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Марракеш: Поездка на верблюде по пальмовой роще с перерывом на чай

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TicketsS – Гид из Марракеша
За время экскурсии 🧭 вы успеете прокатиться на верблюдах 🐪 по пальмовой роще Марракеша.

Познакомиться с традиционным образом жизни в близлежащих деревнях.

Отдохнуть в доме местных жителей и попробовать чай в марокканском стиле.
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  • ⚙️Необычно и интересно

  • $21 за человека

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Марракеш: Поездка на верблюде по пальмовой роще с перерывом на чай
Марракеш: Поездка на верблюде по пальмовой роще с перерывом на чай

Что вы увидите

  • Пустыня Сахара
  • Пальмовая роща
Пальмовые рощи Марракеша - идеальное место, чтобы уйти от суеты и исследовать живописные окрестности Красного Города. Насладитесь впечатлениями о поездке на верблюдах 🐪 в течение часа через зеленые рощи и сельскую местность.
Во время этого двухчасового приключения вы проедете через близлежащие деревни, и у вас будет возможность испытать на себе традиционный образ жизни местных жителей.
По пути вы остановитесь на перерыв, чтобы расслабиться, насладиться вкусным марокканским чаем и проникнуться этой очаровательной атмосферой.
ВНИМАНИЕ! Сопровождающий говорит на английском и французском
Что входит
  • Напиток (мятный чай).
  • Поездка на верблюдах.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Трансфер от отеля в Марракеше.
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля в Марракеше.
Марракеш: Поездка на верблюде по пальмовой роще с перерывом на чай
Марракеш: Поездка на верблюде по пальмовой роще с перерывом на чай

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