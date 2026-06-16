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Народная площадь – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Народная площадь» в Шанхае на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Первый раз в Шанхае: увидеть и понять город
Пешая
3 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Первый раз в Шанхае: увидеть и понять город
Не ограничиваться одной особенностью города, а погрузиться в его многоликость
Начало: У станции метро «Храм Цзинань»
Завтра в 10:00
28 июн в 10:00
$70 за человека
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
Пешая
Поезд маглев
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
От роскошных особняков до тихих каналов, где время остановилось
Начало: У метро Peoples square
17 авг в 10:00
19 авг в 10:00
$253 за всё до 3 чел.
Историческая архитектура Шанхая: полный обзор
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая архитектура Шанхая: полный обзор
Погрузиться в прошлое и настоящее города, открывая его кварталы, здания и нетуристические уголки
1 июл в 10:00
4 июл в 10:00
$880 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Первый раз в Шанхае: увидеть и понять город
Были с сыном 10 лет на прогулке с Ксенией. Благодарна гиду за легкость беседы, полные ответы на возникающие вопросы, удачные
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фото (не смотря на дождь) Этот маршрут демонстрирует контрасты Шанхая, а рассказ Ксении позволяет понять китайцев (их поведение, мысли) Искренне советую этот вариант для прогулок по Шанхаю!

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И
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
Попросили Гиляну немного изменить экскурсию, взяв из нескольких ее экскурсий самое интересное для нас, она любезно согласилась. Удалось охватить французское,
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английское и американское колониальное наследие Шанхая. Во многих знаковых местах смогли побывать и внутри с их потрясающими интерьерами и мини-музеями. Гиляна общительный, эрудированный и тактичный гид. Отдельная благодарность за дополнительные рекомендации, составленные Гиляной, по интересным местам Шанхая. После ее экскурсии изучать самостоятельно Шанхай было намного проще.

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Галия
Первый раз в Шанхае: увидеть и понять город
Экскурсия была насыщенной: за три часа увидела многое: и улочки старой франции с могучими платанами и многолюдный колоритный китайский "арбат",
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отдохнули на набережной реки Хуанпу. Узнала о китайской "культуре"и религиях китая, и стало понятно своеобразие народа. Очень интересный рассказчик гид Ксения, которая много знает и поэтому с ней интересно и которая старалась поддержать и помочь неопытной туристке. Спасибо ей за все.

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ЕЛЕНА
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
легкая, информативная экскурсия, красивые локации, время пролетело незаметно,
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А
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
интересная экскурсия, нетривиальный подход! было интересно и детям, и взрослым! спасибо Гиляне!
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П
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
Экскурсия очень познавательная, рекомендую всем. Интересная информация. Много отличных фотолокаций.
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Елена
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
Наше путешествие в Шанхай совпало с праздничными днями в Китае, и чтобы не потеряться в суете незнакомого и многолюдного города,
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мы решили провести свой первый день с экскурсоводом Гиляной и ни разу об этом не пожалели. Рекомендуем всем однозначно! Гиляна — профессионал, прекрасно владеющий словом, влюбленная в Китай и его культуру. Три часа прогулки по городу пролетели незаметно, и мы мягко погрузились в атмосферу многоликого Шанхая. Гиляна провела нас по интересным уголкам города, рассказала об их метаморфозах, обращала внимание на архитектурные особенности, которые сложно было бы оценить без исторических вводных. Мы узнали много нового о культуре и традициях китайского народа и шанхайцев в частности. Получив от Гиляны правильные ориентиры, нам было очень легко и интересно провести все последующие четыре дня в Шанхае. Наш отпуск прошел отлично, за что огромное спасибо удивительной и прекрасной Гиляне!

Наше путешествие в Шанхай совпало с праздничными днями в Китае, и чтобы не потеряться в суете
Наше путешествие в Шанхай совпало с праздничными днями в Китае, и чтобы не потеряться в суете
Наше путешествие в Шанхай совпало с праздничными днями в Китае, и чтобы не потеряться в суете
Наше путешествие в Шанхай совпало с праздничными днями в Китае, и чтобы не потеряться в суете+1
Наше путешествие в Шанхай совпало с праздничными днями в Китае, и чтобы не потеряться в суете
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В
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось!) Гид всегда поможет в любых вопросах!)
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось!) Гид всегда поможет в любых вопросах!)
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось!) Гид всегда поможет в любых вопросах!)
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Е
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
Гиляна очень позитивный и приятный в общении человек. Мы впервые в Шанхае, и такие прогулки - лучшее, что нужно для
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первого знакомства с городом. Смешение исторических эпох в архитектуре, связанные с этим интересные истории, уютные районы, модные локации, места, где вкусно поесть, - всего понемногу, легко и с планами посмотреть/изучить подробнее. Очень рекомендуем!

Гиляна очень позитивный и приятный в общении человек. Мы впервые в Шанхае, и такие прогулки -
Гиляна очень позитивный и приятный в общении человек. Мы впервые в Шанхае, и такие прогулки -
Гиляна очень позитивный и приятный в общении человек. Мы впервые в Шанхае, и такие прогулки -
Гиляна очень позитивный и приятный в общении человек. Мы впервые в Шанхае, и такие прогулки -
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Г
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
Нам всё очень понравилось, Валерия не только провела для нас экскурсию, но и помогла решить наши сложности, это очень ценно.
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Сама экскурсия насыщенная, информативная. Со мной двое детей 13 и 11 лет, остались довольны, информация подавалась не скучно, понятно, интересно, это очень важно. Спасибо огромное!

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Всего 15 отзывов в Шанхае в категории "Народная площадь"

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Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Народная площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Первый раз в Шанхае: увидеть и понять город;
  2. Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной;
  3. Историческая архитектура Шанхая: полный обзор.
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная Вайтань (Бунд);
  2. Сад Юй Юань;
  3. Телебашня "Восточная жемчужина";
  4. Набережная;
  5. Шанхайская башня;
  6. Город на воде Чжуцзяцзяо;
  7. Торговая улица Нанкин-Роуд;
  8. Старая улица Чэнхуанмяо;
  9. Шанхайский всемирный финансовый центр;
  10. Храм Цзинань.
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июне 2026
Сейчас в Шанхае в категории "Народная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 880. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Народная площадь», 15 ⭐ отзывов, цены от $70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август