  1. Марокко
  2. Экскурсии

Приключение в Марракеше на квадроциклах: пустыня, как на ладоне

TicketsS
TicketsS – Гид из Марракеша
Приглашаем вас присоединиться к нам в этом удивительном путешествии по самой большой пустыни в мире – пустыне Сахара.

Вы будете передвигаться на квадроциклах по Сахаре, заезжать в аутентичные берберские деревни, исследовать пальмовые рощи и конечно заглядывать в гости к местным жителям на традиционный марокканский чай.

Сопровождающий гид говорит на английском, французском и арабском языках.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $33 за человека

    Заказать экскурсию
Приключение в Марракеше на квадроциклах: пустыня, как на ладоне
Приключение в Марракеше на квадроциклах: пустыня, как на ладоне

Что вы увидите

  • Пальмовая рощу Марракеша
  • Пустыня Сахара
  • Виды на Атласские горы
Это захватывающее приключение обещает самый безопасный, но и самый драйвовый тур по лучшим местам знаменитой пустыни. Вы познакомитесь с пустыней Сахара, которая известна своим красивым освещением. Объединив историю 📖 и увлекательную природу этой удивительной среды, этот тур был специально спланирован, чтобы помочь вам избавиться от суеты повседневной жизни.
В 30 минутах от центра Марракеша, путешествуя с нами, вы насладитесь марокканской реальностью - гостеприимными местными жителями и окружающими просторами. Прокатитесь по живописному маршруту с прекрасными видами на Атласские горы ⛰️ время этого тура мы сделаем остановку в маленькой деревушке, чтобы размять ноги, попить горячий чай и насладиться гостеприимством берберов. На этом этапе гиды с удовольствием покажут вам лучшие треки и интересные места в этом районе.
По запросу эта семейная экскурсия ⛳ на полдня также может быть адаптирована к вам и вашим вкусам, вечеринки с друзьями, исследование и приключение. Мы также подробно проведем инструктаж по оборудованию и вождению квадроциклов, чтобы обеспечить максимальную безопасность во время поездок.
Вы получите незабываемые впечатления в сопровождении опытной команды гида и вооружившись их подробными знаниями 🎓 о местности, первоклассным обслуживанием и полной надежности нашего оборудования!

ВНИМАНИЕ! Сопровождающий гид говорит на английском, французском и арабском языках. :

    Что входит
    • Трансфер из отеля или другого места
    • Шлем и защитные очки
    • Чай в местных домах
    • 2 часа езды на квадроциклах
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало
    🚩 Услуга трансфера из вашего отеля или другого места
    Место завершения
    🏁 по договоренности
    Приключение в Марракеше на квадроциклах: пустыня, как на ладоне
    Приключение в Марракеше на квадроциклах: пустыня, как на ладоне

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    TicketsS
    TicketsS
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    TicketsS проводит ещё 3 экскурсии

    Ночное путешествие в Загору через пустыню Сахара из Уарзазата
    $107
    48 часов
    Ночное путешествие в Загору через пустыню Сахара из Уарзазата
    Марракеш: тур на квадроцикле через пустыню и пальмовую рощу
    $45
    3 часа
    Марракеш: тур на квадроцикле через пустыню и пальмовую рощу
    Марракеш: Поездка на верблюде по пальмовой роще с перерывом на чай
    $21
    2 часа
    Марракеш: Поездка на верблюде по пальмовой роще с перерывом на чай

    Еще несколько необычных экскурсий в Марракеше

    Марракеш для своих. Тайны старого города
    От 156
    3.5 часа
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    40 отзывов
    Колоритные базары, королевские дворцы и шумные площади
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    От 240
    7 часов
    Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
    8 отзывов
    Покататься на мулах, узнать традиции древних поселений и посетить роскошный дворец
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    $156
    3.5 часа
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    8 отзывов
    Из Марракеша в долину Урика. Королевство, о котором вы не знали
    $240
    8 часов
    Из Марракеша в долину Урика. Королевство, о котором вы не знали
    6 отзывов
    Все богатства Марракеша
    145
    4 часа
    Все богатства Марракеша
    5 отзывов
    Главные достопримечательности и тайные уголки волшебного города на обзорной экскурсии
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    От 240
    8 часов
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    5 отзывов
    Этнографическое путешествие в мир берберов с погружением в культуру