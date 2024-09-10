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1 чел. По популярности 8 часов Водная прогулка Водная прогулка в Канкуне Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления Начало: В лобби вашего отеля Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00 $ 260 за человека На автобусе 13 часов Групповая до 19 чел. Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас Начало: В лобби вашего отеля Расписание: в понедельник в 04:30 $ 240 за человека На машине 13 часов Индивидуальная Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона от $ 700 за человека Другие экскурсии Канкуна

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «На Рождество»

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