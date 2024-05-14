За время 8-часовой экскурсии мы посетим самый богатый и удивительный эмират Абу-Даби. Здесь, на острове Саадият, вы увидите экстравагантный «музей без стен» — Лувр Абу-Даби, восхититесь современной футуристической архитектурой страны, проникнетесь культурой и религией в мечети шейха Зайда. Также вы узнаете много нового об истории ОАЭ и о том, за счет чего стране удалось достичь процветания.

От глубокой древности до наших дней

Мы начнем нашу экскурсию с музея Лувра Абу-Даби, который стал первым мультикультурным музеем Арабского мира. Его уникальная архитектура восхищает, позволяя окунуться в самые разные эпохи и культуры. Роскошный отель Emirates Palace поразит вас своей красотой и восхитительными интерьерами. Для его строительства было использовано около двух тонн золота и потрачено более трех миллиардов долларов. Здесь можно попробовать даже кофе с золотом и сделать фотографии на фоне известной башни Этихад. Посетим с вами Каср аль-Ватан — действующий президентский дворец, где вершится судьба всей страны. Проедем мимо падающей башни Капитал Гейт — уникального небоскреба, вошедшего в книгу рекордов Гиннесса, как здание с самым большим наклоном на 18 градусов. Кульминацией экскурсии станет посещение мечети Шейха Заида — самой большой в стране и одной из крупнейших в мире. Вы познакомитесь с религией и исламской культурой, а также увидите самый большой в мире ковер и хрустальную люстру, которая сделана из чистого золота и кристаллов Сваровски. Важно: Обратите внимание, по понедельникам музей Лувр Абу-Даби не работает.