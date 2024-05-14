Абу-Даби недаром считается самым богатым и колоритным эмиратом на Ближнем Востоке.
Во время экскурсии перед вами предстанет великолепное сочетание небоскребов, дворцов, музеев и зданий с уникальной архитектурой.
Нас ждет посещение крупнейшей в стране мечети и самого дорогого отеля в мире, и все это — на комфортабельном авто.
Во время экскурсии перед вами предстанет великолепное сочетание небоскребов, дворцов, музеев и зданий с уникальной архитектурой.
Нас ждет посещение крупнейшей в стране мечети и самого дорогого отеля в мире, и все это — на комфортабельном авто.
Описание экскурсии
За время 8-часовой экскурсии мы посетим самый богатый и удивительный эмират Абу-Даби. Здесь, на острове Саадият, вы увидите экстравагантный «музей без стен» — Лувр Абу-Даби, восхититесь современной футуристической архитектурой страны, проникнетесь культурой и религией в мечети шейха Зайда. Также вы узнаете много нового об истории ОАЭ и о том, за счет чего стране удалось достичь процветания.
От глубокой древности до наших дней
Мы начнем нашу экскурсию с музея Лувра Абу-Даби, который стал первым мультикультурным музеем Арабского мира. Его уникальная архитектура восхищает, позволяя окунуться в самые разные эпохи и культуры. Роскошный отель Emirates Palace поразит вас своей красотой и восхитительными интерьерами. Для его строительства было использовано около двух тонн золота и потрачено более трех миллиардов долларов. Здесь можно попробовать даже кофе с золотом и сделать фотографии на фоне известной башни Этихад. Посетим с вами Каср аль-Ватан — действующий президентский дворец, где вершится судьба всей страны. Проедем мимо падающей башни Капитал Гейт — уникального небоскреба, вошедшего в книгу рекордов Гиннесса, как здание с самым большим наклоном на 18 градусов. Кульминацией экскурсии станет посещение мечети Шейха Заида — самой большой в стране и одной из крупнейших в мире. Вы познакомитесь с религией и исламской культурой, а также увидите самый большой в мире ковер и хрустальную люстру, которая сделана из чистого золота и кристаллов Сваровски. Важно: Обратите внимание, по понедельникам музей Лувр Абу-Даби не работает.
В любой день согласно расписанию. Обратите внимание, по понедельникам Лувр не работает.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лувр Абу-Даби
- Президентский дворец Каср аль-Ватан
- Отель Emirates Palace
- Башня Этихад
- Башня Капитал Гейт
- Мечеть Шейха Заида
Что включено
- Питьевая вода
- Комфортабельный автомобиль
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда,
- Входные билеты на Лувр Абу-Даби 18$ с человека и на Президентский дворец 18$ с человека
Место начала и завершения?
Ваш отель в Абу Даби или в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день согласно расписанию. Обратите внимание, по понедельникам Лувр не работает.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Увидели все что было запланировано и даже больше! Очень понравились дворец Каср Аль-Ватан и Мечеть шейха Зайда! Попили кофе с золотом в Эмирейтс Палас, посетили Лувр Абу-Даби! Прекрасное сопровождение нашего гида Мияги! И в дополнение посещение рыбного рынка, аутентично и колоритно, вкусный обед с рыбой и морепродуктами выловленными в Персидском заливе! Было очень удобно и комфортно, впечатления на 5+!
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В
Экскурсия прошла просто замечательно, даже больше чем ожидали. У нас гид был Нодир, забрал нас во время, рассказал всё очень интересно про историю Арабских Эмиратов и о каждой достопримечательности. Мы успели посмотреть все что мы хотели, еще и в комфортной машине. Благодарим за организацию незабываемой экскурсии.
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Э
Экскурсия прошла просто замечательно, даже больше чем ожидали. У нас гид был Нодир, забрал нас во время, рассказал всё очень интересно про историю Арабских Эмиратов и о каждой достопримечательности. Мы успели посмотреть все что мы хотели, еще и в комфортной машине. Благодарим за организацию незабываемой экскурсии.
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А
Экскурсия прошла просто замечательно, даже больше чем ожидали. У нас гид был Нодир, забрал нас во время, рассказал всё очень интересно про историю Арабских Эмиратов и о каждой достопримечательности. Мы успели посмотреть все что мы хотели, еще и в комфортной машине. Благодарим за организацию незабываемой экскурсии.
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M
Обьехали весь город. Спасибо вашей фирме.
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