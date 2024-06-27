Трансфер в Риге

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Риге на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Рига проездом
На машине
33 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рига проездом
Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно
24 окт в 06:30
25 окт в 06:30
85 за всё до 4 чел.
Рига проездом: экспресс-экскурсия
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия в Риге: погружение в историю за несколько часов
Используйте каждую минуту в Риге с пользой: встреча в аэропорту, экскурсия по Старому городу и возвращение
Начало: Аэропорт или по выбору путешественника
«В предложении указано время с учётом трансфера из/в аэропорт»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Риге
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Риге
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
39 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    27 июня 2024
    Рига проездом
    Была в Риге проездом 26 июня. Между самолетом и автобусом на Санкт-Петербург было 7 часов,поэтому искала такой формат экскурсии, чтобы
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    забрали в аэропорту, показали Ригу и в назначенное время привезли на автовокзал. Игорь и его экскурсия "Рига проездом" мне подошли идеально. Игорь очень интересный собеседник и хороший водитель. Мы успели съездить на побережье Юрмалы и погуляли по старой Риге. Очень удобный формат для тех, кто в Риге проездом и хочет познакомиться с прекрасной Ригой.

  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Рига проездом
    Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рига проездом
  2. Рига проездом: экспресс-экскурсия
  3. Выгодный трансфер в Риге
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домская площадь
  6. Турайда
  7. Домской Собор
  8. Пороховая башня
  9. Рундальский дворец
  10. Видземская Швейцария
Сколько стоит экскурсия по Риге в октябре 2024
Сейчас в Риге в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 85. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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