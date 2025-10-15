Мои заказы

Шанхайский парк дикой природы – экскурсии в Шанхае

Найдено 7 экскурсий в категории «Шанхайский парк дикой природы» в Шанхае на русском языке, цены от $68, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Жемчужины Шанхая
На машине
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай: история и современность в одном туре
Уникальная экскурсия по Шанхаю: от древних улочек до современных небоскрёбов. Ощутите дух города и его культурное богатство
Начало: У вашего отеля в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
$280 за всё до 5 чел.
Весь Шанхай за один день
На машине
6 часов
346 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Шанхай за один день: храм Нефритового Будды, Сад Радости, Вайтань
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
Завтра в 08:30
11 дек в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город
На машине
1 час
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шанхая
Путешествие в Шанхай начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и доставят в центр города. Забронируйте
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
$68 за всё до 3 чел.
Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
Пешая
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
Прогуляться от древнего Китая до футуристического мегаполиса и понять город-контраст
Начало: У метро «Сад Юй Юань»
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
$399 за всё до 6 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле
На машине
6 часов
151 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
$320 за всё до 5 чел.
Трансфер в сафари-парк Шанхая и обратно
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер в сафари-парк Шанхая
Насладитесь поездкой в крупнейший сафари-парк Китая, где обитают редкие животные и царит природа. Удобный трансфер и незабываемые впечатления
Начало: В лобби вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
$193 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников
На машине
5 часов
-
15%
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников
Увидеть главное в городе за 5 часов
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
$338$397 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руфия
    15 октября 2025
    Весь Шанхай за один день
    Дата посещения: 8 октября 2025
    Прилетели в Шанхай на неделю. Решили найти русскоговорящего гида. На сайте Спутник нашли гида Евгения и написали ему с запросом
    читать дальше

    провести нам индивидуальную обзорную экскурсию по Шанхаю. Ответили на наш запрос оперативно, предложили на следующий день провести экскурсию. Гид Владимир заехал за нами на комфортабельном автомобиле, за 4 часа провел обзорную экскурсию по самым значимым достопримечательностям Шанхая. Гид очень интересно рассказывал про историю Шанхая, познакомил нас с местной культурой. Всем советую обращаться за индивидуальными экскурсиями в их команду.

  • М
    Мария
    8 декабря 2025
    Весь Шанхай за один день
    Отличная команда! Встретили в аэропорту, покатали по городу и интересно рассказали про город, вкусно покормили и обратно доставили в аэропорт. Рекомендую!
  • Я
    Яна
    4 декабря 2025
    Жемчужины Шанхая
    Замечательно провели время! Елена прекрасно владеет русским языком.
    Отличная экскурсия по Шанхаю! За несколько часов увидели как современные районы, так и
    читать дальше

    старый город. Елена отвечала на все вопросы и давала полезные советы по городу. Остались в полном восторге от города и гида! Настоятельно рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    4 декабря 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город
    Все прошло отлично, водителя нашли сразу, он был с табличкой с фамилией. Кстати, оплатить можно даже переводом с русской карты
    читать дальше

    организатору (кому то может быть актуально, чтобы не тратить юани). Цена конечно слишком высокая, но если не хотите напрягаться с самостоятельным поиском такси в аэропорту, то это очень удобный вариант (обратно за такси в аэропорт, правда в другой, мы отдали 60 юаней)

  • М
    Михаил
    3 декабря 2025
    Весь Шанхай за один день
    Все хорошо
  • И
    Ирина
    2 декабря 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Заказывала экскурсию на 8 часов, для мужа и коллеги, то есть группа 2человека. Перед этим уточнила, подойдет ли эта экскурсия
    читать дальше

    для того чтоб увидеть/узнать город и ключевые места/историю за 1 день - ответ да. Также уточняла, что в понедельник сад закрыт, есть ли альтернатива и ответили, что конечно есть.
    Мужа подробно расспросила и пишу отзыв.
    Гид очень юная девушка, которая начала экскурсию с того, что забыла, о том что сады не работают указав точку для встречи у них, в итоге пришлось разворачиваться и искать новый адрес это +50минут дороги.
    Муж и коллега несколько раз делали акцент, на том что шопинг не интересует, но их активно вели в магазины. Общее впечатление не вау, но и не ужас. Я всё оцениваю обычно критерием - посоветуем ли друзьям - ответ нет.

  • М
    Михаил
    1 декабря 2025
    Жемчужины Шанхая
    Прекрасно владеет материалом, доброжелательная ориентированная на гостей, профессионал.
    По желанию клиентов оказывает любой объём дополнительных услуг.
    Елена сделала наше знакомство с Шанхаем очень приятным познавательтным и комфортным
  • A
    Artem
    30 ноября 2025
    Весь Шанхай за один день
    Лучшая из трёх экскурсий за время проведения в Китая! Горячо рекомендую организатора, а особенно экскурсовода Цзай Жи (Женя). Подкованность в
    читать дальше

    знаниях истории родного города Шанхая, хорошее знание русского языка, интересный подбор фактов. Заскучать не успели. Было безумно интересно и захватывающе! Автомобиль был очень комфортным, водитель профессионал, организация на высоте.

