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забрали в аэропорту, показали Ригу и в назначенное время привезли на автовокзал. Игорь и его экскурсия "Рига проездом" мне подошли идеально. Игорь очень интересный собеседник и хороший водитель. Мы успели съездить на побережье Юрмалы и погуляли по старой Риге. Очень удобный формат для тех, кто в Риге проездом и хочет познакомиться с прекрасной Ригой.