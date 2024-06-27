2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рига проездом
Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно
24 окт в 06:30
25 окт в 06:30
€85 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия в Риге: погружение в историю за несколько часов
Используйте каждую минуту в Риге с пользой: встреча в аэропорту, экскурсия по Старому городу и возвращение
Начало: Аэропорт или по выбору путешественника
«В предложении указано время с учётом трансфера из/в аэропорт»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 5 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Риге
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
€39 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения27 июня 2024Была в Риге проездом 26 июня. Между самолетом и автобусом на Санкт-Петербург было 7 часов,поэтому искала такой формат экскурсии, чтобы
- ЕЕкатерина3 мая 2024Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Риге в октябре 2024
Сейчас в Риге в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 85. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Трансфер», 34 ⭐ отзыва, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь