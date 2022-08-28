Вы совершите поездку в эмират Шарджа, по праву считающийся культурным центром ОАЭ.
Здесь вы увидите 60-тиметровое колесо обозрения, многочисленные музеи и голубой рынок Шарджи Аль-Маркази. Второй частью поездки станет путешествие в
Здесь вы увидите 60-тиметровое колесо обозрения, многочисленные музеи и голубой рынок Шарджи Аль-Маркази. Второй частью поездки станет путешествие в
Описание экскурсииГрупповая экскурсия в Шарджу на минивэне. Шарджа – столица третьего по площади эмирата страны. Самый элегантный город Эмиратов и достойна отдельного исследования. Не зря же ЮНЕСКО уже дважды вручала городу титул “культурной столицы арабского мира” в 1998 и 2014 году. Архитектура приятно удивляет. В отличие от ярких небоскребов Дубая и Абу Даби, в Шардже много зданий в классическом арабском стиле и есть очень красивые архитектурные ансамбли. Рынок фруктов и рыбы - лучший в стране. Цены - тоже! Купите финики на сувениры. Увидите, что водится в водах Персидского залива. Интересен архитектурой и Центральный Рынок, больше известный среди туристов как "Паровозики". На набережной - целый флот старинных кораблей, которые так же, как и 200 лет назад совершают местный товарообмен. Памятник Корану, площадь Кувейта, монумент Содружества, единственный русский храм на Аравийском полуострове и многое другое! Обратите внимание! Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби, Фуджейре и других удаленных отелей на групповые экскурсии. Вы можете подъехать на такси к ближайшему отелю в Дубаи.
суббота (время зависит от расположения отеля)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Вы услышите увлекательный рассказ и индивидуальные рекомендации от гида
- Транспортное обслуживание на время экскурсии на комфортном автобусе
- Вы обогатите ваши знания об эмирате Шарджа, по праву считающийся культурным центром ОАЭ
- Трансфер из отелей (только Дубай, Шарджа, Аджман)
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов
- Еда и напитки
- Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби, Фуджейра
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (только Дубай, Шарджа и Аджман)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: суббота (время зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия у нас получилась практически индивидуальная. Кроме нас никого не было, поэтому гид спросил где бы мы хотели побывать, что посмотреть в Шардже и показал нам все эти места. В городе много музеев, красивая набережная с парком, есть что посмотреть. Ехать недалеко. Длительность по факту в пределах 4-х часов. Нам понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
-
Экскурсия у нас получилась практически индивидуальная. Кроме нас никого не было, поэтому гид спросил где бы мы хотели побывать, что посмотреть в Шардже и показал нам все эти места. В городе много музеев, красивая набережная с парком, есть что посмотреть. Ехать недалеко. Длительность по факту в пределах 4-х часов. Нам понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
T
Очень познавательно, много интересных экспонатов, зоопарк с многочисленными животными дети были в восторге!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Все было замечтально
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Все было замечтально
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Шарджа: культурный центр ОАЭ»
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Открыть для себя новый эмират в однодневном путешествии из Дубая
Начало: В вашем отеле в Дубае
Завтра в 15:00
22 авг в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарджа и Аджман: однодневное путешествие из Дубая
Познакомиться с арабским наследием 2 эмиратов - от древних поселений до современных символов
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 11:00
22 авг в 11:00
от $247
$260 за всё до 4 чел.
Групповая
Путешествие к Индийскому океану
Откройте для себя культурное наследие Шарджи и насладитесь отдыхом в живописной Фуджейре. Включены трансфер, обед и пляжный отдых
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
$89 за человека
Групповая
до 20 чел.
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$100 за человека
$59 за человека