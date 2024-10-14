В мае – туры в Бишкеке

Найдено 5 туров в категории «В мае» в Бишкеке на русском языке, цены от 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
На машине
скидка
10%
6 отзывов
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
1 мая в 16:00
8 мая в 16:00
8330074 970 за человека
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
На машине
Конные прогулки
скидка
10%
4 отзыва
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, утро
2 мая в 09:00
9 мая в 09:00
6990062 910 за человека
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
На машине
Джиппинг
Прогулки на каяках
2 отзыва
7 дней
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
28 апр в 08:00
6 мая в 08:00
69 900 за человека
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
На автобусе
1 отзыв
6 дней
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
Полежать в целебной воде, побывать в гостях у мастеров своего дела и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Бишкека, место и время встречи вы узнаете...
30 апр в 15:30
1 мая в 15:30
$1 200 за человека
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
На машине
7 дней
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Сделать яркие кадры на фоне гор, погулять по ущельям и понежиться в источниках на берегу Иссык-Куля
Начало: Г. Бишкек, холл отеля Damas International Hotel 4*...
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
$950 за человека

Последние отзывы на туры

  • Э
    Эльвира
    14 октября 2024
    За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
    Я была впечатлена. Все, что она делает невероятно красиво, ткани, восхитительная и уникальна национальная вышивка… И сама дизайнер женщина необычная,
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    целеустремленная, с любовью рассказывающая о своей стране и обычаях, в целом пример для подражания. Я решила, что когда-нибудь я увижу это все своими глазами. При личном разговоре, Лариса с первой же минуты смогла меня расположить к себе и отпали последние крупицы сомнения. Я долго мечтала, но определилась за считанные часы, так я оказалась в ее авторском туре. Все оказалось таким, как я и представляла: уникальная природа, все люди с которыми нас в поездке знакомила Лариса оказались потрясающими, чудесными, прекрасными специалистами, в своем ремесле. Сказочно вкусная еда, манящие, завораживающие мелодии комуза, много великолепных, потрясающих историй и легенд было рассказано, есть над чем поразмышлять. И в завершение мы познакомились с популярной конной-спортивной игрой - кок-бору. Неожиданно, но впечатление она на меня произвела фантастические, до мурашек. Раньше мы считали, что трус не играет в хоккей, но так говорят те кто не видел кок-бору:) Советую Вам Сарышку - так ласково зовут Ларису кыргызы, если Вы также как и я долго сомневаетесь и давно хотели посетить Кыргыстан, она поможет. Я только вернулась домой, но уже с нетерпение жду возможности побывать в следующем туре Ларисы.

  • Р
    Роксана
    7 сентября 2024
    Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
    Отличный тур! Большое спасибо организатору Александру и гиду Ксении, водителю Нурадилу за прекрасно организованное, комфортное и вкусное путешествие, продуманность маршрута
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    и мест проживания на нем, за отзывчивость и внимательность, приятные сюрпризы путешественникам:) Ксения обладает обширными знаниями и великолепно преподносит материал, поэтому тур получился очень интересным и познавательным!

  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
    Все было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы в отелях устраняли недочеты, и
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    проверить у всех обувь перед подъёмом в горах. Отдельно стоит отметить тактичность, разностронние знания и умение доступно излагать. С таким гидом куда угодно хорошо съездишь. Маршрут тоже был хорошим, не хватило может быть только хотя бы пол дня потупить в красивом месте. Физически маршрут несложный, но по графику довольно плотный. В целом смело рекомендую.

    Все было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы вВсе было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы вВсе было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы в
  • А
    Алена
    6 сентября 2024
    Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
    Была на данном туре с 31 августа по 6 сентября. Ребята очень душевно встретили. Все жилье было на уровне. Если
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    у Вас есть надежда похудеть в этом туре, то тут Вас ждет разочарование, так как кормят много и вкусно и снова много. И особое спасибо нашему гиду -Ксении! Знания глубокие в истории,в политике, этнической составляющей страны. И просто прекрасный человек! Кыргызстан организаторы любят и после этой поездки равнодушным не останешься и сам.

