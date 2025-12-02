Мои заказы

Аль-Мамзар – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Аль-Мамзар» в Дубае на русском языке, цены от $50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Роскошный день в Дубае
На машине
8 часов
-
10%
52 отзыва
Водная прогулка
Роскошный день в Дубае
Посетить все самые аутентичные достопримечательности жемчужины Востока
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230$255 за всё до 4 чел.
1 день в Дубае + катание на монорельсе
На машине
8 часов
-
10%
122 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
1 день в Дубае + катание на монорельсе
Отправиться на обзорную экскурсию по городу и взглянуть на него с особого ракурса
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$207$230 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
9%
163 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Комфортная автомобильная экскурсия с остановками у главных достопримечательностей и рассказами о них
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник и пятницу в 12:00
12 дек в 12:00
15 дек в 12:00
$50$55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марат
    2 декабря 2025
    Роскошный день в Дубае
    Было все супер! Хасан рассказывал все настолько интересно и подробно что даже мой 6 летний сын запоминал что он говорит
    читать дальше

    а поймать его внимание стоит большого труда! Подсказывал где лучше места для фото, всегда предлагал свою помощь!
    Вся поездка была очень комфортной для всей нашей большой семьи из 6 человек!
    Когда снова приеду в ОАЭ точно обращусь повторно! Под конец поездки было ощущение что уезжает не гид а наш близкий друг!

    Было все супер! Хасан рассказывал все настолько интересно и подробно что даже мой 6 летний сын запоминал что он говорит
  • В
    Виктория
    29 ноября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Дубаю)

    Наш гид Тимур превзошёл все ожидания — очень увлечённый, доброжелательный и прекрасно разбирающийся
    читать дальше

    в истории и культуре города. Он не просто делился фактами, а рассказывал живо и интересно, с настоящим энтузиазмом.

    Мы вместе продумали маршрут, и он учёл все мои пожелания — благодаря этому экскурсия получилась максимально интересной и насыщенной✨
    Спасибо)

    Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Дубаю)
  • Т
    Татьяна
    25 ноября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Очень хорошая экскурсия для знакомства с городом, особенно этот маршрут подходит тем путешественникам, которые приехали в Дубай впервые. Маршрут продуман,
    читать дальше

    чтобы успеть максимум возможного, не потратить время в пробках или очередях. Гид, Джованни, обладает большим кругозором и знаниями, интересно и с юмором рассказывает об истории Эмиратов и быте людей, проживающих в стране, знает лучшие ракурсы для фотографий. Его рассказ сформировал мое первое очень положительное впечатление о стране, которая так необычно образовалась и так интересно и нестандартно развивается. Большое спасибо за отличный день!

  • В
    Виктория
    25 ноября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Доброго дня. Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии, проведенной для нас Тимуром по красотам Дубая. У нас была длительная пересадка в
    читать дальше

    аэропорту Дубая и мы заранее спланировали свое времяпровождение между рейсами, заказали 8-ми часовую экскурсию. Наш гид, Тимур, выше всяких похвал!!! Просто покорил нас своим профессионализмом, доброжелательностью, искренним желанием показать как можно больше интересных и красивейших локаций. В приятном общении, без нудных лекций, очень живо и свободно рассказал много интересных фактов из истории Эмиратов и современной жизни. С удовольствием отвечал на вопросы. В итоге наша экскурсия продлилась почти 10 часов, которые мы запомнили как "самый замечательный день в Дубае". Тимур, спасибо Вам огромное!!!

  • В
    Валентина
    24 ноября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Все очень понравилось, спасибо большое, рекомендую👍
  • М
    Мира
    22 ноября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Умар - настоящий профессионал своего дела. Удивил пунктуальностью и прекрасной русской речью. Была с двумя детьми подростками. Гид быстро расположил
    читать дальше

    к себе их и увлек экскурсией. Это был реально роскошный день в Дубае. Мы получили море интересной информации, насладились прекрасными видами города и сделали много фото с удачными кадрами на всех локациях. Обязательно вернемся вновь в эту восточную сказку, чтобы посмотреть все достопримечательности Дубая. Спасибо агентству и Умару за профессионализм.

