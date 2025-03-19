Окунитесь в атмосферу Абу-Даби на экскурсии в мини группе.
Вас ждут величественная мечеть шейха Зайда, роскошный отель Emirates Palace и президентский дворец Qasr Al Watan. Прогулка по набережной Корниш подарит живописные виды, а Лувр Абу-Даби впечатлит своей архитектурой. Посетите Дом семьи Авраама на острове Саадият. Каждая достопримечательность раскрывает уникальные грани арабской культуры и наследия. Бронируйте, чтобы насладиться роскошью и культурой
Вас ждут величественная мечеть шейха Зайда, роскошный отель Emirates Palace и президентский дворец Qasr Al Watan. Прогулка по набережной Корниш подарит живописные виды, а Лувр Абу-Даби впечатлит своей архитектурой. Посетите Дом семьи Авраама на острове Саадият. Каждая достопримечательность раскрывает уникальные грани арабской культуры и наследия. Бронируйте, чтобы насладиться роскошью и культурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в арабскую культуру
- 🏛️ Посещение уникальных достопримечательностей
- 🚶♂️ Прогулка в комфортном темпе
- 📸 Возможность сделать впечатляющие фото
- 👥 Общение в мини-группе
Что можно увидеть
- Мечеть шейха Зайда
- Отель Emirates Palace
- Дворец президента Qasr Al Watan
- Лувр Абу-Даби
- Набережная Абу-Даби Корниш
- Дом семьи Авраама
Описание экскурсии
Вас ожидает:
- Мечеть шейха Зайда — крупнейшая в Эмиратах, белоснежная и величественная, она поражает своими галереями, уникальными коврами, роскошными люстрами и мозаиками.
- Отель Emirates Palace — роскошный дворец-отель с изысканными залами и пальмовой аллеей, воплощающий арабскую культуру.
- Дворец президента Qasr Al Watan (или Дворец Отечества) — резиденция правителя, представляющая собой один из символов арабского наследия. Сейчас именно здесь проживает правитель со своей семьей.
- Лувр Абу-Даби — вы увидите удивительное архитектурное сооружение, крыша которого впечатляет своим дизайном. По желанию можно изучать экспозиции.
- Набережная Абу-Даби Корниш — живописный трёхкилометровый маршрут вдоль побережья, демонстрирующий красоту города.
- Дом семьи Авраама — межконфессиональный комплекс на острове Саадият, вдохновенный Документом о человеческом братстве. Важная информация: По понедельникам лувр музей не работает.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайда
- Отель Emirates Palace
- Дворец президента Qasr Al Watan (или Дворец Отечества)
- Лувр Абу-Даби
- Набережная Абу-Даби Корниш
- Дом семьи Авраама
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем Выбранном вами адреса
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
19 мар 2025
Прекрасная организация, гид отлично говорит на русском языке. Отвечает на все вопросы. Мы остались очень довольны. Рекомендуем данную фирму.
Т
Татьяна
29 дек 2024
Экскурсия была чудесный. За день проехали в комфортной машине все достопримечательности города. Причем по времени на остановках было тоже коммфотно. Не как в больших экскурсиях, когда дают 10-15 минут на локацию.
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