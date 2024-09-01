На 9 мая – туры в Бишкеке

Найдено 4 тура в категории «На 9 мая» в Бишкеке на русском языке, цены от 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
На машине
Конные прогулки
скидка
10%
4 отзыва
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, утро
2 мая в 09:00
9 мая в 09:00
6990062 910 за человека
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
На машине
скидка
10%
5 отзывов
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
1 мая в 16:00
8 мая в 16:00
8330074 970 за человека
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
На машине
7 дней
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Сделать яркие кадры на фоне гор, погулять по ущельям и понежиться в источниках на берегу Иссык-Куля
Начало: Г. Бишкек, холл отеля Damas International Hotel 4*...
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
$950 за человека
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
На автобусе
6 дней
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
Полежать в целебной воде, побывать в гостях у мастеров своего дела и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Бишкека, место и время встречи вы узнаете...
1 мая в 15:30
6 мая в 15:30
$1 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    1 сентября 2024
    В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
    Добрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь на начало нашего путешествия огромная
    читать дальше

    благодарность Виоле которая организовала нам трансфер. В Бишкеке мы познакомились с потрясающей Ксенией которая показала нам всю красоту природы и уникальные места!!!!накормила нас разными национальными блюдами и спать уложила. Ксюша ты лучшая как гид и прекрасная женщина благодарю!!!! благодарю!!!!надеюсь на встречу в Индии. А также хочу отметить нашего путеводителя он красавчик!!!! я думаю он не обидеться что я забыла его имя,но оно правда тяжёлое,заказал нам мясо,сам приготовил останавливался на лучших локациях огромное спасибо. И конечно же я не могу отметить нашего организатора Александра и поблагодарить за незабываемые подарки которые он сделал своими руками всем участникам!!!!! И мне подарочек на юбилей который будет мне напоминать о нашем путешествии. Вы отличная команда так держать!!!!!

    Добрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь на
  • Н
    Наталья
    15 августа 2024
    В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
    Потрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие нового и интересного из жизни
    читать дальше

    Киргизии. Словами не описать, нужно это все видеть, слышать и чувствовать. Здорово, замечательно. Спасибо организаторам Саше и Виоле. Отдельная благодарность гиду Ксении и водителю Ындымкару. Слаженная команда!!!!!

    Потрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие нового
  • А
    Александр
    2 августа 2024
    В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
    Все отлично, комфортно. Отличный маршрут. Смело можете бронировать.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На 9 мая»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
  2. Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
  3. Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
  4. За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Иссык-Куль
  2. Набережная
  3. Ущелья
Сколько стоит тур в Бишкеке в сентябре 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "На 9 мая" можно забронировать 4 тура от 950 до 74 970 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год на 9 мая, 9 ⭐ отзывов, цены от 950₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам