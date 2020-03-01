Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Лабиринты Марракеша с неба

Ранним утром мы заберем вас из отеля и отправимся в пальмовую рощу неподалеку от города. Пока вы будете пить марокканский мятный чай, сок или кофе с круассанами, воздушный шар подготовят к полету. Впрочем, и вы в этом процессе можете поучаствовать — и почувствовать себя завзятыми воздухоплавателями.

Как минимум час вы проведете в небе, встречая восход солнца и любуясь открывающимися видами. Воздушный шар может летать одинаково хорошо на высоте и в один, и в тысячу метров. На какую точку поднимемся мы с вами? Это, конечно, зависит от погоды. Но в первую очередь — от мужества участников!

Аутентичный завтрак и верблюды

После приземления каждый получит летный сертификат. А потом в красочном шатре кочевников у вас будет настоящий берберский или же европейский завтрак. Заодно вы здесь рассмотрите удивительные предметы обихода, музыкальные инструменты и глинобитные колодцы, а также познакомитесь с козочками и примерите наряд туарегов.

Когда ваши впечатления от полёта улягутся, мы поедем к верблюдам: кто захочет, обязательно прокатится по пальмовой роще, а кто нет — пообщается с животными и сделает пару памятных кадров.

В конце мы отвезем вас обратно в отель.