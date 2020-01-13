5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Волшебный сад Мажорель

Вы посетите знаменитый сад Мажорель, который раскинулся между новым городом и старинными мусульманскими кварталами. Я расскажу историю основателя сада, французского художника Жака Мажореля, который приехал в Марокко в далеком 1919 году. Вы узнаете, почему его дом выкрашен в насыщенный синий цвет и другие интересные факты. А еще увидите великолепные растения, которые художник привозил со всего света: деревья и цветы из Южной Африки, кактусы из Мексики, лотосы из Китая. Я раскрою секрет, как связаны сады Мажорель с именем знаменитого кутюрье Ив Сен-Лорана, и покажу вам главные достопримечательности сада: беседку в марокканском стиле, бамбуковую аллею, цветные вазы из обожженной глины, небольшой пруд и мавританскую виллу.

Прогулка по старинной Медине

Вы посетите дворец Бахия — один из самых величественных и красивых дворцов Марракеша. Я расскажу, для кого и по чьему приказу он был построен. А еще вы узнаете, почему его называют «Дворец красавицы». Далее я покажу мечеть Кутубия — самый ранний из минаретов эпохи Альмохадов, символ и архитектурный эталон города. В завершение вы погуляете по узким улочкам Старого города, посетите традиционный арабский рынок и знаменитую площадь Джамаа-эль-Фна, где насладитесь уникальной атмосферой, которую создают местные танцоры, акробаты, дрессированные обезьянки, гадалки и заклинатели змей.