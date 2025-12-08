Пекин: аудиоэкскурсия по традиционным кварталам, паркам и площадям

Вас ждёт незабываемое приключение! Вы познакомитесь с главными достопримечательностями города, увидите площадь Тяньаньмэнь и исследуете бесчисленные артефакты в Национальном музее Китая. Подниметесь на Великую Китайскую стену и полюбуетесь пейзажами. И услышите увлекательные рассказы — от историй про императоров и династии до легенды о леди Мэн Цзян.

Описание аудиогида

Великая Китайская стена: Мутяньюй. Одна из самых живописных и хорошо сохранившихся участков (примерно в 70 км от Пекина). Известен своими башнями и потрясающими видами на горы.

Национальный музей искусства Китая, где представлена богатая коллекция китайской живописи, каллиграфии, скульптуры и современных произведений искусства.

Парк «Цзиншань». Живописный уголок напротив Запретного города. С вершины холма открывается лучший панорамный вид на Пекин.

Площадь Тяньаньмэнь — одна из крупнейших в мире. Здесь проходят важнейшие государственные мероприятия и находятся знаменитые Врата Небесного Спокойствия.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и в смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения

Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов

До Стены — около 70 км, туристические автобусы отправляются в 8 утра: планируйте своё время заранее

