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до 4 чел.
Первый раз в Шанхае: увидеть и понять город
Не ограничиваться одной особенностью города, а погрузиться в его многоликость
Начало: У станции метро «Храм Цзинань»
Завтра в 10:00
28 июн в 10:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
От роскошных особняков до тихих каналов, где время остановилось
Начало: У метро Peoples square
17 авг в 10:00
19 авг в 10:00
$253 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая архитектура Шанхая: полный обзор
Погрузиться в прошлое и настоящее города, открывая его кварталы, здания и нетуристические уголки
1 июл в 10:00
4 июл в 10:00
$880 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Были с сыном 10 лет на прогулке с Ксенией. Благодарна гиду за легкость беседы, полные ответы на возникающие вопросы, удачные
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И
Попросили Гиляну немного изменить экскурсию, взяв из нескольких ее экскурсий самое интересное для нас, она любезно согласилась. Удалось охватить французское,
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Экскурсия была насыщенной: за три часа увидела многое: и улочки старой франции с могучими платанами и многолюдный колоритный китайский "арбат",
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легкая, информативная экскурсия, красивые локации, время пролетело незаметно,
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А
интересная экскурсия, нетривиальный подход! было интересно и детям, и взрослым! спасибо Гиляне!
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П
Экскурсия очень познавательная, рекомендую всем. Интересная информация. Много отличных фотолокаций.
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Наше путешествие в Шанхай совпало с праздничными днями в Китае, и чтобы не потеряться в суете незнакомого и многолюдного города,
+1
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В
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось!) Гид всегда поможет в любых вопросах!)
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Е
Гиляна очень позитивный и приятный в общении человек. Мы впервые в Шанхае, и такие прогулки - лучшее, что нужно для
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Г
Нам всё очень понравилось, Валерия не только провела для нас экскурсию, но и помогла решить наши сложности, это очень ценно.
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Всего 15 отзывов в Шанхае в категории "Народная площадь"
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Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Народная площадь»
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Сейчас в Шанхае в категории "Народная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 880. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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