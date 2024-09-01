скидка
10%
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, утро
2 мая в 09:00
9 мая в 09:00
6990062 910₽ за человека
скидка
10%
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
1 мая в 16:00
8 мая в 16:00
8330074 970₽ за человека
7 дней
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Сделать яркие кадры на фоне гор, погулять по ущельям и понежиться в источниках на берегу Иссык-Куля
Начало: Г. Бишкек, холл отеля Damas International Hotel 4*...
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
$950 за человека
6 дней
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
Полежать в целебной воде, побывать в гостях у мастеров своего дела и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Бишкека, место и время встречи вы узнаете...
1 мая в 15:30
6 мая в 15:30
$1 100 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена1 сентября 2024Добрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь на начало нашего путешествия огромная
- ННаталья15 августа 2024Потрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие нового и интересного из жизни
- ААлександр2 августа 2024Все отлично, комфортно. Отличный маршрут. Смело можете бронировать.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На 9 мая»
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- В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
- Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
- Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
- За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
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Сколько стоит тур в Бишкеке в сентябре 2024
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Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год на 9 мая, 9 ⭐ отзывов, цены от 950₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь