  1. Португалия
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия в долину монахинь (Curral das Freiras) острова Мадейра

Константин В.
Константин В. – Гид из Мадейры
Экскурсия ⛳ по центральной цасти Мадейры на всегда останется в Вашей памяти, как светлое и приятное воспоминание!
Задать вопрос
Обзорная экскурсия в долину монахинь (Curral das Freiras) острова Мадейра
Обзорная экскурсия в долину монахинь (Curral das Freiras) острова Мадейра

Что вы увидите

  • Фуншал → Пику дош Барселош → Куррал-даш-Фрейраш → Фуншал
  • и живописные места центральной части острова Мадейра!
Начинается экскурсия ⛳ со смотровой площадки Пику дош Барселош (Pico dos Barcelos), находящуюся в Фуншале, где открывается панорама всего города. Далее мы продолжаем движение на Эйра до Серрадо (Eira do Serrado) расположенной на высоте 1094 метров над уровнем океана в 30 минутах от Фуншала. Со смотровой площадки открывается великолепный вид, с высоты более километра, на долину монахинь и расположенный там посёлок Куррал даш Фрейраш (Curral das Freiras). Здесь расположен 4-х звёздочный отель 🏨, большой сувенирный магазин, и кафé где можно выпить 🍹 чашёчку кóфе. После мы спускаемся в саму «долину монахинь» (что и означает в переводе Curral das Freiras) в уединённую деревушку, расположенную в сердце острова, где в 16 веке монахини прятались от набегов пиратов, часто промышлявших в то время. На земле, где в большом количестве растёт каштан, люди придумали множество блюд из них-торты, кексы, хлеб, супы, гарнир(жареные каштаны) и ликёр который надо обязательно попробовать! Разнообразие приготавливаемых ликёров поражает, но выделим каштановый и эвкалиптовый.
Что входит
  • транспорт
  • русскоговорящий гид
  • интернет Wi-Fi
  • услуги фотографа(гид)
  • проба ликёров
  • страховка
Начало и место завершения
🚩 начало экскурсии: отель Вашего проживания
Обзорная экскурсия в долину монахинь (Curral das Freiras) острова Мадейра
Обзорная экскурсия в долину монахинь (Curral das Freiras) острова Мадейра
Обзорная экскурсия в долину монахинь (Curral das Freiras) острова Мадейра
Обзорная экскурсия в долину монахинь (Curral das Freiras) острова Мадейра
Обзорная экскурсия в долину монахинь (Curral das Freiras) острова Мадейра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Константин В.
Константин В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Константин В. проводит ещё 2 экскурсии

Обзорная экскурсия по северо-восточной части Мадейры
170
8.5 часов
Обзорная экскурсия по северо-восточной части Мадейры
Обзорная экскурсия западной части острова Мадейра
170
8.5 часов
Обзорная экскурсия западной части острова Мадейра

Еще несколько необычных экскурсий в Мадейре

Первозданная природа западной Мадейры
150
8 часов
Первозданная природа западной Мадейры
28 отзывов
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Ах, Мадейра!
45
8 часов
Ах, Мадейра!
18 отзывов
Красивое и познавательное путешествие в мини-группе по западу райского острова
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
150
8 часов
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
10 отзывов
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация вин
Прогулка по крышам Фуншала
35
4.5 часов
Прогулка по крышам Фуншала
9 отзывов
Архитектурные контрасты и потрясающие ракурсы с лучших крыш Старого города
Западная часть острова Мадейра
225
7 часов
Западная часть острова Мадейра
9 отзывов
Знакомство с природным, историческим и культурным достоянием региона
Восход солнца на пике Ариэйру
300
3 часа
Восход солнца на пике Ариэйру
6 отзывов
Встретить рассвет в окружении горных вершин, мягких облаков, живой музыки и горячего кофе