    Была на данном туре с 31 августа по 6 сентября. Ребята очень душевно встретили. Все жилье
  • А
    Алена
    1 сентября 2024
    В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
    Добрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь на начало нашего путешествия огромная
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    благодарность Виоле которая организовала нам трансфер. В Бишкеке мы познакомились с потрясающей Ксенией которая показала нам всю красоту природы и уникальные места!!!!накормила нас разными национальными блюдами и спать уложила. Ксюша ты лучшая как гид и прекрасная женщина благодарю!!!! благодарю!!!!надеюсь на встречу в Индии. А также хочу отметить нашего путеводителя он красавчик!!!! я думаю он не обидеться что я забыла его имя,но оно правда тяжёлое,заказал нам мясо,сам приготовил останавливался на лучших локациях огромное спасибо. И конечно же я не могу отметить нашего организатора Александра и поблагодарить за незабываемые подарки которые он сделал своими руками всем участникам!!!!! И мне подарочек на юбилей который будет мне напоминать о нашем путешествии. Вы отличная команда так держать!!!!!

    Добрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь на
  • Н
    Наталья
    15 августа 2024
    В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
    Потрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие нового и интересного из жизни
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    Киргизии. Словами не описать, нужно это все видеть, слышать и чувствовать. Здорово, замечательно. Спасибо организаторам Саше и Виоле. Отдельная благодарность гиду Ксении и водителю Ындымкару. Слаженная команда!!!!!

    Потрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие новогоПотрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие нового
  • А
    Александр
    2 августа 2024
    В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
    Все отлично, комфортно. Отличный маршрут. Смело можете бронировать.
  • Я
    Яни
    29 июня 2024
    Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
    Люди имеют свои мечты, свои надобности насчёт отпуска. Что касается предлагаемого комфорт-тура «по берегам Иссык-Куля, Киргизия -7 дней» просто всё
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    отлично соответствует описаниям в вашем видео на сайте. Колоритные традиции, много первозданной природы, романтика у костра в юртном лагере и комфорт в гостинице. Именно так я себе представляла тур в Киргизстан. Вернувшись из поездки, я могу сказать, что даже лучше было! Если добавить свежее бодрое настроение участников и компетентного гида. Поездка на высшем уровне. Отличный выбор направлений и различных мероприятий. Все чётко продумано и скоординировано. Гид Алёна была очень внимательная и в любой ситуации могла дать нужные советы о том, чего именно ожидать и что нужно будет: крем от солнца или дождевик. В чате мы нашли всю необходимую информацию на следующий день. Выбор ресторанов был разнообразным. Благодаря предварительному заказу блюд через Интернет мы не потеряли много времени на еду. Спасибо за возможность участвовать в туре вашего агентства!

  • О
    Ольга
    11 октября 2023
    Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
    Первый раз отправилась в тур вместе с этими ребятами. Выбор пал на Киргизию. Организация тура на высоком уровне, как при
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    оформлении путевки отвечают на все возникающие вопросы, вплоть до списка вещей, так и при дальнейшем сопровождении. Отдельное спасибо хочется сказать гиду Александре. У нас собралась небольшая, но разноплановая группа, к каждому человеку она находила свой подход, отвечала на кучу вопросов о стране, о кухне, о местах которые посещаем, с ней было комфортно. Оперативно решала все вопросы. С ней было очень весело и интересно. Куча положительных эмоций и позитива! Также спасибо водителям за безопасное вождение. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям и знакомым и поеду с Вами ещё. Желаю вам успехов, новых маршрутов и много довольных туристов!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «В мае»

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  1. Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
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Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 5 туров на 2024 год по теме «В мае», 13 ⭐ отзывов, цены от 950₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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