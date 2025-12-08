Пекин: аудиоэкскурсия по традиционным кварталам, паркам и площадям

Вас ждёт незабываемое приключение! Вы познакомитесь с главными достопримечательностями города, увидите площадь Тяньаньмэнь и исследуете бесчисленные артефакты в Национальном музее Китая. Подниметесь на Великую Китайскую стену и полюбуетесь пейзажами.
И услышите увлекательные рассказы — от историй про императоров и династии до легенды о леди Мэн Цзян.
Описание аудиогида
Великая Китайская стена: Мутяньюй. Одна из самых живописных и хорошо сохранившихся участков (примерно в 70 км от Пекина). Известен своими башнями и потрясающими видами на горы.
Национальный музей искусства Китая, где представлена богатая коллекция китайской живописи, каллиграфии, скульптуры и современных произведений искусства.
Парк «Цзиншань». Живописный уголок напротив Запретного города. С вершины холма открывается лучший панорамный вид на Пекин.
Площадь Тяньаньмэнь — одна из крупнейших в мире. Здесь проходят важнейшие государственные мероприятия и находятся знаменитые Врата Небесного Спокойствия.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и в смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов
- До Стены — около 70 км, туристические автобусы отправляются в 8 утра: планируйте своё время заранее
Дополнительные расходы
- Вход на Великую Китайскую стену и фуникулёр — 200 юаней за чел.
- Вход в парк Цзиншань — 10 юаней за чел.
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$11
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колокольной и Барабанной башен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Пекине
Провёл экскурсии для 16489 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Пекина
