Начните свой тур в 11:00 из Уарзазата, чтобы добраться до пустыни Загора по дороге в Тингхир. Посетите город 🏙️ Тингхир в центре одного из самых красивых 🤩 оазисов на юге Марокко. Посмотрите на пышные пальмы 🌴, которые раскинулись примерно на 48 км вдоль Вади-Тодхи.

Остановитесь на дороге 1000 Kasbah, посетите старые здания и настоящие берберские деревни. Побывайте в Долине Драа - настоящий оазис с пальмами и крепостями в безжизненной марроканской пустыне.

В Загора, вы успеете полюбоваться закатом в течение часа езды на верблюде 🐪. Наслаждайтесь отличной закуской в ​​кемпинге под звездами. Ранним утром попробуйте типичный загорский завтрак и насладитесь прогулкой на верблюдах на рассвете через дюны, прежде чем отправиться обратно в Уарзазат через высокие Атласские горы ⛰️ выезд осуществляется из города Уарзазат

Обратите внимание! Сопровождающий говорит на английском языке