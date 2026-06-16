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мы решили провести свой первый день с экскурсоводом Гиляной и ни разу об этом не пожалели. Рекомендуем всем однозначно! Гиляна — профессионал, прекрасно владеющий словом, влюбленная в Китай и его культуру. Три часа прогулки по городу пролетели незаметно, и мы мягко погрузились в атмосферу многоликого Шанхая. Гиляна провела нас по интересным уголкам города, рассказала об их метаморфозах, обращала внимание на архитектурные особенности, которые сложно было бы оценить без исторических вводных. Мы узнали много нового о культуре и традициях китайского народа и шанхайцев в частности. Получив от Гиляны правильные ориентиры, нам было очень легко и интересно провести все последующие четыре дня в Шанхае. Наш отпуск прошел отлично, за что огромное спасибо удивительной и прекрасной Гиляне!