Такой разный Шанхай: от европейских кварталов до высоток и традиционного Китая
Не ограничиваться одной особенностью города, а погрузиться в его многоликость
Эта прогулка поможет за несколько часов увидеть разные стороны Шанхая — от буддийских храмов и колониальных кварталов до футуристических башен и старого китайского города.
Вы познакомитесь с историей мегаполиса, узнаете, как здесь переплелись Восток и Запад, и почувствуете ритм современного Китая.
Храм Цзинъань. Один из самых известных буддийских храмов Шанхая, где атмосфера тишины и золота контрастирует с шумом мегаполиса.
Французская концессия. Прогуляемся по зелёным улицам с европейской архитектурой и поговорим о колониальном прошлом города.
Дома шикумэнь. Вы увидите традиционные шанхайские дома и узнаете, как здесь жили раньше.
Современный Шанхай. Отыщем футуристичный бутик «Луи Виттон» в форме корабля и один из самых необычных «Старбаксов».
Народная площадь и Нанкинская улица. Окажемся в самом центре городской жизни — среди неоновых вывесок, магазинов и потока людей.
Набережная Вайтань. Классическая панорама Шанхая с видом на небоскрёбы района Пудун.
Сад «Юй Юань». Финальная часть маршрута перенесёт вас в атмосферу традиционного Китая с узкими улочками, павильонами и старым городом.
Входные билеты оплачиваются отдельно: сад «Юй Юань» — 40 юаней с чел. (около $5,5), храм Цзинъань — 50 юаней с чел. (около $7). Вам также нужно будет купить билеты для гида
По желанию можно сделать остановку на кофе, перекус или полноценный обед
Между удалёнными локациями можем воспользоваться такси
Маршрут может немного меняться в зависимости от погоды, времени суток и темпа группы
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
$60
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Место начала и завершения?
У станция метро Jingan temple
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Шанхае
Живу в Азии с 2022 года, последние месяцы в Шанхае. Работаю в туризме и параллельно исследую город: от очевидных мест до локальных районов и повседневной жизни китайцев.
Предпочитаю показывать живые локации в формате диалога, делиться своим опытом и исследованиями, особенно о менталитете и местных традициях.
Также занимаюсь мобильной видеосъёмкой, поэтому прогулки часто превращаются ещё и в лёгкий контент-формат.
