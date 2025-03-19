Экскурсия в мини группе по Абу-Даби

Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби! Посетите мечеть шейха Зайда, Emirates Palace и другие знаковые места в комфортной мини-группе
Окунитесь в атмосферу Абу-Даби на экскурсии в мини группе.

Вас ждут величественная мечеть шейха Зайда, роскошный отель Emirates Palace и президентский дворец Qasr Al Watan. Прогулка по набережной Корниш подарит живописные виды, а Лувр Абу-Даби впечатлит своей архитектурой. Посетите Дом семьи Авраама на острове Саадият. Каждая достопримечательность раскрывает уникальные грани арабской культуры и наследия. Бронируйте, чтобы насладиться роскошью и культурой
4
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в арабскую культуру
  • 🏛️ Посещение уникальных достопримечательностей
  • 🚶‍♂️ Прогулка в комфортном темпе
  • 📸 Возможность сделать впечатляющие фото
  • 👥 Общение в мини-группе
Экскурсия в мини группе по Абу-Даби
Экскурсия в мини группе по Абу-Даби
Экскурсия в мини группе по Абу-Даби
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Мечеть шейха Зайда
  • Отель Emirates Palace
  • Дворец президента Qasr Al Watan
  • Лувр Абу-Даби
  • Набережная Абу-Даби Корниш
  • Дом семьи Авраама

Описание экскурсии

Вас ожидает:

  • Мечеть шейха Зайда — крупнейшая в Эмиратах, белоснежная и величественная, она поражает своими галереями, уникальными коврами, роскошными люстрами и мозаиками.
  • Отель Emirates Palace — роскошный дворец-отель с изысканными залами и пальмовой аллеей, воплощающий арабскую культуру.
  • Дворец президента Qasr Al Watan (или Дворец Отечества) — резиденция правителя, представляющая собой один из символов арабского наследия. Сейчас именно здесь проживает правитель со своей семьей.
  • Лувр Абу-Даби — вы увидите удивительное архитектурное сооружение, крыша которого впечатляет своим дизайном. По желанию можно изучать экспозиции.
  • Набережная Абу-Даби Корниш — живописный трёхкилометровый маршрут вдоль побережья, демонстрирующий красоту города.
  • Дом семьи Авраама — межконфессиональный комплекс на острове Саадият, вдохновенный Документом о человеческом братстве. Важная информация: По понедельникам лувр музей не работает.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть шейха Зайда
  • Отель Emirates Palace
  • Дворец президента Qasr Al Watan (или Дворец Отечества)
  • Лувр Абу-Даби
  • Набережная Абу-Даби Корниш
  • Дом семьи Авраама
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем Выбранном вами адреса
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
19 мар 2025
Прекрасная организация, гид отлично говорит на русском языке. Отвечает на все вопросы. Мы остались очень довольны. Рекомендуем данную фирму.
Т
29 дек 2024
Экскурсия была чудесный. За день проехали в комфортной машине все достопримечательности города. Причем по времени на остановках было тоже коммфотно. Не как в больших экскурсиях, когда дают 10-15 минут на локацию.

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