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«Секреты гор Аррабида»: статуя Христа, Азейтау, Сетубал, мосты Лиссабона

Олег С.
Олег С. – Гид из Лиссабона
Автобусно-пешеходный тур, разработанный для тех, кто хочет познакомиться с южным берегом реки Тежу и насладиться регионом, который славится своими морепродуктами, сырами и вином 🍷.

Вы увидите множество исторических и природных достопримечательностей 🏛️, в том числе огромную статую Христа, винные погреба Азейтау и знаменитые мосты Лиссабона.
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«Секреты гор Аррабида»: статуя Христа, Азейтау, Сетубал, мосты Лиссабона
«Секреты гор Аррабида»: статуя Христа, Азейтау, Сетубал, мосты Лиссабона

Что вы увидите

  • мост 25 апреля
  • Алмада
  • статуя Христа-Спасителя
  • Азейтау
  • Винные погреба Кинта Жозе Мария да Фонсека
  • Аррабида
  • Сетубал
  • монастырь Богоматери да Аррабида
  • мост Васко да Гама
Тур разработан для тех, кто хочет познакомиться с южным берегом реки Тежу и насладиться регионом, который славится своими морепродуктами, сырами и вином 🍷. Чтобы попасть на полуостров Сетубал, мы переедем по мосту 25 апреля, так похожему на Золотые Ворота в Сан-Франциско. Сразу за мостом нельзя не остановиться около статуи Христа, откуда открываются открыточные виды на Лиссабон. Мы узнаем, почему и на чьи деньги была возведена статуя, а также почему она так похожа на статую Иисуса в Рио-де-Жанейро.
В городке Азейтао обязательно познакомимся с технологией производства местного вина: именно здесь производят разные сорта столовых вин, а также уникальный мушкатель. Кинта Жозе Мария да Фонсека, винный погреб с почти 200-летней историей 📖 – идеальное место для винной дегустации, ведь производство принадлежит уже шестому поколению семьи виноделов!
Предлагаем отведать на обед традиционные блюда из морепродуктов и рыбы, которые прекрасно сочетаются с необычным португальским зеленым вином «винью верды». Полуостров Сетубал позволяет также насладиться захватывающими дух видами национального парка Аррабида, пейзажами Атлантического океана и полуострова Троя. Именно сюда приезжают лиссабонцы для пляжного отдыха, так как местные воды отличаются своей чистотой и прозрачностью, а белые песчаные пляжи заставляют окунуться в райскую атмосферу и забыть обо всем.
Желающие также могут посетить старинный монастырь Богоматери да Аррабида, расположенный здесь на холме. Обратная дорога в Лиссабон проходит по протяженному мосту Васко да Гама и современному району «Парк Наций», построенному всего 20 лет назад для Всемирной выставки 1998 года.
По желанию возможно включить в тур посещение Эворы
Экскурсия автомобильно-пешеходная
Что входит
  • Гид
  • Автомобиль бизнес класса с водителем
  • Страховка для всех пассажиров
Что не входит
  • Входные билеты ( Статуя Христа - подъемник на статую 6 евро)
  • Питание (средний чек 20-25 евро )
  • Дегустации (от 4 до 20 евро)
  • Сувениры
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
«Секреты гор Аррабида»: статуя Христа, Азейтау, Сетубал, мосты Лиссабона
«Секреты гор Аррабида»: статуя Христа, Азейтау, Сетубал, мосты Лиссабона
«Секреты гор Аррабида»: статуя Христа, Азейтау, Сетубал, мосты Лиссабона
«Секреты гор Аррабида»: статуя Христа, Азейтау, Сетубал, мосты Лиссабона

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег С.
Олег С.
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