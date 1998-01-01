Групповая экскурсия ⛳ в Шарджу и Парк 🌳 Пустыни на минивэне.

Шарджа – столица ⭐️ третьего по площади эмирата страны. Самый элегантный город 🏙️ Эмиратов и достойна отдельного исследования. Не зря же ЮНЕСКО вручила городу титул “культурной столицы арабского мира” в 1998 году.

Вы увидите самый интересный музейный комплекс Шарджи – Парк Пустыни, который находится далеко за городом, среди барханов. Там расположены Музей 🖼 Истории 📖 Природы, где в картинках показана эволюция жизни на Земле, Ботанический сад, Центр Дикой Природы – животный мир Аравии за стеклом (а зрители – в кондиционируемом помещении) и Детская ферма, где можно покормить домашних животных. Центр Дикой Природы еще называют зоопарком, там представлены практически все обитатели Аравийского полуострова.

Обратите внимание!

Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби и Фуджейре на групповые экскурсии 🧭 можете подъехать на такси 🚕 к ближайшему отелю в Дубаи.