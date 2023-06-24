За время 8-часовой экскурсии мы посетим самый богатый и удивительный эмират Абу-Даби. Здесь, на острове Саадият, вы увидите экстравагантный «музей без стен» — Лувр Абу-Даби, восхититесь современной футуристической архитектурой страны, проникнетесь культурой и религией в мечети шейха Зайда, увидите самую старую крепость в Абу-Даби «Каср аль-Хосн», в которой несколько десятилетий находилась резиденция правящей династии. Также вы узнаете много нового об истории ОАЭ и о том, за счет чего стране удалось достичь процветания.

От глубокой древности до наших днейМы начнем нашу экскурсию с музея Лувра Абу-Даби, который стал первым мультикультурным музеем Арабского мира. Его уникальная архитектура восхищает, позволяя окунуться в самые разные эпохи и культуры. Далее нас ждет старейшая крепость в Абу-Даби — Каср аль-Хосн, построенная в 1760 году. Здесь вы заглянете в богатую историю и традиции Эмиратов.

Роскошный отель Emirates Palace поразит вас своей красотой и восхитительными интерьерами. Для его строительства было использовано около двух тонн золота и потрачено более трех миллиардов долларов. Здесь можно попробовать даже кофе с золотом и сделать фотографии на фоне известной башни Этихад. Посетим с вами Каср аль-Ватан — действующий президентский дворец, где вершится судьба всей страны.

Проедем мимо падающей башни Капитал Гейт — уникального небоскреба, вошедшего в книгу рекордов Гиннесса, как здание с самым большим наклоном на 18 градусов. Кульминацией экскурсии станет посещение мечети Шейха Заида — самой большой в стране и одной из крупнейших в мире. Вы познакомитесь с религией и исламской культурой, а также увидите самый большой в мире ковер и хрустальную люстру, которая сделана из чистого золота и кристаллов Сваровски.