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Здесь вы увидите 60-тиметровое колесо обозрения, многочисленные музеи и голубой рынок Шарджи Аль-Маркази. Второй частью поездки станет путешествие в читать дальше уменьшить пустыню, где вы увидите природный комплекс Парк Пустыни. Здесь собраны флора и фауна Аравии, на детской ферме можно покормить с руки животных. В музее истории природы вы узнаете о происхождении человека и природе катаклизмов. Вы совершите поездку в эмират Шарджа, по праву считающийся культурным центром ОАЭ.Здесь вы увидите 60-тиметровое колесо обозрения, многочисленные музеи и голубой рынок Шарджи Аль-Маркази. Второй частью поездки станет путешествие в 4.7 11 отзывов

Андрей Горбач Ваш гид в Дубае Задать вопрос Групповая экскурсия $59 за человека 4.7 11 отзывов 🇷🇺 русский 8 часов На автобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Групповая экскурсия в Шарджу на минивэне. Шарджа – столица третьего по площади эмирата страны. Самый элегантный город Эмиратов и достойна отдельного исследования. Не зря же ЮНЕСКО уже дважды вручала городу титул “культурной столицы арабского мира” в 1998 и 2014 году. Архитектура приятно удивляет. В отличие от ярких небоскребов Дубая и Абу Даби, в Шардже много зданий в классическом арабском стиле и есть очень красивые архитектурные ансамбли. Рынок фруктов и рыбы - лучший в стране. Цены - тоже! Купите финики на сувениры. Увидите, что водится в водах Персидского залива. Интересен архитектурой и Центральный Рынок, больше известный среди туристов как "Паровозики". На набережной - целый флот старинных кораблей, которые так же, как и 200 лет назад совершают местный товарообмен. Памятник Корану, площадь Кувейта, монумент Содружества, единственный русский храм на Аравийском полуострове и многое другое! Обратите внимание! Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби, Фуджейре и других удаленных отелей на групповые экскурсии. Вы можете подъехать на такси к ближайшему отелю в Дубаи.

суббота (время зависит от расположения отеля) Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Вы услышите увлекательный рассказ и индивидуальные рекомендации от гида

Транспортное обслуживание на время экскурсии на комфортном автобусе

Вы обогатите ваши знания об эмирате Шарджа, по праву считающийся культурным центром ОАЭ

Трансфер из отелей (только Дубай, Шарджа, Аджман) Что не входит в цену Личные расходы туристов

Еда и напитки

Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби, Фуджейра

Приобретение сувенирной продукции, по желанию Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель (только Дубай, Шарджа и Аджман) Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: суббота (время зависит от расположения отеля) Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.