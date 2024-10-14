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целеустремленная, с любовью рассказывающая о своей стране и обычаях, в целом пример для подражания. Я решила, что когда-нибудь я увижу это все своими глазами. При личном разговоре, Лариса с первой же минуты смогла меня расположить к себе и отпали последние крупицы сомнения. Я долго мечтала, но определилась за считанные часы, так я оказалась в ее авторском туре. Все оказалось таким, как я и представляла: уникальная природа, все люди с которыми нас в поездке знакомила Лариса оказались потрясающими, чудесными, прекрасными специалистами, в своем ремесле. Сказочно вкусная еда, манящие, завораживающие мелодии комуза, много великолепных, потрясающих историй и легенд было рассказано, есть над чем поразмышлять. И в завершение мы познакомились с популярной конной-спортивной игрой - кок-бору. Неожиданно, но впечатление она на меня произвела фантастические, до мурашек. Раньше мы считали, что трус не играет в хоккей, но так говорят те кто не видел кок-бору:) Советую Вам Сарышку - так ласково зовут Ларису кыргызы, если Вы также как и я долго сомневаетесь и давно хотели посетить Кыргыстан, она поможет. Я только вернулась домой, но уже с нетерпение жду возможности побывать в следующем туре Ларисы.