5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная обзорная экскурсия по сказочному городу

Мохамед
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Мохамед – представитель гидов
Приглашаю погулять по загадочному Марракешу и посетить его главные достопримечательности: сад Мажорель во французском стиле, изысканный дворец Бахия, оживленную площадь Джамаа-эль-Фна и таинственные кварталы старейшей части города Медины.

Я расскажу о традициях и культурных особенностях Марокко, историю страны и главных городов.

А еще помогу понять менталитет местных жителей.

Надеюсь, вы полюбите Марракеш так же, как люблю его я!
От 176 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Марракеш — первое свидание
Марракеш — первое свидание

Что вас ожидает

Волшебный сад Мажорель
Вы посетите знаменитый сад Мажорель, который раскинулся между новым городом и старинными мусульманскими кварталами. Я расскажу историю основателя сада, французского художника Жака Мажореля, который приехал в Марокко в далеком 1919 году. Вы узнаете, почему его дом выкрашен в насыщенный синий цвет и другие интересные факты. А еще увидите великолепные растения, которые художник привозил со всего света: деревья и цветы из Южной Африки, кактусы из Мексики, лотосы из Китая. Я раскрою секрет, как связаны сады Мажорель с именем знаменитого кутюрье Ив Сен-Лорана, и покажу вам главные достопримечательности сада: беседку в марокканском стиле, бамбуковую аллею, цветные вазы из обожженной глины, небольшой пруд и мавританскую виллу.

Прогулка по старинной Медине
Вы посетите дворец Бахия — один из самых величественных и красивых дворцов Марракеша. Я расскажу, для кого и по чьему приказу он был построен. А еще вы узнаете, почему его называют «Дворец красавицы». Далее я покажу мечеть Кутубия — самый ранний из минаретов эпохи Альмохадов, символ и архитектурный эталон города. В завершение вы погуляете по узким улочкам Старого города, посетите традиционный арабский рынок и знаменитую площадь Джамаа-эль-Фна, где насладитесь уникальной атмосферой, которую создают местные танцоры, акробаты, дрессированные обезьянки, гадалки и заклинатели змей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, транспортные расходы включены в стоимость
  • Отдельно оплачиваются: напитки и еда, а также входные билеты (сад Мажорель — 7 евро, дворец Бахия — 7 евро)
Марракеш — первое свидание
Марракеш — первое свидание
Марракеш — первое свидание
Марракеш — первое свидание
Марракеш — первое свидание
Марракеш — первое свидание
Марракеш — первое свидание
Марракеш — первое свидание
Марракеш — первое свидание
Марракеш — первое свидание
Марракеш — первое свидание
Марракеш — первое свидание
Марракеш — первое свидание
Марракеш — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мохамед
Мохамед
Дорогие путешественники, добро пожаловать в Марокко! Меня зовут Мохамед, я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов. Мы откроем для вас сказочный восточный мир и познакомим с историей и традициями страны, покажем многочисленные красоты и культовые достопримечательности!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Экскурсия Марракеш-первое свидание оставила незабываемые впечатления. Мы прогулялись по колоритным улочкам, посмотрели архитектуру. , узнали очень много из истории, из жизни местных жителей, побывали в берберской аптеке. Все было в том ключе и темпе, который нам очень подходит. Спасибо за интересную экскурсию.
20 ноября 2019
Мохамед прекрасный рассказчик, он познакомил нас с прекрасным городом Марракеш, открыл нам чудесную восточную сказку. Без гида было бы невозможно не заблудиться в бесконечных лабиринтах Медины. Без сомнения рекомендуем Мохамеда, как прекрасного гида.
19 сентября 2019
Хотите узнать больше о местном населении, прочувствовать местный колорит, тогда «Первое свидание» точно для вас.
Возможно это действительно станет свидание, как знать😉🤫
9 сентября 2019
Отличная экскурсия!!! На мой взгляд, гид в Марракеше просто необходим, особенно такой искренний и бескорыстный, как Слиман. Помимо исторической и познавательной части, он очень удачно проводит параллели между марокканской и российской действительностями, поскольку имеет опыт проживания в России. Поможет выдержать торговые баттлы на рынке и победить таксистов-прощелыг. Очень любит наших соотечественников и даже готов провести с вами больше запланированного времени. Чрезвычайно спокойный и уравновешенный человек. Спасибо ему большое, будем вспоминать с благодарностью.
29 июля 2019
Очень рада, что решилась заказать экскурсию с Мухаммедом! Благодаря этому прекрасному гиду мы не только познакомились с архитектурными и историческими фактами города, но и узнали о его культурных особенностях. С нашим гидом мы чувствовали себя в безопасности и смогли много посмеяться. А ещё, он гулял с нами дольше «положенного» времени и дал много дельных советов на следующие дни. В итоге, мы влюбились в Марракеш и надеемся вскоре вернуться назад!

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