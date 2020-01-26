7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Покататься на мулах, узнать традиции древних поселений и посетить роскошный дворец

Иссам
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Иссам – ваш гид
Вы проведете день в окружении невероятного ландшафта, улыбчивых жителей Атласской местности и старинных марокканских деревушек.

Я расскажу о том, что помогает берберам выживать и сохранять оптимизм в тяжелых горных условиях, о зарождении и развитии их традиций.

Вы оседлаете мула, попробуете национальную кухню и вкуснейший чай и погуляете по знаменитому дворцу.

Марокканские горные просторы покорят вас красотой, радушием и сюрреалистичным пейзажем!
От 240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов

Что вас ожидает

Катание на мулах и знакомство с берберами
Вы посетите традиционную деревню берберов, коренного населения Марокко, познакомитесь с их традициями и обычаями, а также понаблюдаете за жизненным укладом. Вас ждут радушный прием, вкусный обед с прекрасным видом, традиционное чаепитие и, конечно, непринужденное общение и рассказы этого гостеприимного народа, которые я с радостью переведу для вас. Чтобы добраться до берберской деревни, вы совершите путешествие на мулах, которое запомнится экзотическим колоритом. Вокруг будут простираться Атласские горы, поля и древние таинственные поселения. Вы отдалитесь от привычной действительности и попадете в неизведанный мир, в котором я с удовольствием выступлю в качестве вашего друга и проводника.

Роскошь знаменитого дворца
Далее отправимся в прекрасный берберский дворец «Касба Тамадот», построенный в 1940 году. Он расположен всего в часе езды от Марракеша в сказочно красивом уголке у подножия Атласских гор. Сейчас во дворце находится один из самых дорогих марокканских отелей, принадлежащий эксцентричному английскому магнату, сэру Ричарду Брэнсону. Я расскажу, что означает название дворца, как команда Брэнсона обучала местных жителей из соседней маленькой деревни, чтобы обеспечить обслуживание гостей на высшем уровне, и как связан с историей отеля итальянский коллекционер и архитектор Лучано Темпо. Вы увидите традиционную марокканскую мебель и великолепные предметы антиквариата, которыми украшен дворец. А еще, по желанию, выпьете чай или бокал вина на террасе с потрясающим видом на окружающие горы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном кондиционированном автомобиле.
  • Катание на мулах, обед и чаепитие в берберской деревне включены в стоимость экскурсии.
  • Напитки в отеле Kasbah Tamadot не включены в стоимость экскурсии.
Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Иссам
Иссам
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Иссам, я лицензированный русскоговорящий гид по Марокко. А еще очень позитивный и веселый человек, так что на моих экскурсиях вы точно не соскучитесь. Я предлагаю только увлекательные и действительно познавательные маршруты, на которых рассказываю историю страны и факты из реальной жизни не занудным, а дружеским, «человеческим» языком. До встречи в Марокко — месте, согретом солнцем, с неторопливым течением времени и приветливыми местными жителями!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 января 2020
Экскурсия очень интересная и содержательная, позволяющая изнутри увидеть жизнь современных берберских поселений. Незабываемый опыт. Одно из самых потрясающих впечатлений о стране.
21 ноября 2019
Всем рекомендуем прекрасного гида Иссама!
Мы отлично провели время, узнали и увидели много интересного! Прекрасный человек, профессионал с большой буквы и интересный рассказчик! Мы побывали в восточной сказке!
19 ноября 2019
Экскурсия чудесная, Иссам знает материал, интересно рассказывает. Побывали в настоящем доме берберов, не у ряженых; очень вкусный обед с национальной кухней.
21 октября 2019
Пунктуальный, надежный и очень обаятельный гид! Вышел далеко за границы экскурсии, помогал все дни, помогал с трансферами и шопингом.
Очень искренний и добрый человек!
Действительно сделал все, чтобы мы прочувствовали Марокко всем сердцем!
25 августа 2019
Мы начинали знакомство с Марокко с Марракеша и по описанию-цене-владению русским-для двоих или очень небольшой группы итд мы остановились на этом варианте.
Достаточно долгая по длительности экскурсия пролетела очень быстро. Иссам отлично говорит по-русски, хороший собеседник и отличный гид.
Очень благодарны за массу впечатлений!
5 мая 2019
Большое спасибо Иссаму за великолепно проведённую экскурсию. 4 мая мы отправились в деревню берберов. Детям 10, 16 лет очень понравилось. Иссам коренной марокканец, русским владеет замечательно (учился в России) Мы узнали как раньше жили и чем занимались берберы, а еще увидели их современный быт. Приветливые хозяева показали как правильно готовить традиционный чай и накормили нас от души!
Отдельное спасибо водителю!
8 января 2019
Спасибо Иссаму за знакомство с Марокко! Отмечу хороший русский язык, тактичность и всегда позитивный настрой нашего гида. Узнали для себя много нового и интересного.

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