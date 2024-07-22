Мои заказы

Водопад Ажек – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Ажек» в Адлере, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Пешая
На микроавтобусе
4.5 часа
62 отзыва
Водная прогулка
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за человека
К водопадам и озёрам Абхазии - из Адлера (от КПП Псоу)
На машине
Джиппинг
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
К водопадам и озёрам Абхазии - из Адлера (от КПП Псоу)
На внедорожниках добраться до Гагры, Рицы, смотровых площадок и других живописных мест
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
1800 ₽ за человека
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Пешая
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Проведите день в чарующем лесном царстве с лианами, папоротниками и гигантскими деревьями. Оцените красоту четырех водопадов и насладитесь прохладой и тишиной
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
    Путешествие действительно волшебное! Маршрут не простой, мы прошли 22 км. В маршруте 3 красивейших водопада. Тропа до верхнего Ажека требует
    читать дальше

    хорошей подготовки, нужно подняться на высоту, спустится и потом опять подняться. Для нас это было настоящее испытание (ещё и дождь пошел), но оно того стоило. Это самый красивый водопад! Виды гор Ажека и Алека тоже очень красивые. На хайкинге с нами был Семён, интересно рассказывал про эндемичные и реликтовые растения, животный мир, правила безопасного преодоления маршрута. Не смотря на то что было достаточно физически тяжело, маршрут очень понравился, делали остановки, ели дикую ежевику и кизил, купались в реке, остались очень довольны. Спасибо организаторам, рекомендуем данный маршрут.

  • М
    Максим
    6 июня 2024
    Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
    Даниил - увлеченный своим делом человек. Для него это не работа, а именно дело, которое приносит удовлетворение. Он искренне хочет
    читать дальше

    изменить этот вид бизнеса к лучшему, и начинает с самого правильного - с себя. Строит корректную коммуникацию ДО похода. Интересный рассказчик и собеседник во время похода. Выбирает не банальные варианты даже в рамках предложенных локаций. Рекомендую пройти однодневный поход именно с Даниилом

