Начинается экскурсия ⛳ со смотровой площадки Пику дош Барселош (Pico dos Barcelos), находящуюся в Фуншале, где открывается панорама всего города. Далее мы продолжаем движение на Эйра до Серрадо (Eira do Serrado) расположенной на высоте 1094 метров над уровнем океана в 30 минутах от Фуншала. Со смотровой площадки открывается великолепный вид, с высоты более километра, на долину монахинь и расположенный там посёлок Куррал даш Фрейраш (Curral das Freiras). Здесь расположен 4-х звёздочный отель 🏨, большой сувенирный магазин, и кафé где можно выпить 🍹 чашёчку кóфе. После мы спускаемся в саму «долину монахинь» (что и означает в переводе Curral das Freiras) в уединённую деревушку, расположенную в сердце острова, где в 16 веке монахини прятались от набегов пиратов, часто промышлявших в то время. На земле, где в большом количестве растёт каштан, люди придумали множество блюд из них-торты, кексы, хлеб, супы, гарнир(жареные каштаны) и ликёр который надо обязательно попробовать! Разнообразие приготавливаемых ликёров поражает, но выделим каштановый и эвкалиптовый.