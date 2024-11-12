5 дней
Увидеть главное в Киргизии в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
Подняться к леднику, погулять по каньону Сказка и провести ночь в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
17 дек в 08:00
10 янв в 08:00
€530 за человека
2 дня
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
Начало: Г. Бишкек, место по договорённости, 07:00
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
49 000₽ за всё до 6 чел.
3 дня
Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
Увидеть петроглифы, погулять по каньону Сказка и побывать в Караколе
Начало: Бишкек, 8:00, заберём вас от вашего отеля
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€841 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ССвета12 ноября 2024Съездили в трехдневное путешествие вокруг Иссык-Куля в конце сентября, на озере и в горах была отличная солнечная погода! Места необыкновенной
- ГГалина28 октября 2024Это было замечательное путешествие!!! Наш гид Ришад встретил нас как родных, учел все пожелания и возможности. Мы провели прекрасные 3 дня в горах. Оценка 5+++
- ННаталья28 октября 2024Добрый день! Тур очень понравился! Рекомендую для всех кто хочет посмотреть красоты Киргизии. Гид замечательный: интересно и с душой рассказывал о стране. И гостевые дома хорошие. Все было на высшем уровне!
- ССвета8 сентября 2024Спасибо за эти прекрасные выходные компании и отдельно нашему гиду Таланту🌞 Талант носился с нами как с драгоценными хрупкими телятами😊 заботился,
- ННелли28 апреля 2024Мы с подругами посетили Киргизию впервые! Все самые яркие эмоции мы получили благодаря нашему гиду Талану. Столько красивых мест мы
- ННаталья27 апреля 2024Что можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контакт Дмитрия я по секрету
- еекатерина10 ноября 2023Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели это время в компании
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На каникулы»
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