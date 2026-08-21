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19%
Мини-группа
до 7 чел.
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
Начало: Ваш отель
«По следованию экскурсионного маршрута, вас ждут несколько остановок, где с наслаждением можно будет любоваться закатом, на фоне которого вы сможете сделать великолепные фотографии и видеосъемку»
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$37.30
$46 за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Из Аджмана: Сафари ранним утром - встречай свой день незабываемо
Начало: Ваш отель
«- Возможность сделать превосходные фотографии в пустыне»
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
23 авг в 06:00
$160 за всё до 6 чел.
Групповая
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана)
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«Вас ждут 45 минут драйва среди золотых песчаных дюн и остановка на яркие фотографии»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
23 авг в 15:00
$55 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Фотопрогулки»
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