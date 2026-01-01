Билеты
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Начало: В8М9+М2Х Лонгхуа Дистрикт, Хайкоу, Хайкоу, Хайнань...
$43.99 за билет
Мини-группа
до 5 чел.
Рыбалка на озере с обедом из свежей рыбы
Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья, улица Хайюн...
Расписание: Ежедневно в 10:00
$46 за человека
Сколько стоит экскурсия по Санье в феврале 2026
Сейчас в Санье в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 46.
