Пальмовые рощи Марракеша - идеальное место, чтобы уйти от суеты и исследовать живописные окрестности Красного Города. Насладитесь впечатлениями о поездке на верблюдах 🐪 в течение часа через зеленые рощи и сельскую местность.

Во время этого двухчасового приключения вы проедете через близлежащие деревни, и у вас будет возможность испытать на себе традиционный образ жизни местных жителей.

По пути вы остановитесь на перерыв, чтобы расслабиться, насладиться вкусным марокканским чаем и проникнуться этой очаровательной атмосферой.

ВНИМАНИЕ! Сопровождающий говорит на английском и французском