8 часов
Водная прогулка
Водная прогулка в Канкуне
Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
10 сен в 08:00
12 сен в 08:00
$260 за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:30
Завтра в 04:30
16 сен в 04:30
$240 за человека
13 часов
Индивидуальная
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от $700 за человека
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