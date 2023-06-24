Emirates Palace: роскошный отель с золотым кофе на экскурсии по Абу-Даби
Абу-Даби недаром считается самым богатым и колоритным эмиратом на Ближнем Востоке.
Во время экскурсии перед вами предстанет великолепное сочетание небоскребов, дворцов, музеев и зданий с уникальной архитектурой.
Нас ждет посещение крупнейшей в стране мечети и самого дорогого отеля в мире, и все это — на комфортабельном авто.
Во время экскурсии перед вами предстанет великолепное сочетание небоскребов, дворцов, музеев и зданий с уникальной архитектурой.
Нас ждет посещение крупнейшей в стране мечети и самого дорогого отеля в мире, и все это — на комфортабельном авто.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Лувр Абу-Даби
- Крепость Каср аль-Хосн
- Отель Emirates Palace
- Башня Этихад
- Дворец Каср аль-Ватан
- Башня Капитал Гейт
- Мечеть Шейха Заида
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
За время 8-часовой экскурсии мы посетим самый богатый и удивительный эмират Абу-Даби. Здесь, на острове Саадият, вы увидите экстравагантный «музей без стен» — Лувр Абу-Даби, восхититесь современной футуристической архитектурой страны, проникнетесь культурой и религией в мечети шейха Зайда, увидите самую старую крепость в Абу-Даби «Каср аль-Хосн», в которой несколько десятилетий находилась резиденция правящей династии. Также вы узнаете много нового об истории ОАЭ и о том, за счет чего стране удалось достичь процветания.
От глубокой древности до наших днейМы начнем нашу экскурсию с музея Лувра Абу-Даби, который стал первым мультикультурным музеем Арабского мира. Его уникальная архитектура восхищает, позволяя окунуться в самые разные эпохи и культуры. Далее нас ждет старейшая крепость в Абу-Даби — Каср аль-Хосн, построенная в 1760 году. Здесь вы заглянете в богатую историю и традиции Эмиратов.
Роскошный отель Emirates Palace поразит вас своей красотой и восхитительными интерьерами. Для его строительства было использовано около двух тонн золота и потрачено более трех миллиардов долларов. Здесь можно попробовать даже кофе с золотом и сделать фотографии на фоне известной башни Этихад. Посетим с вами Каср аль-Ватан — действующий президентский дворец, где вершится судьба всей страны.
Проедем мимо падающей башни Капитал Гейт — уникального небоскреба, вошедшего в книгу рекордов Гиннесса, как здание с самым большим наклоном на 18 градусов. Кульминацией экскурсии станет посещение мечети Шейха Заида — самой большой в стране и одной из крупнейших в мире. Вы познакомитесь с религией и исламской культурой, а также увидите самый большой в мире ковер и хрустальную люстру, которая сделана из чистого золота и кристаллов Сваровски.
По понидельник музей Лувр будет закрыто
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понидельник музей Лувр будет закрытоЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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