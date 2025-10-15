Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай: история и современность в одном туре
Уникальная экскурсия по Шанхаю: от древних улочек до современных небоскрёбов. Ощутите дух города и его культурное богатство
Начало: У вашего отеля в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
$280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Шанхай за один день: храм Нефритового Будды, Сад Радости, Вайтань
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
Завтра в 08:30
11 дек в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шанхая
Путешествие в Шанхай начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и доставят в центр города. Забронируйте
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
$68 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
Прогуляться от древнего Китая до футуристического мегаполиса и понять город-контраст
Начало: У метро «Сад Юй Юань»
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
$399 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер в сафари-парк Шанхая
Насладитесь поездкой в крупнейший сафари-парк Китая, где обитают редкие животные и царит природа. Удобный трансфер и незабываемые впечатления
Начало: В лобби вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
$193 за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников
Увидеть главное в городе за 5 часов
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
$338
$397 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРуфия15 октября 2025Весь Шанхай за один деньДата посещения: 8 октября 2025Прилетели в Шанхай на неделю. Решили найти русскоговорящего гида. На сайте Спутник нашли гида Евгения и написали ему с запросом
- ММария8 декабря 2025Отличная команда! Встретили в аэропорту, покатали по городу и интересно рассказали про город, вкусно покормили и обратно доставили в аэропорт. Рекомендую!
- ЯЯна4 декабря 2025Замечательно провели время! Елена прекрасно владеет русским языком.
Отличная экскурсия по Шанхаю! За несколько часов увидели как современные районы, так и
- ТТатьяна4 декабря 2025Все прошло отлично, водителя нашли сразу, он был с табличкой с фамилией. Кстати, оплатить можно даже переводом с русской карты
- ММихаил3 декабря 2025Все хорошо
- ИИрина2 декабря 2025Заказывала экскурсию на 8 часов, для мужа и коллеги, то есть группа 2человека. Перед этим уточнила, подойдет ли эта экскурсия
- ММихаил1 декабря 2025Прекрасно владеет материалом, доброжелательная ориентированная на гостей, профессионал.
По желанию клиентов оказывает любой объём дополнительных услуг.
Елена сделала наше знакомство с Шанхаем очень приятным познавательтным и комфортным
- AArtem30 ноября 2025Лучшая из трёх экскурсий за время проведения в Китая! Горячо рекомендую организатора, а особенно экскурсовода Цзай Жи (Женя). Подкованность в
- ССергей28 ноября 2025У нас гидом была Женя. Очень хорошо всё нам рассказывала на хорошем русском языке. Мы не только посетили описанные в
- ГГлеб28 ноября 2025Спасибо организатору, брали трансфер в Шанхае из аэропорта и обратно. Всегда на связи, машины вовремя, поездка с комфортом! В дальнейшем будем обращаться!
- ААндрей26 ноября 2025Все было хорошо, спасибо
- ЛЛюдмила25 ноября 2025Заказали экскурсию, когда летели транзитом через Шанхай. Все было замечательно организовано. Лена, экскурсовод, училась в России, отлично говорит на русском
- ЕЕлена24 ноября 2025Рекомендую данного организатора и эту экскурсию. Все продумано. Комфортабельный автомобиль, забрали из отеля хотя мы проживали не в центре. Особую
- ММульмин23 ноября 2025Прекрасная экскурсия, пронеслась на одном дыхании! У нас была гидом Евгения- легкая подача материала, достойные локации, много рассказывала помимо основного материала, пообедали в интересном местечке местными блюдами. Подсказала куда еще можно сходить полюбоваться красотой Шанхая. Спасибо!
- ООльга22 ноября 2025Все супер!
- ССветлана21 ноября 2025Очень хорошая организация по всем вопросам. Всегда были на связи. Вовремя встретили, помогли с расселением, прекрасный транспорт. Интересный гид, который много всего рассказал и помогал по разным вопросам. Все прошло замечательно.
- ООльга20 ноября 2025Летели с пересадкой в Шанхае, заказали экскурсию у Елены. Елена всегда была на связи, подсказала как добраться до места встречи. Провела интересную экскурсию. Очень комфортно передвигались на автомобиле.
- ЕЕвгений20 ноября 2025Очень понравилась экскурсия с Андреем! Мы опоздали на целый час, но всё равно успели обойти все ключевые места Шанхая. К тому же, после экскурсии благодаря Андрею удалось попасть на представление в цирк! Спасибо большое, успехов!
- ППавел20 ноября 2025Елена просто супер, подали заявку в 1 час ночи, в 7 утра подтвердили экскурсию, остались очень довольны, спасибо
- NNickolai19 ноября 2025Спасибо Евгению. Спасибо его команде и особенно гиду Яне за прекрасно организованную экскурсию по Шанхаю. Качественно, познавательно, есть, что вспомнить.
Все
