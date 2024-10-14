скидка
10%
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
1 мая в 16:00
8 мая в 16:00
8330074 970₽ за человека
скидка
10%
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, утро
2 мая в 09:00
9 мая в 09:00
6990062 910₽ за человека
7 дней
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
28 апр в 08:00
6 мая в 08:00
69 900₽ за человека
6 дней
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
Полежать в целебной воде, побывать в гостях у мастеров своего дела и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Бишкека, место и время встречи вы узнаете...
30 апр в 15:30
1 мая в 15:30
$1 200 за человека
7 дней
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Сделать яркие кадры на фоне гор, погулять по ущельям и понежиться в источниках на берегу Иссык-Куля
Начало: Г. Бишкек, холл отеля Damas International Hotel 4*...
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
$950 за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭльвира14 октября 2024Я была впечатлена. Все, что она делает невероятно красиво, ткани, восхитительная и уникальна национальная вышивка… И сама дизайнер женщина необычная,
- РРоксана7 сентября 2024Отличный тур! Большое спасибо организатору Александру и гиду Ксении, водителю Нурадилу за прекрасно организованное, комфортное и вкусное путешествие, продуманность маршрута
- ООльга7 сентября 2024Все было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы в отелях устраняли недочеты, и
- ААлена6 сентября 2024Была на данном туре с 31 августа по 6 сентября. Ребята очень душевно встретили. Все жилье было на уровне. Если
- ААлена1 сентября 2024Добрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь на начало нашего путешествия огромная
- ННаталья15 августа 2024Потрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие нового и интересного из жизни
- ААлександр2 августа 2024Все отлично, комфортно. Отличный маршрут. Смело можете бронировать.
- ЯЯни29 июня 2024Люди имеют свои мечты, свои надобности насчёт отпуска. Что касается предлагаемого комфорт-тура «по берегам Иссык-Куля, Киргизия -7 дней» просто всё
- ООльга11 октября 2023Первый раз отправилась в тур вместе с этими ребятами. Выбор пал на Киргизию. Организация тура на высоком уровне, как при
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «В мае»
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- В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
- Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
- За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
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