7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Катание на мулах и знакомство с берберами

Вы посетите традиционную деревню берберов, коренного населения Марокко, познакомитесь с их традициями и обычаями, а также понаблюдаете за жизненным укладом. Вас ждут радушный прием, вкусный обед с прекрасным видом, традиционное чаепитие и, конечно, непринужденное общение и рассказы этого гостеприимного народа, которые я с радостью переведу для вас. Чтобы добраться до берберской деревни, вы совершите путешествие на мулах, которое запомнится экзотическим колоритом. Вокруг будут простираться Атласские горы, поля и древние таинственные поселения. Вы отдалитесь от привычной действительности и попадете в неизведанный мир, в котором я с удовольствием выступлю в качестве вашего друга и проводника.

Роскошь знаменитого дворца

Далее отправимся в прекрасный берберский дворец «Касба Тамадот», построенный в 1940 году. Он расположен всего в часе езды от Марракеша в сказочно красивом уголке у подножия Атласских гор. Сейчас во дворце находится один из самых дорогих марокканских отелей, принадлежащий эксцентричному английскому магнату, сэру Ричарду Брэнсону. Я расскажу, что означает название дворца, как команда Брэнсона обучала местных жителей из соседней маленькой деревни, чтобы обеспечить обслуживание гостей на высшем уровне, и как связан с историей отеля итальянский коллекционер и архитектор Лучано Темпо. Вы увидите традиционную марокканскую мебель и великолепные предметы антиквариата, которыми украшен дворец. А еще, по желанию, выпьете чай или бокал вина на террасе с потрясающим видом на окружающие горы.