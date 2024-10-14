8 дней
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Познакомиться с местными семьями и кочевым образом жизни и полюбоваться неземными пейзажами
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, рекомендованное время приб...
26 окт в 15:15
2 ноя в 15:15
$1 200 за человека
7 дней
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
28 апр в 08:00
6 мая в 08:00
69 900₽ за человека
6 дней
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
Полежать в целебной воде, побывать в гостях у мастеров своего дела и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Бишкека, место и время встречи вы узнаете...
30 апр в 15:30
1 мая в 15:30
$1 200 за человека
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- ЯЯни29 июня 2024Люди имеют свои мечты, свои надобности насчёт отпуска. Что касается предлагаемого комфорт-тура «по берегам Иссык-Куля, Киргизия -7 дней» просто всё
- ООльга11 октября 2023Первый раз отправилась в тур вместе с этими ребятами. Выбор пал на Киргизию. Организация тура на высоком уровне, как при
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «В апреле»
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