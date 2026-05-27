Эта прогулка поможет за несколько часов увидеть разные стороны Шанхая — от буддийских храмов и колониальных кварталов до футуристических башен и старого китайского города. Вы познакомитесь с историей мегаполиса, узнаете, как здесь переплелись Восток и Запад, и почувствуете ритм современного Китая.

Храм Цзинъань. Один из самых известных буддийских храмов Шанхая, где атмосфера тишины и золота контрастирует с шумом мегаполиса.

Французская концессия. Прогуляемся по зелёным улицам с европейской архитектурой и поговорим о колониальном прошлом города.

Дома шикумэнь. Вы увидите традиционные шанхайские дома и узнаете, как здесь жили раньше.

Современный Шанхай. Отыщем футуристичный бутик «Луи Виттон» в форме корабля и один из самых необычных «Старбаксов».

Народная площадь и Нанкинская улица. Окажемся в самом центре городской жизни — среди неоновых вывесок, магазинов и потока людей.

Набережная Вайтань. Классическая панорама Шанхая с видом на небоскрёбы района Пудун.

Сад «Юй Юань». Финальная часть маршрута перенесёт вас в атмосферу традиционного Китая с узкими улочками, павильонами и старым городом.

