для того чтоб увидеть/узнать город и ключевые места/историю за 1 день - ответ да. Также уточняла, что в понедельник сад закрыт, есть ли альтернатива и ответили, что конечно есть.

Мужа подробно расспросила и пишу отзыв.

Гид очень юная девушка, которая начала экскурсию с того, что забыла, о том что сады не работают указав точку для встречи у них, в итоге пришлось разворачиваться и искать новый адрес это +50минут дороги.

Муж и коллега несколько раз делали акцент, на том что шопинг не интересует, но их активно вели в магазины. Общее впечатление не вау, но и не ужас. Я всё оцениваю обычно критерием - посоветуем ли друзьям - ответ нет.