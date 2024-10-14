В апреле – туры в Бишкеке

Найдено 3 тура в категории «В апреле» в Бишкеке на русском языке, цены от $1 200. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
На машине
5 отзывов
8 дней
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Познакомиться с местными семьями и кочевым образом жизни и полюбоваться неземными пейзажами
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, рекомендованное время приб...
26 окт в 15:15
2 ноя в 15:15
$1 200 за человека
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
На машине
Джиппинг
Прогулки на каяках
2 отзыва
7 дней
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
28 апр в 08:00
6 мая в 08:00
69 900 за человека
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
На автобусе
1 отзыв
6 дней
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
Полежать в целебной воде, побывать в гостях у мастеров своего дела и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Бишкека, место и время встречи вы узнаете...
30 апр в 15:30
1 мая в 15:30
$1 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Э
    Эльвира
    14 октября 2024
    За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
    Я была впечатлена. Все, что она делает невероятно красиво, ткани, восхитительная и уникальна национальная вышивка… И сама дизайнер женщина необычная,
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    целеустремленная, с любовью рассказывающая о своей стране и обычаях, в целом пример для подражания. Я решила, что когда-нибудь я увижу это все своими глазами. При личном разговоре, Лариса с первой же минуты смогла меня расположить к себе и отпали последние крупицы сомнения. Я долго мечтала, но определилась за считанные часы, так я оказалась в ее авторском туре. Все оказалось таким, как я и представляла: уникальная природа, все люди с которыми нас в поездке знакомила Лариса оказались потрясающими, чудесными, прекрасными специалистами, в своем ремесле. Сказочно вкусная еда, манящие, завораживающие мелодии комуза, много великолепных, потрясающих историй и легенд было рассказано, есть над чем поразмышлять. И в завершение мы познакомились с популярной конной-спортивной игрой - кок-бору. Неожиданно, но впечатление она на меня произвела фантастические, до мурашек. Раньше мы считали, что трус не играет в хоккей, но так говорят те кто не видел кок-бору:) Советую Вам Сарышку - так ласково зовут Ларису кыргызы, если Вы также как и я долго сомневаетесь и давно хотели посетить Кыргыстан, она поможет. Я только вернулась домой, но уже с нетерпение жду возможности побывать в следующем туре Ларисы.

  • Я
    Яни
    29 июня 2024
    Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
    Люди имеют свои мечты, свои надобности насчёт отпуска. Что касается предлагаемого комфорт-тура «по берегам Иссык-Куля, Киргизия -7 дней» просто всё
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    отлично соответствует описаниям в вашем видео на сайте. Колоритные традиции, много первозданной природы, романтика у костра в юртном лагере и комфорт в гостинице. Именно так я себе представляла тур в Киргизстан. Вернувшись из поездки, я могу сказать, что даже лучше было! Если добавить свежее бодрое настроение участников и компетентного гида. Поездка на высшем уровне. Отличный выбор направлений и различных мероприятий. Все чётко продумано и скоординировано. Гид Алёна была очень внимательная и в любой ситуации могла дать нужные советы о том, чего именно ожидать и что нужно будет: крем от солнца или дождевик. В чате мы нашли всю необходимую информацию на следующий день. Выбор ресторанов был разнообразным. Благодаря предварительному заказу блюд через Интернет мы не потеряли много времени на еду. Спасибо за возможность участвовать в туре вашего агентства!

  • О
    Ольга
    11 октября 2023
    Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
    Первый раз отправилась в тур вместе с этими ребятами. Выбор пал на Киргизию. Организация тура на высоком уровне, как при
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    оформлении путевки отвечают на все возникающие вопросы, вплоть до списка вещей, так и при дальнейшем сопровождении. Отдельное спасибо хочется сказать гиду Александре. У нас собралась небольшая, но разноплановая группа, к каждому человеку она находила свой подход, отвечала на кучу вопросов о стране, о кухне, о местах которые посещаем, с ней было комфортно. Оперативно решала все вопросы. С ней было очень весело и интересно. Куча положительных эмоций и позитива! Также спасибо водителям за безопасное вождение. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям и знакомым и поеду с Вами ещё. Желаю вам успехов, новых маршрутов и много довольных туристов!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «В апреле»

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  1. Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
  2. Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
  3. За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Иссык-Куль
  2. Набережная
  3. Ущелья
Сколько стоит тур в Бишкеке в октябре 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 1 200 до 69 900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «В апреле», 8 ⭐ отзывов, цены от $1200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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