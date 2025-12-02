-
Водная прогулка
Роскошный день в Дубае
Посетить все самые аутентичные достопримечательности жемчужины Востока
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230
$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
1 день в Дубае + катание на монорельсе
Отправиться на обзорную экскурсию по городу и взглянуть на него с особого ракурса
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$207
$230 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Комфортная автомобильная экскурсия с остановками у главных достопримечательностей и рассказами о них
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник и пятницу в 12:00
12 дек в 12:00
15 дек в 12:00
$50
$55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарат2 декабря 2025Было все супер! Хасан рассказывал все настолько интересно и подробно что даже мой 6 летний сын запоминал что он говорит
- ВВиктория29 ноября 2025Недавно побывали на индивидуальной экскурсии по Дубаю)
Наш гид Тимур превзошёл все ожидания — очень увлечённый, доброжелательный и прекрасно разбирающийся
- ТТатьяна25 ноября 2025Очень хорошая экскурсия для знакомства с городом, особенно этот маршрут подходит тем путешественникам, которые приехали в Дубай впервые. Маршрут продуман,
- ВВиктория25 ноября 2025Доброго дня. Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии, проведенной для нас Тимуром по красотам Дубая. У нас была длительная пересадка в
- ВВалентина24 ноября 2025Все очень понравилось, спасибо большое, рекомендую👍
- ММира22 ноября 2025Умар - настоящий профессионал своего дела. Удивил пунктуальностью и прекрасной русской речью. Была с двумя детьми подростками. Гид быстро расположил
- eelena20 ноября 2025Экскурсия была прекрасной. Все было четко организовано и очень комфортно проведено. Гид Тимур интересно и с душой рассказал много интересного
- ССосновская16 ноября 2025Были на экскурсии с гидом Джавани,очень хорошо владеет русским языком,вежливый,веселый,рассказывает очень интересно и не заезжено,как некоторые гиды в коллективных экскурсиях,учел все пожелания,показал неизвестные нам локации,где меньше туристов,очень все понравилось,и соответствие цены и качества на высшем уровне,очень порекомендовала бы этого гида.
- ЕЕкатерина14 ноября 2025Добрый день.
Спасибо организаторам и нашему гиду Тимуру за экскурсию. Все прошло согласно договоренностям.
Нас забрали во время из Рас аль Хайм,
- ДДиана11 ноября 2025Ребят, спасибо вам огромное за экскурсию по Дубаю. Проводил ее Фарид. Забрал из отеля в Шардже. В легкой и познавательной
- ООльга11 ноября 2025Очень понравилась экскурсия с Умаром! Приехал, забрал нас на машине из отеля, без опозданий, без задержек. Провел с нами целый
- MMadina6 ноября 2025Экскурсию проводил Фарид. Было интересно и душевно. Все очень четко. Спасибо, приедем еще много раз. Фарид так показал Дубай, что захотелось приехать и в Дубай еще раз, и в остальные эмираты.
- ССергей27 октября 2025Нам все очень понравилось, все было очень круто. Были с женой вдвоем, гид Тимур-профессионал своего дела, учел все наши пожелания.
- РРоза25 октября 2025Все прошло замечательно,рекомендую.
- ААлександр9 октября 2025Отлично прокатились по Дубаю с Умаром. Посмотрели много локаций, все было максимально комфортно. На всех локациях было достаточно времени, гид не торопил. Отличный вариант экскурсии, чтобы за день посмотреть основные достопримечательности Дубая.
- ЛЛариса2 октября 2025Планировала поездку в Дубай заранее,выбирала экскурсии заранее,выбрала Умара и отличный выбор,рекомендую,проведет,расскажет все на высшем уровне!! 👍👍👍Обращайтесь
- ЛЛюдмила13 сентября 2025Заказывали индивидуальную экскурсию по Дубаю из другого района, время начала экскурсии поменяли под нашу просьбу пораньше. Машина приехала вовремя, водичка,
- РРоман6 сентября 2025Отличный гид и отличный водитель. Рекомендую однозначно. Весь день был рядом на всех экскурсиях, отлично знает историю ОАЭ. Вежливый и очень тактичный человек. Целиком и полностью сделал день в Дубае.
- OOlga4 сентября 2025Были с семьей (двое малышей) в Дубае в первые. Все прошло на высшем уровне, Умар очень вежливый, доброжелательный гид, приехал
- ООльга22 августа 2025Все очень понравилось,программа прекрасная и познавательная,получились очень красивые фотки!
