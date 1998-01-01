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Поездка в Шарджу и Парк Пустыни

3
3 отзыва
Андрей Г.
Андрей Г. – Гид из Дубая
Вы совершите поездку в эмират Шарджа, по праву считающийся культурным центром ОАЭ.

Здесь вы увидите 60-тиметровое колесо обозрения, многочисленные музеи 🖼 и голубой рынок Шарджи Аль-Маркази.

Второй частью поездки станет путешествие в пустыню, где вы увидите природный комплекс Парк 🌳 Пустыни.

Здесь собраны флора и фауна Аравии, на детской ферме можно покормить с руки животных.

В музее истории 📖 природы вы узнаете о происхождении человека и природе катаклизмов.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $59 за человека

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Поездка в Шарджу и Парк Пустыни
Поездка в Шарджу и Парк Пустыни

Что вы увидите

  • Шарджа
  • Парк Пустыни
  • Музей Истории Природы
  • Ботанический сад
  • Центр Дикой Природы
  • Детская ферма
Групповая экскурсия ⛳ в Шарджу и Парк 🌳 Пустыни на минивэне.
Шарджа – столица ⭐️ третьего по площади эмирата страны. Самый элегантный город 🏙️ Эмиратов и достойна отдельного исследования. Не зря же ЮНЕСКО вручила городу титул “культурной столицы арабского мира” в 1998 году.
Вы увидите самый интересный музейный комплекс Шарджи – Парк Пустыни, который находится далеко за городом, среди барханов. Там расположены Музей 🖼 Истории 📖 Природы, где в картинках показана эволюция жизни на Земле, Ботанический сад, Центр Дикой Природы – животный мир Аравии за стеклом (а зрители – в кондиционируемом помещении) и Детская ферма, где можно покормить домашних животных. Центр Дикой Природы еще называют зоопарком, там представлены практически все обитатели Аравийского полуострова.
Обратите внимание!
Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби и Фуджейре на групповые экскурсии 🧭 можете подъехать на такси 🚕 к ближайшему отелю в Дубаи.
Что входит
  • Вы услышите увлекательный рассказ и индивидуальные рекомендации от гида
  • Транспортное обслуживание на время экскурсии на комфортном минивэне
  • Входные билеты
  • Вы обогатите ваши знания об эмирате Шарджа, по праву считающийся культурным центром ОАЭ
  • Трансфер из отелей (только Дубай, Шарджа, Аджман)
Что не входит
  • Личные расходы туристов
  • Еда и напитки
  • Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало
🚩 Ваш отель (только Дубай, Шарджа и Аджман)
Место завершения
🏁 Ваш отель
Поездка в Шарджу и Парк Пустыни
Поездка в Шарджу и Парк Пустыни
Поездка в Шарджу и Парк Пустыни
Поездка в Шарджу и Парк Пустыни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей Г.
Андрей Г.
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3 отзыва оставили туристы

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