Пальмовые рощи Марракеша - идеальное место, чтобы уйти от суеты и исследовать живописные окрестности Красного Города. Насладитесь впечатлениями о поездке на верблюдах 🐪 в течение часа через зеленые рощи и сельскую местность.
Во время этого двухчасового приключения вы проедете через близлежащие деревни, и у вас будет возможность испытать на себе традиционный образ жизни местных жителей.
По пути вы остановитесь на перерыв, чтобы расслабиться, насладиться вкусным марокканским чаем и проникнуться этой очаровательной атмосферой.
ВНИМАНИЕ! Сопровождающий говорит на английском и французском
Что входит
Напиток (мятный чай).
Поездка на верблюдах.
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Трансфер от отеля в Марракеше.
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля в Марракеше.
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