Это захватывающее приключение обещает самый безопасный, но и самый драйвовый тур по лучшим местам знаменитой пустыни. Вы познакомитесь с пустыней Сахара, которая известна своим красивым освещением. Объединив историю 📖 и увлекательную природу этой удивительной среды, этот тур был специально спланирован, чтобы помочь вам избавиться от суеты повседневной жизни.

В 30 минутах от центра Марракеша, путешествуя с нами, вы насладитесь марокканской реальностью - гостеприимными местными жителями и окружающими просторами. Прокатитесь по живописному маршруту с прекрасными видами на Атласские горы ⛰️ время этого тура мы сделаем остановку в маленькой деревушке, чтобы размять ноги, попить горячий чай и насладиться гостеприимством берберов. На этом этапе гиды с удовольствием покажут вам лучшие треки и интересные места в этом районе.

По запросу эта семейная экскурсия ⛳ на полдня также может быть адаптирована к вам и вашим вкусам, вечеринки с друзьями, исследование и приключение. Мы также подробно проведем инструктаж по оборудованию и вождению квадроциклов, чтобы обеспечить максимальную безопасность во время поездок.

Вы получите незабываемые впечатления в сопровождении опытной команды гида и вооружившись их подробными знаниями 🎓 о местности, первоклассным обслуживанием и полной надежности нашего оборудования!

ВНИМАНИЕ! Сопровождающий гид говорит на английском, французском и арабском языках. :