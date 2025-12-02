читать дальше

машина комфортная, чистая.

Тимур уточнил, что мы хотим увидеть на экскурсии, предложил дополнительные локации. Исходя из нашей заинтересованности построил маршрут по городу.

Всю дорогу он рассказывал нам о стране, обращал внимание на какие-то интересные факты которые мы встречали на дороге. В самом городе там где мы брали платные экскурсии все билеты он купил заранее онлайн, доводил нас до входа и ожидал там же, т. е. шанса потеряться у нас не было).

Мы поднимались на смотровую площадку с пальмой- виды завораживают, осознание что это сделано человеком за короткий срок удивляет.

Мы были с ребенком 10 лет и заезжали в "музей AYA". Не могу назвать это место обязательным к посещению, но если есть время или вы с ребёнком, то рекомендую. Детям отвлечься самое то. Было весело, необычно. Все сверкает, переливается, играет музыка. Забавное место.

Успели посмотреть очень многое, может быть где-то хотелось задержаться на подольше, побродить, посмотреть, но у нас была и программа насыщенная и нас ограничивал по времени вылет самолета. Отдельное спасибо за то, что мы были доставлены в аэропорт во время и без лишних беспокойств.

Тимур приятный и спокойный собеседник, интересный рассказчик.

Экскурсию рекомендую.

Спасибо!