходные компании и отдельно нашему гиду Таланту🌞 Талант носился с нами как с драгоценными хрупкими телятами😊 заботился,
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    кормил, поил, одевал, предупреждал, страховал… Столько хочется написать, но если коротко, то такого искреннего, спокойного и гостеприимного человека я не встречала 🥹 На обратном пути, нам открылся еще талант Таланта, но это наш секрет😁 Везде успели, все увидели, объелись и возвращаемся домой заряженными🙏🏼

    Спасибо за эти прекрасные выходные компании и отдельно нашему гиду Таланту🌞Спасибо за эти прекрасные выходные компании и отдельно нашему гиду Таланту🌞Спасибо за эти прекрасные выходные компании и отдельно нашему гиду Таланту🌞Спасибо за эти прекрасные выходные компании и отдельно нашему гиду Таланту🌞Спасибо за эти прекрасные выходные компании и отдельно нашему гиду Таланту🌞Спасибо за эти прекрасные выходные компании и отдельно нашему гиду Таланту🌞Спасибо за эти прекрасные выходные компании и отдельно нашему гиду Таланту🌞Спасибо за эти прекрасные выходные компании и отдельно нашему гиду Таланту🌞Спасибо за эти прекрасные выходные компании и отдельно нашему гиду Таланту🌞Спасибо за эти прекрасные выходные компании и отдельно нашему гиду Таланту🌞
  • Н
    Нелли
    28 апреля 2024
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Мы с подругами посетили Киргизию впервые! Все самые яркие эмоции мы получили благодаря нашему гиду Талану. Столько красивых мест мы
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    успели посетить, столько ярких эмоций мы испытали. Спасибо большое. В целом мы остались очень довольны. Таких радушных и отзывчивых людей как в вашей стране в нашем мире должно быть больше. Спасибо всей вашей команде за хорошую организацию нашего короткого и яркого отпуска.

  • Н
    Наталья
    27 апреля 2024
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Что можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контакт Дмитрия я по секрету
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    уже отдала 14 друзьям)) два волшебных дня, где результат превосходит ожидания, эмоции захлестывали, притом, что после перелета спать хотелось безумно. Восхитило всё от прохладного Максыма поднявшего настроение, до горячих источников в Исык куле. Единственное дунганская (читай китайская оказалась не для жителей с Дальнего Востока), но обед на берегу горной реки с местными продуктами это изумительно. Вас ждет ралли в виде американских горок и восхождение на сопки Марса, прикосновение к древности в саду камней и отдохновение на берегу лесного озера. Вам покажут лучшие виды и не возмутимо поддержат Ваши шутки. В общем хотите классный отдых? Вам к Дмитрию)

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  • е
    екатерина
    10 ноября 2023
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели это время в компании
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    команды Дмитрия. Менеджер Людмила была всегда на связи и очень оперативно отвечала на все вопросы. Помогла выбрать и забронировать отели, связаться с банками для оформления карт, скорректировала наш тур согласно нашим пожеланиям. В аэропорту нас встретил гид Бакыт. Напоил нас с дороги вкусным кофе/ чаем с печеньками. Сопровождал нас на протяжении всего пребывания в стране. Был внимателен и заботлив, очень комфортно вел машину и показал нам самые красивые места. Рассказал нам о Киргизии и познакомил с местной кухней. К нам присоединился Дмитрий и провел нас к каньону Конорчек. Путь был непрост, но это того стоило!!! На прощание Дмитрий угостил нас наивкуснейшей копченой форелью! Вообщем, писать можно еще очень много. Киргизия-это красивейшая и гостеприимная страна и очень доброжелательные люди!!! Обязательна к посещению!!!! А команду Дмитрия рекомендуем однозначно!!! Они сделали наше путешествие незабываемым! Бишкек, Ыссык-Куль, горы, ущелья мы будем скучать! Дмитрий, Людмила, Бакыт огромное вам спасибо за гостеприимство!!! Надеемся, еще увидимся!!!!

    Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На каникулы»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Увидеть главное в Киргизии в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
  2. Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
  3. Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Иссык-Куль
  2. Набережная
  3. Ущелья
Сколько стоит тур в Бишкеке в декабре 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "На каникулы" можно забронировать 3 тура от 530 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на каникулы, 7 ⭐ отзывов, цены от €530. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль