Мои заказы

Такой разный Шанхай: от европейских кварталов до высоток и традиционного Китая

Не ограничиваться одной особенностью города, а погрузиться в его многоликость
Эта прогулка поможет за несколько часов увидеть разные стороны Шанхая — от буддийских храмов и колониальных кварталов до футуристических башен и старого китайского города.

Вы познакомитесь с историей мегаполиса, узнаете, как здесь переплелись Восток и Запад, и почувствуете ритм современного Китая.
Такой разный Шанхай: от европейских кварталов до высоток и традиционного Китая
Такой разный Шанхай: от европейских кварталов до высоток и традиционного Китая
Такой разный Шанхай: от европейских кварталов до высоток и традиционного Китая

Описание экскурсии

Храм Цзинъань. Один из самых известных буддийских храмов Шанхая, где атмосфера тишины и золота контрастирует с шумом мегаполиса.

Французская концессия. Прогуляемся по зелёным улицам с европейской архитектурой и поговорим о колониальном прошлом города.

Дома шикумэнь. Вы увидите традиционные шанхайские дома и узнаете, как здесь жили раньше.

Современный Шанхай. Отыщем футуристичный бутик «Луи Виттон» в форме корабля и один из самых необычных «Старбаксов».

Народная площадь и Нанкинская улица. Окажемся в самом центре городской жизни — среди неоновых вывесок, магазинов и потока людей.

Набережная Вайтань. Классическая панорама Шанхая с видом на небоскрёбы района Пудун.

Сад «Юй Юань». Финальная часть маршрута перенесёт вас в атмосферу традиционного Китая с узкими улочками, павильонами и старым городом.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются отдельно: сад «Юй Юань» — 40 юаней с чел. (около $5,5), храм Цзинъань — 50 юаней с чел. (около $7). Вам также нужно будет купить билеты для гида
  • По желанию можно сделать остановку на кофе, перекус или полноценный обед
  • Между удалёнными локациями можем воспользоваться такси
  • Маршрут может немного меняться в зависимости от погоды, времени суток и темпа группы

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$60
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станция метро Jingan temple
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу в Азии с 2022 года, последние месяцы в Шанхае. Работаю в туризме и параллельно исследую город: от очевидных мест до локальных районов и повседневной жизни китайцев. Предпочитаю показывать живые локации в формате диалога, делиться своим опытом и исследованиями, особенно о менталитете и местных традициях. Также занимаюсь мобильной видеосъёмкой, поэтому прогулки часто превращаются ещё и в лёгкий контент-формат.

Входит в следующие категории Шанхая

Похожие экскурсии на «Такой разный Шанхай: от европейских кварталов до высоток и традиционного Китая»

Такой разный Шанхай
Пешая
Поезд маглев
3.5 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Такой разный Шанхай
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Шанхаю! Вас ждут небоскрёбы Пудуна, историческая набережная Бунд и живописный сад Юйюань
Завтра в 09:30
29 мая в 17:30
$235 за всё до 6 чел.
Три разных Шанхая
Пешая
Поезд маглев
4 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
Завтра в 09:00
3 июн в 09:00
$322 за всё до 5 чел.
Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
Пешая
Поезд маглев
8 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
Прогуляться от древнего Китая до футуристического мегаполиса и понять город-контраст
Начало: У метро «Сад Юй Юань»
Завтра в 12:00
29 мая в 12:00
$424 за всё до 5 чел.
Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
Пешая
Поезд маглев
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
Познакомиться с французской концессией и посетить магазины-музеи современного искусства
Начало: В бывшей французской концессии
Завтра в 11:00
29 мая в 13:00
$283 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шанхае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шанхае
-14%
до 10 июня
$60 за человека