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Ночное путешествие в Загору через пустыню Сахара из Уарзазата

TicketsS
TicketsS – Гид из Марракеша
В этом ночном путешествии из Уарзазата в пустыню Загора вы откроете для себя волшебные места, проведете ночь в типичном берберском шатре и насладитесь поездкой на верблюдах 🐪 на закате и восходе солнца.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $107 за человека

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Ночное путешествие в Загору через пустыню Сахара из Уарзазата
Ночное путешествие в Загору через пустыню Сахара из Уарзазата

Что вы увидите

  • Город Тингхир
  • Долина Драа
  • Загора
  • Атласские горы
Начните свой тур в 11:00 из Уарзазата, чтобы добраться до пустыни Загора по дороге в Тингхир. Посетите город 🏙️ Тингхир в центре одного из самых красивых 🤩 оазисов на юге Марокко. Посмотрите на пышные пальмы 🌴, которые раскинулись примерно на 48 км вдоль Вади-Тодхи.
Остановитесь на дороге 1000 Kasbah, посетите старые здания и настоящие берберские деревни. Побывайте в Долине Драа - настоящий оазис с пальмами и крепостями в безжизненной марроканской пустыне.
В Загора, вы успеете полюбоваться закатом в течение часа езды на верблюде 🐪. Наслаждайтесь отличной закуской в ​​кемпинге под звездами. Ранним утром попробуйте типичный загорский завтрак и насладитесь прогулкой на верблюдах на рассвете через дюны, прежде чем отправиться обратно в Уарзазат через высокие Атласские горы ⛰️ выезд осуществляется из города Уарзазат
Обратите внимание! Сопровождающий говорит на английском языке
Что входит
  • Прогулки на верблюдах
  • Ужин и завтрак
  • Размещение на одну ночь в берберском шатре
  • Трансфер от/до вашего отеля в городе Уарзазат
Что не входит
  • Обед
Начало
🚩 Трансфер из отеля или другого места в Уарзазате.
Место завершения
🏁 Трансфер до вашего отеля в Уарзазате.
Ночное путешествие в Загору через пустыню Сахара из Уарзазата
Ночное путешествие в Загору через пустыню Сахара из Уарзазата

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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