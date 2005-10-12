Тур разработан для тех, кто хочет познакомиться с южным берегом реки Тежу и насладиться регионом, который славится своими морепродуктами, сырами и вином 🍷. Чтобы попасть на полуостров Сетубал, мы переедем по мосту 25 апреля, так похожему на Золотые Ворота в Сан-Франциско. Сразу за мостом нельзя не остановиться около статуи Христа, откуда открываются открыточные виды на Лиссабон. Мы узнаем, почему и на чьи деньги была возведена статуя, а также почему она так похожа на статую Иисуса в Рио-де-Жанейро.

В городке Азейтао обязательно познакомимся с технологией производства местного вина: именно здесь производят разные сорта столовых вин, а также уникальный мушкатель. Кинта Жозе Мария да Фонсека, винный погреб с почти 200-летней историей 📖 – идеальное место для винной дегустации, ведь производство принадлежит уже шестому поколению семьи виноделов!

Предлагаем отведать на обед традиционные блюда из морепродуктов и рыбы, которые прекрасно сочетаются с необычным португальским зеленым вином «винью верды». Полуостров Сетубал позволяет также насладиться захватывающими дух видами национального парка Аррабида, пейзажами Атлантического океана и полуострова Троя. Именно сюда приезжают лиссабонцы для пляжного отдыха, так как местные воды отличаются своей чистотой и прозрачностью, а белые песчаные пляжи заставляют окунуться в райскую атмосферу и забыть обо всем.

Желающие также могут посетить старинный монастырь Богоматери да Аррабида, расположенный здесь на холме. Обратная дорога в Лиссабон проходит по протяженному мосту Васко да Гама и современному району «Парк Наций», построенному всего 20 лет назад для Всемирной выставки 1998 года.

По желанию возможно включить в тур посещение Эворы

Экскурсия автомобильно-пешеходная