Экскурсии к озерам из Саньи

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» в Санье на русском языке, цены от $43. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Билеты
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Начало: В8М9+М2Х Лонгхуа Дистрикт, Хайкоу, Хайкоу, Хайнань...
$43.99 за билет
Рыбалка на озере с обедом из свежей рыбы
6 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Рыбалка на озере с обедом из свежей рыбы
Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья, улица Хайюн...
Расписание: Ежедневно в 10:00
$46 за человека

