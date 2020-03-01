Ruslan проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Акумаль, или «место где живут черепахи»

Так с майянского языка переводится название бухты, где обитают морские черепахи вида Tortuga verde. В этом живописном месте вы проведете время за снорклингом, купанием в лазурных водах гавани и отдыхом на пляже с белоснежным мягким песком. В подводном путешествии рассмотрите кроме самих черепах множество тропических рыб, кораллы всех мыслимых видов — и оцените в полной мере богатство второго по величине кораллового рифа в мире. Во время снорклинга вас будет сопровождать специалист, который поможет не упустить самые интересные и красивые эпизоды подводной жизни Карибов.

Экологический парк Танка — побывать в деревне майя

Здесь вы встретите не так много путешественников, как в других популярных местах Юкатана, поэтому красота и аутентичность парка предстанут в максимально естественном виде. Вы посетите майянскую деревню и познакомитесь с бережно сохраненными традициями быта и культурой народа. Побываете в трех сенотах, где послушаете о древних сакральных легендах, а при желании — искупаетесь в магических водоемах и проплывете на каное. Кроме того, на территории комплекса вы сможете прыгнуть с тарзанки и полетать на зиплайнах.

🥘 В программе также будет настоящий майянский обед и дегустация органической текилы.