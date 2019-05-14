5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Этнографическое путешествие в мир берберов с погружением в культуру

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Путешествие по окрестностям Марракеша — встреча с совершенно иной, нежели в городах, культурой, о которой мы вам будем рассказывать.

И многое из этих рассказов, мы уверены, вас очень удивит! Здесь вы сможете сделать глиняный кувшин, испечь хлеб, зайти в гости к местным жителям, разобраться, как работает водяная мельница, прокатиться на мулах или верблюдах, подняться к водопадам и разобраться, что из себя представляет современное африканское искусство.

А если хватит сил — навестите диких обезьян, обитающих возле местных водопадов.
От 240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Мы встретим вас у вашего отеля
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали

Что вас ожидает

Берберский рынок и местные жители
Мы поедем по очень живописной речной долине практически к самым заснеженным пикам. Заедем на настоящий кочевой берберский рынок (по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам) — здесь продается абсолютно все, что только может понадобиться жителю гор. Это не только очень любопытное, но и, порой, шокирующее зрелище. Вы узнаете, зачем нужно «посыпать голову пеплом» и кто выполняет функцию местного информационного агентства. Понаблюдаете, как работают местные «целители», сторитейлеры и цирюльники, с некоторыми из них даже познакомитесь. А если повезет, попробуете подковать ослика.

Мастер-классы, мир ароматических масел и секреты красоты
По пути заедем в очень симпатичный ботанический сад с множеством эндемичных растений. При желании, здесь можно поучаствовать в воркшопах по изготовлению хлеба, приготовлению берберского таджина, расписать руки хной, посмотреть, как производится аргановое масло или посетить берберский салон красоты — кстати, леди-берберы потрясающе выглядят даже глубоко за семьдесят лет:). А что может быть лучше для путешественника, чем сделать ванну для ног с массажем ароматическими маслами!

Быт, культура и традиции берберов
Вы побываете в настоящей глинобитной берберской деревушке и зайдете в бывший дом местного шейха. Сейчас здесь этнографический музей, и это огромное удовольствие — разглядывать невиданные предметы быта и пытаться угадать их предназначение. Деревня эта славится своими гончарами. Почему бы и вам не попробовать поработать в мастерской? А заодно поговорим об истории этого древнего народа, о его традициях, верованиях и культуре и о том, почему такого народа «не существует». А еще мы расскажем настоящую детективную историю про берберскую письменность. Спустившись к живописной горной речке, заглянем в гости в берберскую семью. В этом доме сохранилась единственная в долине работающая водяная мельница, которая и обеспечивает мукой все окрестности. А потом, если не побоитесь:), устроим фотосессию на подвесных раскачивающихся мостиках.

Водопады и обед на берегу горной реки
Возле живописного каскада водопадов вы встретите диких обезьян — с ними тоже связаны удивительнейшие истории. По дороге посмотрите, как из алебастра создается тончайшее кружево резьбы, украшающей марокканские дворцы и мечети. Если вы вдруг почувствуете в себе талант резчика, можно попробовать создать и свой собственный шедевр. После подъема на водопады непременно надо пообедать прямо на берегу горной реки. Если будет жарко, столик для нас поставят прямо в воду! Или можем подняться в великолепный ресторан в старинной глинобитной берберской крепости. Обед накроют в саду с великолепным видом на Атласские горы и прилепившиеся к их склонам деревушки и террасные сады.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Трансфер — 130 евро.
  • Cад современной африканской скульптуры — 12 евро/чел
  • Мастер-класс по выпечке хлеба в берберской печи — 10 евро/чел
  • Воркшоп по берберской керамике — 7 евро/чел
  • Воркшоп по изготовлению арганового масла: 5 евро/чел
  • Еда и сувениры также оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию проводит команда гидов.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Мы встретим вас у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые, как и мы, влюблены в Марокко и готовы рассказывать об этой стране с утра до ночи. Подобный проект у нас уже два года успешно работает в Нидерландах. Мы любим находить необычные места, мастерские, дворики, граффити — все то, что обычно не замечают и пробегают мимо. Поэтому мы знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Мы были бы рады показать вам все это, чтобы ваше путешествие превратилось в настоящую восточную сказку.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 мая 2019
Катерина, огромная благодарность за невероятно проведённый день в Вашей компании, за увлекательные истории из жизни берберов, яркие впечатления и фотографии в парке скульптур и на верблюдах, чудесные пейзажи и самый вкусный обед в горах. Мы наслаждались каждой минутой путешествия. Вы невероятный гид, самый лучший. Частичка сердца осталась в Марокко
22 апреля 2019
Путешествие в долину Урика было просто великолепным! Несмотря на то, что экскурсия заняла весь день, время пролетело очень быстро. Даже наша дочка (ей 6 дет и она не большой любитель экскурсий) была в восторге! Ещё бы, она сама сделала из глины пару чашечек в деревне берберов, покаталась на ослике и добралась сама по горам до водопада!:)
Ну а наш гид Хассан настолько очарователен, что после 2-х дней общения с ним казалось, что мы старые добрые друзья!:)
20 апреля 2019
Очень хорошая экскурсия. Гид Хасан очень интересный рассказчик с чувством юмора. Всегда идёт на встречу. Нам было очень комфортно.
20 апреля 2019
Это была лучшая экскурсия! Экскурсовод полностью подстроилась под нас и показала нам все самое лучшее. Катя - отличный и эрудированный рассказчик, она знает и любит Марокко, его культуру и особенности. Готовы рекомендовать не всем!!!
19 февраля 2019
Конечно же 5 звёзд! Хассан отличный гид, уникальный и интересный человек. С ним хочется общаться снова и снова. Маршрут тоже интересно составлен. Рекомендую, вы не пожалеете!

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