    Умар - настоящий профессионал своего дела. Удивил пунктуальностью и прекрасной русской речью. Была с двумя детьми
  • e
    elena
    20 ноября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Экскурсия была прекрасной. Все было четко организовано и очень комфортно проведено. Гид Тимур интересно и с душой рассказал много интересного
    читать дальше

    о Дубай, историю страны, ответил многогранно на все вопросы, учел все пожелания по маршруту. Было интересно и взрослым, и ребёнку 4х лет. Могу смело рекомендовать.

    Экскурсия была прекрасной. Все было четко организовано и очень комфортно проведено. Гид Тимур интересно и с душой рассказал много интересного
  • С
    Сосновская
    16 ноября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Были на экскурсии с гидом Джавани,очень хорошо владеет русским языком,вежливый,веселый,рассказывает очень интересно и не заезжено,как некоторые гиды в коллективных экскурсиях,учел все пожелания,показал неизвестные нам локации,где меньше туристов,очень все понравилось,и соответствие цены и качества на высшем уровне,очень порекомендовала бы этого гида.
  • Е
    Екатерина
    14 ноября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Добрый день.
    Спасибо организаторам и нашему гиду Тимуру за экскурсию. Все прошло согласно договоренностям.
    Нас забрали во время из Рас аль Хайм,
    читать дальше

    машина комфортная, чистая.
    Тимур уточнил, что мы хотим увидеть на экскурсии, предложил дополнительные локации. Исходя из нашей заинтересованности построил маршрут по городу.
    Всю дорогу он рассказывал нам о стране, обращал внимание на какие-то интересные факты которые мы встречали на дороге. В самом городе там где мы брали платные экскурсии все билеты он купил заранее онлайн, доводил нас до входа и ожидал там же, т. е. шанса потеряться у нас не было).
    Мы поднимались на смотровую площадку с пальмой- виды завораживают, осознание что это сделано человеком за короткий срок удивляет.
    Мы были с ребенком 10 лет и заезжали в "музей AYA". Не могу назвать это место обязательным к посещению, но если есть время или вы с ребёнком, то рекомендую. Детям отвлечься самое то. Было весело, необычно. Все сверкает, переливается, играет музыка. Забавное место.
    Успели посмотреть очень многое, может быть где-то хотелось задержаться на подольше, побродить, посмотреть, но у нас была и программа насыщенная и нас ограничивал по времени вылет самолета. Отдельное спасибо за то, что мы были доставлены в аэропорт во время и без лишних беспокойств.
    Тимур приятный и спокойный собеседник, интересный рассказчик.
    Экскурсию рекомендую.
    Спасибо!

  • Д
    Диана
    11 ноября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Ребят, спасибо вам огромное за экскурсию по Дубаю. Проводил ее Фарид. Забрал из отеля в Шардже. В легкой и познавательной
    читать дальше

    форме рассказал столько интересного не только про Дубай, но и про остальные Эмираты, что оставил в полном восторге и меня, и ребёнка 9 лет. Когда человек любит то, чем он занимается, это видно сразу. Настолько комфортная выдалась поездка, что не передать словами. Если вы хотите получить от экскурсии максимум, то просто назовите основные точки, которые хотите увидеть, а дальше просто доверьтесь ему. Фарид ненавязчиво покажет самые красивые места, самые удачные и максимально безлюдные локации, скажет куда встать, чтобы лучше увидеть шоу фонтанов, где пообедать и многое другое. Сто тысяч раз спасибо за этот прекрасный день!

  • О
    Ольга
    11 ноября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Очень понравилась экскурсия с Умаром! Приехал, забрал нас на машине из отеля, без опозданий, без задержек. Провел с нами целый
    читать дальше

    день. Интересно рассказывал, учел все наши предпочтения и пожелания. Подсказал, где вкусно покушать. Просто приятный в общении человек. Мы с мужем были очень раду знакомству. Спасибо за прекрасный, насыщенный день!

