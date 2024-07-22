Водная прогулка
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за человека
Водная прогулка
К водопадам и озёрам Абхазии - из Адлера (от КПП Псоу)
На внедорожниках добраться до Гагры, Рицы, смотровых площадок и других живописных мест
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Проведите день в чарующем лесном царстве с лианами, папоротниками и гигантскими деревьями. Оцените красоту четырех водопадов и насладитесь прохладой и тишиной
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 15 чел.
- ААнна22 июля 2024Путешествие действительно волшебное! Маршрут не простой, мы прошли 22 км. В маршруте 3 красивейших водопада. Тропа до верхнего Ажека требует
- ММаксим6 июня 2024Даниил - увлеченный своим делом человек. Для него это не работа, а именно дело, которое приносит удовлетворение. Он искренне хочет