  • С
    Сергей
    28 ноября 2025
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    У нас гидом была Женя. Очень хорошо всё нам рассказывала на хорошем русском языке. Мы не только посетили описанные в
    читать дальше

    программе места, но узнали много подробностей про то как жили в Китае раньше и как живут сейчас. Задавали много вопросов. Некоторые ответы для нас оказались неожиданные, хотя про Китай мы знаем довольно много.
    В начале была небольшая накладка, т. к. нас встречали утром и у нас не было телефона, чтобы связаться с водителем или гидом. В итоге нас ждали и мы ждали. Организатор Нина пообещала это доработать.

    У нас гидом была Женя. Очень хорошо всё нам рассказывала на хорошем русском языке. Мы не только посетили описанные в программе места, но узнали много подробностей про то как жили в Китае раньше и как живут сейчас. Задавали много вопросов. Некоторые ответы для нас оказались неожиданные, хотя про Китай мы знаем довольно много.
В начале была небольшая накладка, т. к. нас встречали утром и у нас не было телефона, чтобы связаться с водителем или гидом. В итоге нас ждали и мы ждали. Организатор Нина пообещала это доработать.
  • Г
    Глеб
    28 ноября 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта Шанхая в город
    Спасибо организатору, брали трансфер в Шанхае из аэропорта и обратно. Всегда на связи, машины вовремя, поездка с комфортом! В дальнейшем будем обращаться!
    Спасибо организатору, брали трансфер в Шанхае из аэропорта и обратно. Всегда на связи, машины вовремя, поездка с комфортом! В дальнейшем будем обращаться!
  • А
    Андрей
    26 ноября 2025
    Весь Шанхай за один день
    Все было хорошо, спасибо
  • Л
    Людмила
    25 ноября 2025
    Жемчужины Шанхая
    Заказали экскурсию, когда летели транзитом через Шанхай. Все было замечательно организовано. Лена, экскурсовод, училась в России, отлично говорит на русском
    читать дальше

    языке. Ее муж вел машину, на которой мы ездили по городу. Машина большая и комфортабельная. Лена и ее муж - очень приятные, доброжелательные люди. Посмотрели интересные места - от старого города до новых кварталов небоскребов. Все наши дополнительные пожелания по маршруту тоже учитывались. Шанхай очень понравился, хочется туда вернуться. Не в последнюю очередь благодаря этой экскурсии. Уже порекомендовала друзьям.

  • Е
    Елена
    24 ноября 2025
    Весь Шанхай за один день
    Рекомендую данного организатора и эту экскурсию. Все продумано. Комфортабельный автомобиль, забрали из отеля хотя мы проживали не в центре. Особую
    читать дальше

    благодарность Жене, нашему гиду. Хороший русский язык, содержательный рассказ, даже на вопросы не по экскурсии она легко и интересно все рассказывала.

    Рекомендую данного организатора и эту экскурсию. Все продумано. Комфортабельный автомобиль, забрали из отеля хотя мы проживали не в центре. Особую благодарность Жене, нашему гиду. Хороший русский язык, содержательный рассказ, даже на вопросы не по экскурсии она легко и интересно все рассказывала.
  • М
    Мульмин
    23 ноября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Прекрасная экскурсия, пронеслась на одном дыхании! У нас была гидом Евгения- легкая подача материала, достойные локации, много рассказывала помимо основного материала, пообедали в интересном местечке местными блюдами. Подсказала куда еще можно сходить полюбоваться красотой Шанхая. Спасибо!
  • О
    Ольга
    22 ноября 2025
    Весь Шанхай за один день
    Все супер!
  • С
    Светлана
    21 ноября 2025
    Весь Шанхай за один день
    Очень хорошая организация по всем вопросам. Всегда были на связи. Вовремя встретили, помогли с расселением, прекрасный транспорт. Интересный гид, который много всего рассказал и помогал по разным вопросам. Все прошло замечательно.
  • О
    Ольга
    20 ноября 2025
    Жемчужины Шанхая
    Летели с пересадкой в Шанхае, заказали экскурсию у Елены. Елена всегда была на связи, подсказала как добраться до места встречи. Провела интересную экскурсию. Очень комфортно передвигались на автомобиле.
  • Е
    Евгений
    20 ноября 2025
    Весь Шанхай за один день
    Очень понравилась экскурсия с Андреем! Мы опоздали на целый час, но всё равно успели обойти все ключевые места Шанхая. К тому же, после экскурсии благодаря Андрею удалось попасть на представление в цирк! Спасибо большое, успехов!
  • П
    Павел
    20 ноября 2025
    Жемчужины Шанхая
    Елена просто супер, подали заявку в 1 час ночи, в 7 утра подтвердили экскурсию, остались очень довольны, спасибо
  • N
    Nickolai
    19 ноября 2025
    Весь Шанхай за один день
    Спасибо Евгению. Спасибо его команде и особенно гиду Яне за прекрасно организованную экскурсию по Шанхаю. Качественно, познавательно, есть, что вспомнить.

    Все
    читать дальше

    отлично- от заказа, его сопровождения, предоплаты (не без танцев с банком), работы гида, водителя - до внимания к удовлетворенности заказом. Спасибо.