    Очень понравилась экскурсия с Умаром! Приехал, забрал нас на машине из отеля, без опозданий, без задержек
  • M
    Madina
    6 ноября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Экскурсию проводил Фарид. Было интересно и душевно. Все очень четко. Спасибо, приедем еще много раз. Фарид так показал Дубай, что захотелось приехать и в Дубай еще раз, и в остальные эмираты.
  • С
    Сергей
    27 октября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Нам все очень понравилось, все было очень круто. Были с женой вдвоем, гид Тимур-профессионал своего дела, учел все наши пожелания.
    читать дальше

    Время пролетело незаметно. Посетили все, что хотели. Не пожалели, что обратились именно к вам! Большое вам спасибо! Тимур не только все круто и интересно рассказал, но еще пофоткал нас) за это отдельная благодарность

  • Р
    Роза
    25 октября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Все прошло замечательно,рекомендую.
  • А
    Александр
    9 октября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Отлично прокатились по Дубаю с Умаром. Посмотрели много локаций, все было максимально комфортно. На всех локациях было достаточно времени, гид не торопил. Отличный вариант экскурсии, чтобы за день посмотреть основные достопримечательности Дубая.
  • Л
    Лариса
    2 октября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Планировала поездку в Дубай заранее,выбирала экскурсии заранее,выбрала Умара и отличный выбор,рекомендую,проведет,расскажет все на высшем уровне!! 👍👍👍Обращайтесь
    Планировала поездку в Дубай заранее,выбирала экскурсии заранее,выбрала Умара и отличный выбор,рекомендую,проведет,расскажет все на высшем уровне!! 👍👍👍Обращайтесь
  • Л
    Людмила
    13 сентября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Заказывали индивидуальную экскурсию по Дубаю из другого района, время начала экскурсии поменяли под нашу просьбу пораньше. Машина приехала вовремя, водичка,
    читать дальше

    кондиционер и самое главное в этой стране русскоговорящий гид. Умар посоветовал как спланировать наше путешествие, так как было запланировано много достопримечательностей, чтобы успеть везде. Все билеты со скидкой были приобретены для нас заранее. На остановке для перекуса помог определиться с кафе, где что почем, как оплатить. Везде доводил по входов, проходов пока не убеждался что мы прошли на локацию и у нас нет проблем. Экскурсия была великолепная узнали немного истории, посетили все запланированные локации. Легкость в общении. Умар большое спасибо за организацию!

    Заказывали индивидуальную экскурсию по Дубаю из другого района, время начала экскурсии поменяли под нашу просьбу пораньше
  • Р
    Роман
    6 сентября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Отличный гид и отличный водитель. Рекомендую однозначно. Весь день был рядом на всех экскурсиях, отлично знает историю ОАЭ. Вежливый и очень тактичный человек. Целиком и полностью сделал день в Дубае.
    Отличный гид и отличный водитель. Рекомендую однозначно. Весь день был рядом на всех экскурсиях, отлично знает
  • O
    Olga
    4 сентября 2025
    Роскошный день в Дубае
    Были с семьей (двое малышей) в Дубае в первые. Все прошло на высшем уровне, Умар очень вежливый, доброжелательный гид, приехал
    читать дальше

    вовремя на прекрасной, комфортабельной машине. Все наши предпочтения учел. Дети и мы в восторге. В следующий раз обязательно воспользуемся этим приложением и услугами Гида Умара.

    Были с семьей (двое малышей) в Дубае в первые. Все прошло на высшем уровне, Умар оченьБыли с семьей (двое малышей) в Дубае в первые. Все прошло на высшем уровне, Умар очень
  • О
    Ольга
    22 августа 2025
    Роскошный день в Дубае
    Все очень понравилось,программа прекрасная и познавательная,получились очень красивые фотки!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аль-Мамзар»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Роскошный день в Дубае
  2. 1 день в Дубае + катание на монорельсе
  3. Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дубай-Марина
  2. Пальма Джумейра
  3. Самое главное
  4. Бурдж-Халифа
  5. Дубай молл
  6. Мечеть шейха Зайда
  7. Музей Будущего
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Отель Парус
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Аль-Мамзар" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 230 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 337 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Аль-Мамзар», 337 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль